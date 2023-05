Dráma újratöltve – tavaly a 90. percben is kettővel égett a későbbi BL-győztes

Egy évvel ezelőtt minden idők egyik legdrámaibb párharcát hozta a Manchester City Real Madrid elleni ütközete. Az angliai felvonáson hiába játszott elképesztő fölényben a PL-gárda, a spanyol együttes kíméletlenül élt a lehetőségeivel, így „csak” 4–3-ra kapott ki.

A visszavágón aztán még így is jobban álltak az angolok, de a gyenge helyzetkihasználás miatt Rijad Mahrez találatával a 90. percben „csupán” 1–0-ra vezettek. Összesítésben kettővel mentek már, jött azonban Rodrygo, aki egy perc alatt szerzett duplájával hosszabbításra mentette a meccset.

Ebben a szakaszban a BL-menő Karim Benzema is betalált, így a Real 3–1-re nyert, és 6–5-ös összesítéssel bejutott a fináléba – amit aztán meg is nyert a Liverpool ellen.

Nyolc meccs, egy gól közte – az elődöntő eddig a Real területe volt

Egyébiránt ez a találat nemcsak a legutóbbi elődöntő továbbjutásáról határozott, hanem ez a különbség a két csapat között a közös múltat tekintve is.

Először a 2012–2013-as idényben találkoztak a felek, akkor a csoportkörben a Real Madrid hazai pályán 3–2-re győzött – Karim Benzema a 87. percben egyenlített, Cristiano Ronaldo pedig a 90.-ben fordított, a végjátékra tehát már akkor sem panaszkodhattak a spanyolok. A „visszavágón” Benzema találatára Sergio Agüero felelt, 1–1 lett a vége.

A 2015–2016-os évadban már az elődöntőben viaskodtak a csapatok, az angliai gól nélküli döntetlen után Madridban sem záporoztak a találatok, mindössze egy Fernando-öngólt jegyezhettünk fel, ami a Real fináléba jutását eredményezte (0–0, 1–0).

A manchesteriek a 2019–2020-as nyolcaddöntőben vágtak vissza két 2–1-es sikerrel, majd jött a tavalyi elődöntő 4–3-as első felvonása, így a City hármas sikerszériáját szakította meg a ráadásos bukta Spanyolországban.

Ezzel a nyolc fellépésen három-három Real- és City-győzelem született két döntetlen mellett, a madridi 13 gólra Manchesterből 12 érkezett.

Az elődöntő viszont eddig a spanyolok területe…

Az edzők múltja alapján Guardiola és a manchesteriek a favoritok

Ami a trénereket illeti, Pep Guardiola a Real Madrid ellen már a 22. meccsére készül, 12 győzelem, négy döntetlen és öt vereség a mérlege, 42–28-as gólkülönbséggel. Érdekesség ugyanakkor, hogy a BL-elődöntőben a Bayern Münchennel és a Manchester Cityvel is alulmaradt, a Barcelonával 2011-ben továbbjutott.

A német rekordbajnokkal elszenvedett két vereség után az Evertont négyszer is legyőzte a Manchester Cityvel, tavaly pedig felezték a meccseket, így Guardiola öt, Ancelotti három sikerrel áll az egymás elleniben – döntetlen még nem volt.

Ez kifejezetten jó az olasz tréner manchesteriekkel szembeni összmérlegét tekintve, hiszen a tavaly 3–1-es madridi meccs előtt egy 2011-es Chelsea–Manchester City 2–0-t tud felmutatni nyolc vereség mellett – döntetlenje a Chelsea trénereként sem volt a City ellen!

Harmadik milánói derbi a BL-ben – a Milan mindkétszer döntőzött utána

A Milan és az Inter egymás elleni örökmérlege városi riválisként nyilván össze sem hasonlítható a felső ág párosításával, de azért jegyezzük fel, hogy 235 hivatalos tétmérkőzésen 87 fekete-kék és 79 piros-fekete siker született, 69 döntetlen mellett. Az összesített gólkülönbség is az Inter felé billen, 326–310.

Ugyanakkor a BEK/BL-ben eddig két párharcban futottak össze a felek, és mindkétszer a Milan jutott tovább.

Épp 20 évvel ezelőtt ugyanebben a szakaszban a piros-feketék pályaválasztásával 0–0 lett a San Siróban, a fekete-kékekével pedig 1–1, így az akkor még számító „idegenben” szerzett találattal ment tovább a Milan, amely a Juventust is megverte.

Két évvel később a negyeddöntőben kerültek össze, akkor jóval simább volt a csata: a Milan otthon 2–0-ra, idegenben 3–0-ra nyert – ekkor is fináléba jutott, de a Liverpool háromgólos hátrányból felállva tizenegyesekkel legyőzte.

Elődöntős városi ütközetek – eddig kétszer a Real és egyszer a Milan örülhetett

Bár a Bajnokcsapatok Európa Kupájában alapesetben csak az országok győztesei indulhattak, a címvédők miatt előfordulhattak azonos nemzetbeli ütközetek, és már 1959-ben sor került az első városi csatára, amikor az első három kiírást egyaránt megnyerő Real Madrid húzta magával a spanyol ezüstérmes Atléticót, hogy aztán alaposan meg is szenvedjen vele. Otthon Héctor Rial és Puskás Ferenc góljával 2:1-re nyert a királyi gárda, idegenben 1:0-ra kikapott, a zaragozai harmadik felvonáson viszont újra 2:1-re nyert, Alfredo Di Stéfano mellett megint Puskás volt eredményes. Érdekesség, hogy egy évvel később újra spanyol elődöntő volt, akkor a Barcelonát verte meg a Real Madrid, és húzta be az ötödik BEK-kiírást is.

No, ezzel ki is lőttük még csak az azonos nemzetbeliek csatáit is a BEK-korszakból!

Egészen 2000-ig kellett várni arra, hogy ebben a szakaszban azonos országból érkező csapatok találkozzanak, akkor a Valencia kiejtette a Barcelonát, majd az első összspanyol döntőben kikapott a Real Madridtól, két évre rá pedig a királyi gárda a katalánokat ejtette ki a négy között, mielőtt a Leverkusent is két vállra fektette.

A második derbi az imént már említett 20 évvel ezelőtti milánói volt (0–0, 1–1), amelyet követően az első összolasz döntőben a Juventust is felülmúlta a Milan.

A 2000-es évek közepén jöttek az angolok, a Liverpool a Chelsea-t ejtette ki 2005-ben és 2007-ben is – előbb tizenegyesekkel legyőzte, majd 2–1-re kikapott a Milantól a fináléban. A londoniak 2008-ban vágtak vissza a Mersey-parti együttesnek, hogy aztán az első összangol fináléban tizenegyesekkel maradjanak alul a Manchester Uniteddel szemben. A „vörös ördögök” 2009-ben az Arsenalt ejtették ki a négy között, de a fináléban a Barcelona már túl erősnek bizonyult.

A 2010-es években a Barcelona búcsúztatta a Real Madridot, majd jött az újabb madridi derbi 2017-ben, a Real továbbjutásával (3–0, 1–2).

Tegyük hozzá, hogy eddigre volt már egy össznémet finálé is a Bayern Münchennek a Dortmund elleni sikerével, valamint két drámai Real–Atlético-finálé, mindkétszer előbbi ünneplésével.

A 2019-es és a 2021-es döntőben is két-két angol csapat nézett farkasszemet egymással, előbb a Liverpool verte meg a Tottenhamet, majd a Chelsea a Manchester Cityt, a mostani milánói rangadó így a negyedik elődöntős derbi lesz az elitsorozat elődöntőjében.

Csak a BL maradt, kupagyőzelem, parádés formával triplaközelben – erősorrend

4. Inter (olasz) 64 pont

A keret összértéke: 534,45 millió euró

A háromszoros BEK/BL-győztes még pont időben ébredt fel tavaszi álmából: február 26. és április 7. között nyolc tétmeccséből csak egyet nyert meg, négy zakó mellett, majd a Benfica kiejtése között a Monza is megverte a fekete-kékeket.

Az elődöntőbe jutással viszont remek formába lendültek a milánóiak: az Empolit, a Juventust, a Laziót, a Veronát és a Romát is megverték.

Ezzel együtt is 63 pontjukkal csak a negyedik helyen állnak a bajnokságban, a már fixen aranyérmes Napoli (83), a Juventus (66) és a Lazio (64) mögött, és mivel még a hetedik Roma is belátható távolságban (58), könnyen ráfázhatnak Lautaro Martínezék (23 gól, 10 gólpassz).

3. Milan (olasz) 66 pont

A keret összértéke: 547,25 millió euró

Elképesztően szoros volt a csata a harmadik helyért, a hétszeres BEK/BL-győztes javára az döntött, hogy volt egy voks a végső sikerre is.

Az Intert két ponttal követő együttes számára még fontosabb lenne a viadal megnyerése, hiszen jelen állás szerint csak az Európa-ligában indulna enélkül a következő idényben.

A Milan mindenképpen bizakodhat az Interrel szembeni két továbbjutás mellett még abban is, hogy az olasz riválisok elleni mérlege remek: 11 fellépésen hat győzelem, négy döntetlen és csupán egy vereség a mutató (még egy 1993-as európai Szuperkupa a Parma ellen).

Ami már kevésbé jó hír, hogy az idényben 13 gólnál és 13 gólpassznál járó Rafael Leao sérüléssel bajlódik.

2. Real Madrid (spanyol) 173 pont

A keret összértéke: 860,8 millió euró

Hatalmas szakadék a két olasz csapat és a felső ág között az erősorrendünkben – és olvasóink szavazásában is. Amelyik csapat tehát erről az ágról bejut, az fő favoritnak számít a fináléban, kvázi előrehozott döntőt játszanak egymás ellen. Ráadásul nem szimpla egy meccset, hanem mindjárt duplát.

Az öt elsőséget begyűjtő Real a hétvégén az Osasuna legyőzésével megnyerte a Király Kupát, így az európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság után újabb trófeát kaparintott meg.

A bajnokságban ugyanakkor gyakorlatilag elúszott az esélye a címvédésre, hiszen a Barcelona öt fordulóval a vége előtt 14 ponttal vezet (15 szerezhető meg…), és már az Atlético is megelőzi eggyel a városi riválist.

A szezont lassabban kezdő aranylabdás Benzema a BL kieséses szakaszára ismét felébredt, négy meccsen négy gól és egy gólpassz volt a mérlege, az idényben pedig 38 fellépésen 29+6-nál jár.

Ki kell még emelni Vinícius Júniort is, aki egészen döbbenetes tripla duplát tud a magáénak. A 22 gólja és 21 gólpassza megsüvegelendő, 16 sárgája viszont értelmezhetetlenül sok egy meccseket eldönteni képes támadó esetében.

Mellettük Rodrygo (16+11), Federico Valverde (12+6) és a csodacsere Marco Asensio (11+8) termelt két számjegyű gólt eddig.

1. Manchester City (angol) 207 pont

A keret összértéke: 1,05 milliárd euró

A 11 első hellyel záró, erősorrendünket így gond nélkül nyerő manchesteriek idényében januárban volt egy kisebb hullámvölgy, ami február 5-én, a Tottenhamtől elszenvedett vereséggel tetőzött. Azóta viszont parádés formában van a City: 20 tétmeccsen 17 győzelem és három döntetlen a mérleg, 61–12-es gólkülönbséggel. Ebben a szakaszban kiütötte az RB Leipziget, a Liverpoolt, a Bayern Münchent és az Arsenalt is.

A bajnokságban ledolgozta a korábbi nagy hátrányt, és úgy vezet már egy ponttal a londoni „ágyúsokkal” szemben, hogy egy meccsel kevesebbet játszott. Miután az FA Kupában majd döntőzik a városi vetélytárs Uniteddel, továbbra is harcban van a triplázásért – a talpon maradók közül egyedüliként.

Az idény előtt megszerzett Erling Haaland 46 tétmeccsen 51(!) gólnál és nyolc gólpassznál jár új csapatában, rajta kívül Rijad Mahrez (15+12), Julián Álvarez (15+5), Phil Foden (14+7) és Kevin De Bruyne (9+27) is legalább 20 kanadai pontot termelt, és akkor az egyre jobb formában lévő Jack Grealisht (5+11) még nem is említettük.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) (tv: M4 Sport)

SZERDÁN

21.00: AC Milan (olasz)–Inter (olasz) (tv: M4 Sport)

(Borítókép: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images)