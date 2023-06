A Premier League több mint százrendbeli csalással gyanúsítja a manchesterieket – írtuk négy hónappal ezelőtt. De holt tart azóta az ügy? Az űrfoci és ami mögötte van, avagy létezik, hogy a Manchester City vezetői még a játékosok pályán nyújtott teljesítményénél is jobban szerepelnek 15 éve? Vagy inkább csak arról van szó, feléjük lejt a gazdasági „pálya”? A friss Bajnokok Ligája-győztes alakulat érdekesen alakult szponzorbevétele az M4 Sport finálét követő műsorában is központi téma volt, és Nagy-Britanniában is az mind a mai napig. A Sportcastben ezúttal Josep Guardioláék szennyesét teregetjük ki.