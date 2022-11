Egy kis balhé, egy kis videózás, az Arsenal derbisikerrel állt vissza a PL élére

Az „ágyúsok” szurkolói szombaton alighanem kevéssé feldobott állapotban figyelték, hogy a Manchester City egy 95. perces Erling Haaland-büntetővel győzött emberhátrányban, így a címvédő egy ponttal megelőzte hat meccs óta veretlen kedvenceiket – a „kékek” pedig leginkább az elmúlt heti 4–1-es zakójuk miatt kesereghettek, ami miatt egészen a 7. helyre csúsztak a tabellán.

Kevés valós helyzetet, inkább taktikai csatát és néhány elkésett belépőt hozott a két londoni nagycsapat összecsapása, a legközelebb Gabriel Martinelli beadását követően Gabriel Jesus volt a gólszerzéshez, de nem találta el a kaput.

A fordulást követően sem úgy tűnt, hogy felpörögnek az események, az első fontosabb pillanat az volt, amikor a játékvezető leparancsolta a játékosokat a pályáról, valószínűleg azért, mert a hazai szurkolók megdobálták a szögletnél Martin Ödegaard-t.

A kis közjáték után folytatódott a meccs, bő egyórányi játék után pedig Édouard Mendynek is játékba kellett már avatkoznia, Gabriel Jesus lövésnél ezt meg is tette, de Bukayo Saka szöglete után Gabriel közeli befejezésénél már ő is tehetetlen volt (0–1).

A vendégek maradtak támadásban, Saka közeli lehetősége a léc fölött kötött ki, majd az utolsó negyedóra kezdetén Ödegaard emelése is a kapu fölé szállt.

A 80. percben újabb érdekes pillanat jött el, amikor is Marc Cucurella kezéről vágódott le a labda, de centikkel a tizenhatoson kívül ért hozzá a labdához, így hiába a videózás, még csak veszélyes helyről járó szabadrúgás sem lett belőle.

Ez kicsit felpörgette a hazaiakat, de igazán nagy helyzetet a kisebb nyomás ellenére sem tudtak kidolgozni, az Arsenal így az áprilisi bajnoki (4–2) és a júliusi felkészülési (4–0) mérkőzést követően idén harmadszor is megverte a Chelsea-t.

PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Chelsea–Arsenal 0–1 (Gabriel 63.)

15.00: Aston Villa–Manchester United

15.00: Southampton–Newcastle

15.00: West Ham–Crystal Palace

17.30: Tottenham–Liverpool

Az élmezőny állása: 1. Arsenal 34 pont (31–11, 13 meccs), 2. Manchester City 32 (39–12, 13), 3. Tottenham 26 (26–16, 13), 4. Newcastle 24 (24–10, 13), 5. Manchester United 23 (17–16, 12), 6. Brighton 21 (22–17, 13), 7. Chelsea 21 (17–16, 13)

(Borítókép: Marc Atkins/Getty Images)