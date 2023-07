Vasárnap vált hivatalossá, hogy Szoboszlai Dominik a Premier League-ben szereplő Liverpoolnál folytatja labdarúgó-karrierjét. Átigazolási ügyét hatalmas médiaérdeklődés övezte Magyarországon és külföldön, a magyar válogatott csapatkapitánya hétfőn magyar újságírókkal beszélgetett a benne kavargó érzésekről és célokról.

A beszélgetésen, amelyen az Index is ott volt, Szoboszlai azt mondta, nem szeretne megváltozni a pénz hatására (sajtóhírek szerint a támadó középpályás heti fizetése a bónuszokkal együtt meghaladhatja a 150 ezer fontot a patinás angol klubnál, ez havi szinten több mint 600 ezer fontot jelent, ami jelenlegi árfolyamon számolva több mint 260 millió forintnak felel meg).

Ugyanúgy a zúzapörkölt nokedlivel a kedvenc ételem, és ugyanúgy be fogok ülni egy kifőzdébe a haverjaimmal vagy édesapámmal, mint eddig. Nem kell puccos étterem, a hétköznapi pillanatokat is ugyanúgy fogom élvezni ezután is, akár a játékot a pályán. Apának egyébként is tartozom egy vacsorával