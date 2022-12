Orbán Viktor a vb-döntő után: 2030-ra jó lesz a magyar válogatott

Orbán Viktorral a Nemzeti Sport a világbajnoki döntő helyszínén és apropójából készített interjút. Egyrészt arról faggatták a miniszterelnököt (visszautalva a meccs után írt posztjára), hogy valóban eldőlt-e kérdés, miszerint Lionel Messi minden idők legjobb futballistája.

„A vita eldőlt, Lionel Messi a legnagyobb, méghozzá szó szerint a legkisebb fiúból lett a legnagyobb hős. Ahogyan írva van: a legkisebb lesz a legnagyobb. Az utolsókból lesznek az elsők” – válaszolta Orbán Viktor, majd azt is hozzátette:

Ennél tisztább keresztény történet aligha létezik.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy a döntőben az is kiderült, hogy „ki az új trónkövetelő”, és méltatta a francia Kylian Mbappét is, aki „kétszer hozta vissza a reményt Franciaországnak, és három gólt szerzett”.

Rendhagyó vb volt, a Nyugatnak van mit tanulnia – mondta

A miniszterelnök a vb-t összegezve azt mondta, „minden szempontból különleges, rendhagyó világbajnokság volt ez, olyan, amilyen még nem volt”, mivel most először nem európai vagy amerikai országban, hanem az arab világban rendezték meg. Szimbolikus volt a marokkói válogatott szereplése is, és „a nyugati világnak először kellett megtanulnia más szabályok szerint viselkedni”.

Most nem vendéglátók voltak, hanem vendégek, mégis kísérletet tettek arra, hogy rákényszerítsék a szokásaikat a vendéglátókra, akik viszont – talán nem is tudatosan – egy régi európai bölcsesség szerint gondolkodtak: ha Rómában vagy, élj úgy, mint a rómaiak. Nyugaton a gyarmatosító ösztönök elfeledtették ezt az ősi, több mint kétezer éves bölcsességet. Ha tehát Arábiában vagy, viselkedj úgy, mint az arabok

– vélekedett Orbán Viktor, majd azt is felemlegette, hogy nem Katarban „törtek-zúztak” a vb idején, hanem Európában.

Örül, hogy a focira költötték a pénzt

A kormányfő arról is beszélt az interjúban, hogy a „gazdag katariakat” sokan kritizálták a vb költségei miatt, de ő máshonnan nézi a dolgokat.

Ezt a pénzt bármi másra is elkölthették volna, örüljünk, hogy a futballra költötték. Létrehozhattak volna egy újabb befektetési alapot vagy építhettek volna újabb tizenhat felhőkarcolót. Ehelyett úgy döntöttek, ezt a rengeteg pénzt arra költik, hogy vendégül látják a világot, ami nagyvonalú cselekedet, a futballvilág hálás is lehet érte

– fogalmazott Orbán Viktor, majd azt is hozzátette, hogy a döntő napja nemzeti ünnepre esett Katarban, és Magyarország ehhez hasonlóan fogja vendégül látni a világot idén augusztus 20-án, a budapesti atlétikai vb-n.

Orbán Viktor elismerte a „szakmai tévedését” is

A kormányfőt szembesítették azzal is, hogy a vb kezdete előtt úgy tippelt: Szerbia nyerheti meg a világbajnokságot.

A szerb csapat ehhez képest már a csoportkörben búcsúzott, viszonylag gyenge teljesítménnyel. Orbán Viktor most azt mondta: „Minden világbajnokságon van egy sötét ló, és azt hittem, hogy most a szerbek lesznek, de a marokkóiak lettek azok. A tévedés szakmai oka teljesen nyilvánvaló: nem gondoltam, hogy a szerbek védelme ennyire átjáróház.

Hiába, ha az ember valaha csatár volt, a csatárokat nézi elsősorban. Némi szépségtapasz a sikertelen tippemen, hogy a torna egyik leginkább klasszikus mozdulattal elért gólja mégis csak Alekszandar Mitrovics Svájc elleni fejes gólja volt

– fűzte hozzá, majd nem sokkal később részvétet nyilvánított a szerb legenda, Szinisa Mihajlovics halála miatt is.

2030-ra jó lesz a magyar válogatott

Arra kérdésre, hogy a magyar válogatott hogyan teljesített volna ezen a vb-n, Orbán Viktor azt mondta: nem szeret arról beszélni, hogy mi „megérdemelt” vagy „igazságos”, csak az számít, hogy az adott 90 percben mi történik. Felidézte azt is, hogy hiába volt az '50-es években a magyar válogatott a világ legjobb csapata, egyszer sem jött össze nekik a vb-győzelem.

Most azért nem voltunk itt, mert nem tudtunk győzni, amikor kellett volna. Amit láttam, az arra mutat, hogy helytállhattunk volna. De először jussunk ki, aztán majd meglátjuk

– mondta Orbán Viktor.

Hozzáfűzte azt is, hogy szerinte a magyar futball jó úton halad, miután „2010-ben megindultunk kifelé az erdőből”. „Most ki kell jutni a következő Eb-re, és aztán jöhet a vb” – tette hozzá, majd utalt arra, hogy kellhet 20 év ahhoz, mire a magyar futball ki tud jönni az említett erdőből.

Most mindenesetre azon az úton vagyunk, hogy 2030-ra a régi fényében ragyoghat a magyar futball […] hogy a legjobb csapatunk bárkivel fel tudja venni a versenyt

– fogalmazott.

A Liu-fivérek távozásáról is megszólalt

Az interjú végén arról is megkérdezték Orbán Viktort, hogy mikor nyerhet Magyarország legközelebb téli olimpiai bajnoki címet most, hogy a Liu-fivérek távoznak az országból.

„Mindig szomorú, ha szétesik valami […]. A baj ott kezdődött, hogy nem tudtuk megtartani az eddigi mestert, Csing Csang Linát, vagy nem tudtunk hozni a helyére egy ugyanolyan kvalitású mestert. Az már csak következmény, hogy a versenyzőknek menniük kell a mesterük után” – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette:

Most majd kiderül, hogy amíg ők a kirakatban beemelték a világ élvonalába a magyar korcsolyasportot, addig hátul, a műhelyben dolgoztak-e a szakemberek. Ha dolgoztak, akkor nem tűnünk el a korcsolyázás térképéről.

(Borítókép: Orbán Viktor és Csányi Sándor a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjén 2022. december 18-án. Fotó: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images)