A Manchester City BL-győztes hátvédje Szaúd-Arábiába igazolt

Továbbra is bizonytalan Romelu Lukaku jövője, egy dolog viszont biztos: a Chelsea-ben nem lesz maradása a belga óriásnak. A támadó idén nyáron tért vissza olaszországi kölcsönszerződéséből az angol csapathoz, de a hírek szerint a Juventuson kívül már az AS Roma is vizsgálja leigazolásának lehetőségét.

Olasz sajtóértesülések arról számoltak be, hogy José Mourinho, a Roma vezetőedzője szívesen látná csapatában a belgát, mivel rutinos, nemzetközi tapasztalattal bíró játékosnak tartja, aki hasznos tagja lehetne a klubnak. A Chelsea legalább 40 millió eurót szeretne kapni játékosáért.