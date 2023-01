A sivatagi metropolisz, ahol Cristiano Ronaldóval is találkozhat

A sztorit szinte mindenki ismeri, de röviden összefoglaljuk a rend kedvéért. Cristiano Ronaldo a vébé előtt nagy port kavart interjút adott egy brit televíziós csatornának, amelyben arról beszélt, hogy nem kezelik őt megfelelően a Manchester Unitednél. Viszonya a klubbal – érthető módon – elfajult, a helyzet eszkalálódott, és szerződést bontottak vele. A világbajnokság után, december végén általános megdöbbenésre bejelentették, hogy a portugál szupersztár a szaúdi élvonalban szereplő al-Naszr futballistája lett. A hírek szerint évi 200 millió euró (!) a fizetése, ami forintra átszámolva... sok.

Cristiano Ronaldót aligha kell bárkinek is bemutatni: technikás játékával, küzdeni tudásával, kemény munkával minden idők egyik legjobb futballistájává vált. Ötszörös aranylabdás, ugyanennyiszer nyert Bajnokok Ligáját is, számtalan rekordot tart, és legalább ugyanennyi egyéni elismerést zsebelt be eddigi karrierje során. A világ legnépszerűbb sportolója is egyben: több mint 500 millió követővel rendelkezik az Instagramon. Egyénisége milliókat ihlet meg világszerte, cseleit és frizuráját is próbálják ellesni a feltörekvő generáció tagjai.

Bárhol megjelenik, vagy bármit tesz Cristiano Ronaldo, arra sokan felkapják a fejüket. Így tettünk mi is, amikor az al-Naszr bejelentette a szerződtetését. Mivel a szaúdi főváros, Rijád január óta közvetlenül is megközelíthető Budapestről, ezért úgy döntöttünk, repülőre szállunk és megnézzük – a Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendő – Cristiano Ronaldo új otthonát.

A repülőút öt órát vesz igénybe a Budapesttől légvonalban mintegy 3500 kilométerre található Rijádig – gépünk délnek fordulva Szerbia fölött, majd Rodosz és Egyiptom érintésével jutott el Szaúd-Arábiába. A szaúdi légtér elérése előtt már a levegőben figyelmeztetik az utasokat:

az országban tilos az alkoholfogyasztás, aki megpróbál akár csak egy sört is magával hozni, rendőri kíséretben hagyhatja el a Kalid Király Repülőteret.

Apropó, reptér: az öt terminált számláló komplexum monumentális, a luxuskisgéptől a nagy utasszállítókig mindent láttunk. A bejutás zökkenőmentes, segítőkészek a helyiek, olyannyira, hogy a vízumellenőrzésnél nemhogy megmutatták, merre az arra, a kaftános úriember a vállamnál fogva „lökött” a megfelelő irányba. Még szinte be sem tettük a lábunkat az országba, máris nyitott könyvvé váltunk: az útlevél és a vízum ellenőrzése közben ujjlenyomatokat vesznek, valamint fotót is készítenek az új belépőkről.

Miután megkaptuk a pecsétet, és átestünk a biztonsági ellenőrzésen, a kijárat felé vehettük az irányt. Az úgynevezett repülőtéri cápák Rijádban is vadásznak, ráadásul a feltűnően nem helybélinek kinézők könnyű célpontok a tömegben. Az első ajánlat visszautasítása után jött a következő, aki számla és vízum nélkül (jelentsen ez bármit is) elvitt volna, persze csak készpénzes fizetés lett volna lehetséges... A megfelelő taxi kiválasztása után már robogtunk is a belváros felé.

Rijádban a tömegközlekedés ismeretlen fogalom: mindössze néhány busz lófrál a nyolcmillió lakost számláló nagyvárosban. A metrót építik, a tervezett átadás idén lesz, bár kívülről elnézve akad még teendő vele. Persze az sem utolsó szempont, hogy van olaj dögivel, így a legtöbben még a szomszédos utcában lévő boltba is autóval mennek. A taxik cserébe elfogadható áron viszik az utasokat: a repülőtérről a belvárosba például átszámítva nyolcezer forintnál is kevesebbet kellett fizetnünk.

Sofőrünk azon kevesek egyike, aki viszonylag folyékonyan beszél angolul. Jutott is bőven idő a csevegésre: hiába a 6-8 sávos utak, csúcsidőben a fent említett okokból elképesztő méretű dugók alakulnak ki, nem volt ez másként péntek délután sem.

Mint kiderült, az országban csak néhány éve tették kötelezővé az idegen nyelv(ek) tanulását, így főként a fiatalok beszélnek angolul.

Muhannad beavatott minket Szaúd-Arábia szigorú szabályaiba: az alkoholtilalomról fentebb már írtunk, a nőkhöz tilos az utcán és a legtöbb helyen szólni – börtön is járhat érte –, és ott vannak még az iszlám útmutatásai is. A nyelvi nehézségeket a szállásunkon is megtapasztaltuk, némi mutogatással és fordítóprogram segítségével sikerült leküzdeni az akadályokat.

A sivatagok által körülölelt Rijád utcáit járva megállapítottuk: nem a legtisztább városok közé tartozik. Közterületi szemetessel elvétve találkoztunk, a legtöbben ott hagyják a szemetet, ahol épp járnak. Az időjárás – a sivatagi éghajlatnak köszönhetően – ugyanakkor január végén is kellemes: napközben 17-20 Celsius-fok a hőmérséklet, naplemente után azonban gyorsan lehűl a levegő, nem árt kabátot vagy melegebb pulóvert is magunknál tartani az esti sétához.

Ezek voltak első tapasztalataink Rijádban, de érdemes lesz egész hétvégén velünk tartani, mert szombati helyszíni riportunkban körbejárjuk, mennyibe kerül az élet a szaúdi fővárosban, elmegyünk Cristiano Ronaldo lakhelyére, valamint ott leszünk a portugál szupersztár első tétmeccsén, vasárnap, az al-Naszr–al-Etifaq-mérkőzésen is.

(Borítókép: Rijád üzleti negyede. Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary)