Rajtol a rendezvény, amire Magyarország elitje várt

Elkezdődik az Európa-konferencialiga számunkra érdekes szakasza, hiszen a selejtező második fordulójában négy magyar együttes is érdekelt lesz csütörtökön – és az egy héttel későbbi visszavágókon. De mi ez a sorozat és hogyan juthatunk el oda, ahová eddig még egyszer sem sikerült?

Mi az az Európa-konferencialiga?

Kezdjük az alapokkal. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2021-ben alapította meg a harmadik számú klubsorozatot annak érdekében, hogy az Európa-liga túlzsúfolt mezőnyét (és 48-as főtábláját) megkönnyítse (32 együttesre redukálta), egyúttal, hogy további gárdáknak adjon lehetőséget, hogy a 32 csapatos csoportkörnek köszönhetően az ősszel a nemzetközi porondon viaskodhassanak.

Nem ez az első alkalom, hogy három sorozatban is küzdenek a klubok, hiszen 1960-tól az 1999–2000-es idényig a honi kupagyőztesek a KEK-ben indulhattak, mielőtt az Európa-liga elődjének számító UEFA-kupával összeolvasztották a két szériát.

A 2024–2025-ös idénytől már szimplán csak Konferencialiga néven futó sorozat első idényét a José Mourinho vezette AS Roma nyerte meg a Feyenoord legyőzésével, tavaly pedig a Premier League-ben szereplő West Ham United diadalmaskodott, megakadályozva az olaszok duplázását, a Fiorentinának maradt az ezüstérem.

Hány magyar csapat indulhat?

Az NB I első három helyezettje és a kupagyőztes indulhat a nemzetközi porondon, ha átfedés van, akkor a bajnoki negyedik helyezett csatlakozhat be az európai négyesbe.

Az aranyérmest a Bajnokok Ligája első selejtezőkörébe sorolták, ahonnan csak akkor kerülhet az Ekl-be, ha már rögvest az első akadályban elbukik. Mint ahogyan ez történt a Ferencváros esetében a feröeri KÍ Klaksvík ellenében…

A magyar bajnokság koefficiense miatt alanyi jogon senki sem indulhat a második számú sorozatban, az Európa-ligában, így az ezüstérmes Kecskemét, a bronzérmes Debrecen és a kupagyőztes Zalaegerszeg az Ekl-ben próbálkozhat, itt viszont rögvest a selejtező 2. fordulójában – mivelhogy az első körben a mieink kiemeltként még pihenhettek.

A lila-fehérek a lett Riga, a hajdúságiak az örmény Alaskert, a kék-fehérek pedig a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó NK Osijek ellen lépnek pályára. A bajnok Ferencváros a tavaly az Európa-liga-csoportkörért már búcsúztatott Shamrock Rovers ellen próbálhat meg ismételni.

Sőt, már azt is tudjuk, hogy továbbjutás esetén mely gárdák jöhetnek szóba a harmadik fordulóban ellenfélként.

Hogyan lehet eljutni a csoportkörbe?

Ez az egyetlen kupasorozat, amelynek nincs fix csoportkörös résztvevője, így tehát a 32 csapat kilétét még kis túlzással teljes homály fedi, ugyanakkor azért – ahogy mindjárt láthatjuk – egész jó tippjeink lehetnek pár gárda esetén.

Mint említettük, ez már a második selejtezőkör lesz, az elsőben 31 párharcot rendeztek, következésképp 31 együttes számára már véget is ért a verseny. Köztük a dunaszerdahelyiekkel, akik a grúz Dila Gorival szemben maradtak alul.

A mostani szakaszba masszív áramlás érkezett, először is külön kell beszélni bajnoki ágról, ahonnan a BL-ből búcsúzók kerültek, itt nyolc párharcot rendeznek meg, a gibraltári Lincoln Red Imps és az észt Flora Tallin pedig erőnyerőként került a harmadik körbe. A főágon 45 (!) ütközetet játszanak július 27-én és augusztus 3-án.

A bajnoki ág nyolc továbbjutóját az említett erőnyerő duóval együtt öt párharcra osztják, a főágon pedig a 45 győzteshez csatlakozik még kilenc gárda (Partizan Beograd, Rapid Wien, AZ Alkmaar, Hajduk Split, Dinamo Kijev, Arouca, Brann, Hearts, Nordjaelland), így 54-es lesz a mezőny.

A playoffkörben a bajnoki ág öt továbbjutója az Európa-liga harmadik selejtezőkörének öt vesztesével kerül össze, a főág 27 győzteséhez pedig az öt topliga Ekl-helyén végzett együttesei, a Juventus (olasz 7.), az Aston Villa (angol 7.), az Eintracht Frankfurt (német 7.), az Athletic Bilbao (spanyol 8.) és a Lille (francia 5.) érkezik még, illetve további két búcsúzó az El 3. selejtezőköréből (így 34 csapatra duzzad ez a részleg).

Mindez azt jelenti, hogy a bajnoki ágról öt együttes jut be a csoportkörbe, a főágról pedig 17, ami eddig 22. Hozzájuk érkezik az Európa-liga playoffkörében elbukó tíz gárda, így alakul ki a 32-es mezőny.

A magyar együtteseknek tehát három kört kell sikerrel venni (2. és 3. selejtezőkör, valamint a playoffkör), hogy eljussanak az őszi folytatásig.

Először lehet meg az Ekl-csoportkör

Mivel ez még csak a harmadik kiírás, így azért túl sok lehetőség sem adódott a csoportkör megérésére.

A 2021–2022-es kiírásban a kupagyőztes Újpest jutott a legtovább, a lila-fehéreket a harmadik körben a Basel ejtette ki kettős sikerrel (1–2, 0–4).

Az előző idényben a Kisvárda és a Mol Fehérvár FC is érdekelt volt még itt, és bár előbbi a Moldéval szemben nagy csatában kiesett (0–3, 2–1), utóbbi fölényesen hozta a Petrocub Hincesti elleni párharcot (5–0, 2–1), így a playoffkör is összejött.

Sőt! A Vidi Kölnben 2–1-re nyert a Bundesligában hetedik együttes vendégeként, a németek ugyanakkor Fehérváron visszavágtak, így nem jött össze a dupla magyar csoportkör.

Ötről a hatra lépnénk

A magyar csapatok öt, nemzetközi kupás csoportkör nélküli évet követően sorozatban ötször voltak érdekeltek az ősszel is, ezt a szériát szeretnék most hatosra bővíteni.

A széria Vidi 2018–2019-es Európa-liga-csoportkörével indult, és nem is volt rossz menetelés, hiszen a végső győztes Chelsea ellen is szerzett pontot a fehérvári alakulat, amely a londoniak (16) és a BATE Boriszov (9) mögött a harmadik helyen zártak (7), megelőzve a PAOK-ot (6).

Ezt követően a Ferencváros évei következtek: a 2019–2020-as El-idényben az Espanyol (11) és Ludogorec (8) mögött kevéssel maradt le a továbbjutásról (7), megelőzve a CSZKA Moszkvát (5), majd 25 év után ismét a BL főtáblájára léphetett a magyar rekordbajnok, hogy aztán ott a Juventus (15), a Barcelona (15) és a Dinamo Kijev (4) mögött legyen negyedik (1). Hozzá kell tenni, hogy Torinóban egészen a 92. percben 1–1-re állt a Fradi, végül Álvaro Morata találata jelentette azt a sikert, amivel megmaradt az esélye az olasz csapatnak a csoportelsőségre – ezzel pedig élt is.

A legutóbbi két évadban egyaránt az Európa-liga főtáblája jött össze a zöld-fehéreknek. A 2021–2022-es kiírásban a Leverkusen (13), a Betis (10) és a Celtic (9) is megelőzte a zárásként a németeket azért egyszer felülmúló magyar együttest (3), amely aztán az előző idényben viszont 10 pontot szerzett, és az egymás elleni eredményeknek köszönhetően a Monacót (10), továbbá a Trabzonsport (9) és a Crvena zvezdát (6) is megelőzte, ez pedig rögvest nyolcaddöntőt is ért.

Ebben a szakaszban újra jött a Leverkusen, a „gyógyszergyáriak” pedig két 2–0-s sikerrel jutottak be a legjobb nyolc közé.

Hogy lesz-e sorozatban hatodik évben is magyar csapat az egyik kupasorozat főtábláján, az hamarosan kiderül. Addig is szavazásra buzdítjuk olvasóinkat!

Lesz magyar csapat az Európa-konferencialiga főtábláján? nem, mindegyikük kiesik

igen, egyikük sikerrel jár

igen, kettőnek is összejön a bravúr

igen, három is csoportkörös lesz

igen, mind a négy csapat érdekelt lesz az ősszel!

EURÓPA-KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.00: Alaskert (örmény)–Debrecen (tv: M4 Sport)

19.00: Ferencváros–Shamrock Rovers (ír) (tv: M4 Sport) – a találkozóról élő tudósítást olvashat az Indexen!

19.00: Kecskemét–Riga (lett) (Tv: Duna World)

20.00: Osijek (horvát)–Zalaegerszeg (Tv: m4sport.hu/a második félidő a Duna Worldön)

(Borítókép: Az AS Roma felemeli az UEFA Európa-konferencialiga trófeát a győzelem után 2022. május 25-én. Fotó: Fabio Rossi / AS Roma / Getty Images)