Az Európai Labdarúgó-szövetség – mint szervező – által elkövetett hibák, valamint a francia hatóságok nem megfelelő kockázatértékelése vezetett kis híján tömegkatasztrófához – állítja a Sky Sports által szemlézett jelentés.

Az UEFA által felkért – ám független – vizsgálóbizottság által készített vizsgálati anyag az ígéretek szerint kedden lesz nyilvános, de részletek már most napvilágra kerültek belőle.

A dokumentum lényegében felmenti a felelősség alól azokat a Liverpool-szurkolókat, akiket az európai szövetség és a párizsi városvezetés is hibáztatott a május 28-i Real Madrid–Liverpool-mérkőzést megelőzően történt kihágásokért.

Emlékezetes: a BL-döntő hosszú csúszást követően kezdődhetett csak el, a helyszínt adó Stade de France kapui előtt pedig óriási tömegek torlódtak fel. A hatóságok nem tudták féken tartani a beléptetésre váró tömeget, végül rengeteg jegytulaj ragadt a stadionon kívül, és a meccs első félidejével párhuzamosan utcai „összecsapásokra” is sor került.

Az UEFA hivatalos közleményében a Liverpool-szurkolókat hibáztatta elsősorban. A szövetség állítása szerint rengeteg angol szurkoló kelt útra hamis jeggyel vagy akár anélkül is, ezért zsúfolódott össze a környező utcákban jóval nagyobb tömeg, mint amekkorát kezelni lehetett volna. Csakhogy a bizottság megállapította: szó sem volt arról, hogy tömegesen hamisították volna az angolok a jegyeket, sőt, a másolt tikettek többségét épp a párizsiak hozták forgalomba. Az UEFA tudomására is jutott mindez, ám a francia szervezők és a helyi hatóságok kérésére a szövetség ezt nem kommunikálta. Sőt mi több, a mostani vizsgálat szerint utólag vette ki a közleményéből – mintegy meghamisítva saját meccs utáni jelentését.

A jelentés elmarasztalta a francia rendőrséget is, akik „nem léptek fel az elvárható eszközökkel a jegyhamisítás ellen”, illetve indokolatlanul vetettek be tömegoszlató eszközöket, vízágyút és paprikaspray-t.

Azt is feltárták, hogy sem a szervezőknek, sem a rendőröknek nem volt B tervük a tömeg terelésére, annak ellenére sem, hogy a Stade de France környékén a korábbi években többször akadt probléma a megközelíthetőséggel és azzal, hogy a kezelhetőnél jóval többen szorultak be egy-egy mellékutcába. A vizsgálat szerint a 37 perces késés, az érvényes jeggyel rendelkező szurkolók be nem jutása és a velük szembeni túlkapások miatt a fő felelősség az UEFA-t terheli, de részfelelőssége van a francia hatóságnak is. A szurkolók többségét ugyanakkor tisztázta a dokumentum.

Mint emlékezetes, a tavalyi BL-finálét nem is Párizsban, hanem Szentpéterváron rendezték volna, ám az orosz–ukrán háború kitörését követően a kontinentális szövetség elvette a rendezést Oroszországtól.

Az angol sajtó már a finálé utáni napokban védelmébe vette a Liverpool-drukkereket, több furcsaságról is lerántva a leplet. A The Guardian például felelevenítette: az UEFA korábbi biztonsági főnöke, a nyugdíjazását követően idén februárig biztonsági tanácsadóként visszadolgozó Steve Frosdick állítólag előre jelezte, komoly hiányosságok akadnak a Stade de France-nál, és az aktuális körülmények között nem lenne szabad ott megrendezni a meccset. Mivel a figyelmeztetésre senki nem reagált, február végén – nagyjából egy időben azzal, hogy a szövetség elvette a rendezést Szentpétervártól, és átadta Párizsnak – lemondott tanácsadói posztjáról. A lap arról is beszámolt, Frosdick utódja 14 hónappal ezelőtt Alexander Ceferin UEFA-elnök jóbarátja, Zeljko Pavlica lett. Utóbbi pályáztatás nélkül, Ceferin – aki az esküvői tanúja is volt – személyes felkérésére került a biztonsági osztály élére; a szövetség szóvivője szerint pedig ebben semmi rendellenes nincs.

Nagy port kavart az is, hogy a környező biztonsági kamerák felvételét nem tudták felhasználni a nyomozás során, azokat ugyanis a GDPR-szabályokra hivatkozva törölték. a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Erwan Le Prevost a parlamenti meghallgatásán azt állította, „a képek hét napig álltak rendelkezésre, ezután automatikusan megsemmisültek” – hozzátéve, hogy annak ellenére sem őrizték meg őket, hogy „a képek rendkívül erőszakosak voltak”, mivel „egyetlen szervezet sem igényelt másolatot” a határidőn belül.

A The Athletic azt írta, a biztonsági kamerák felvétele perdöntő lehetett volna a botrány felelőseinek felkutatásában, akár alátámasztva, akár aláásva a francia hatóságok és az UEFA hivatalos kommunikációját...

A mostani vizsgálat szerint épphogy cáfolta volna a hivatalos sztorit – nem csoda hát, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség és a francia rendőrség sem akarta megőriztetni a képkockákat.

Liverpool polgármestere, Steve Rotherham már májusban kiállt az angol szurkolók mellett, a vádakat „nevetségesnek” nevezve, nyilatkozatában pedig a jelek szerint egész pontosan leírva azt, ami valójában is történhetett:

A szervezési gondok kezelése nem a jegyekből és a szurkolók elleni hamis vádakból áll. Már a metrókból kifelé elfajultak az események, Oudéa-Castére asszony és Darmanin úr is hamis verziót mutatott be, amely egyedül a francia hatóságok érdekeit szolgálja. Láttam a rendőröket, előre keresték a problémát

– tette hozzá a liverpooli polgármester, utalva Amélie Oudéa-Castéra francia sportminiszter és Gérald Darmanin szintén francia belügyminiszter állításaira, akik ugyancsak a Liverpool-drukkereket hibáztatták, és az angolok által hamisított megannyi jegyről beszéltek hivatalos felszólalásaikban.

A The Guardian egy másik érdekes részletre hívja fel a figyelmet: eszerint a kezdés elcsúsztatásáról, majd arról, hogy 37 perc elteltével elindulhat a meccs egyaránt a VIP-páholyban ülő Ceferin döntött.

A bizottság tagjai aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Stade de France ad otthont 2023-ban a rögbi-vb döntőjének, jövőre pedig több olimpiai eseménynek is.

A lap idéz Martin Kallennek vallomásából is, aki az UEFA-nál a BL-döntő és az ehhez hasonló rendezvények lebonyolításáért felelt éveken át, s a többi között a 2006-ban, szintén Párizsban rendezett finálé szervezője is volt. Állítása szerint a szövetség belső jelentése már akkor arra a megállapításra jutott, a „Stade de France nem megfelelő helyszín, ugyanis súlyos problémák adódtak a rendezésért felelős szervekkel, köztük kiemelten a helyi rendőrséggel.”

Adja magát a kérdés, mégis hogyan kerülhetett ezek után a tavalyi finálé mégis Párizsba...

A Sky Sports beszámolója szerint a szövetségnél most úgy próbálják menteni magukat, hogy hivatalos bocsánatkérést küldtek a Liverpoolhoz, valamint a jegytulajdonosok „soron kívüli kártalanítását” ígérik. Kérdés, mit jelenthet egy, a szervezők hibái miatt elmulasztott BL-döntő esetében a kártalanítás.

Aligha többet, mint a jegyárak visszatérítését...

2500 angolnál is több lehet, aki érvényes jeggyel utazott Párizsba, ám a meccsre az UEFA megállapított hibái miatt nem jutott be.

A mérkőzést a Real Madrid nyerte 1–0-ra.

(Borítókép: Matthias Hangst / Getty Images)