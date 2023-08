Lenyűgözőtől a haloványig: a brit média véleménye megoszlik Szoboszlai Dominik bemutatkozásáról

Szoboszlai Dominik szombat délután lejátszotta az első tétmérkőzését a Liverpoolban. Csapata a Chelsea vendége volt a Premier League 1. fordulójában, a találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig végigjátszotta a bajnokit. Most pedig minden fölösleges szószaporítás helyett nézzük az egyes lapok bírálatait.

Thisisanfield.com: 8

Mindig óriási érdeklődés kíséri az új fiúk bemutatkozását, már csak azért is, mert új fiúk. Nyugodtan figyelhetik az új 8-ast, már csak azért is, mert hibátlan futballista. Szigorú volt az összecsapásokban, szorgalmasan visszazárt, technikailag kiváló, azonnal otthon érezte magát a középpályán. Remekül megértette magát Szalahhal, és a szögletei is élményszámba mentek.

Theindependent.co.uk: 5

Megfelelő bemutatkozás a magyartól a középpályán, de ahogy haladt az idő, elhalványult.

Nbcsports.com: 7

Kimondottan lenyűgöző (impressive) bemutatkozás. Szépen egyensúlyozott a labdával, energikus volt a középpályán, az első félidőben remekelt, sokat ígérő 90 perc.

Standard.co.uk: 6

Gyenge, felszabadítónak szánt fejese Disasi egyenlítő góljához vezetett. Csendesebb, visszafogottabb volt a bemutatkozása, mint ahogy azt sok szurkoló várta.

Exprerss.co.uk: 7

Erős teljesítmény a Premier League-ben történő bemutatkozása alkalmából. Persze Kloppnak még sokat kell dolgoznia a Red Bull Salzburg egykori játékosán. Akkor volt a legjobb, amikor a támadóharmadban veszélyeztette a Chelsea kapuját.

Liverpoolecho.co.uk: 7

Lenyűgöző volt a betörése a meccs elején, nem félt az összecsapásoktól, végig sanyargatta a Chelsea játékosait. A második félidőre kicsit eltűnt.

Punditfeed.com: 6,5

Nagyon is ígéretes bemutatkozás, duzzad az energiától.

A hét lap osztályzatának átlaga 6,64, tehát megfelelő. Szoboszlainak nincs szégyenkeznivalója a PL-bemutatkozása miatt.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Conor Gallagher 2023. augusztus 13-án. Fotó: Matthew Ashton / AMA / Getty Images)