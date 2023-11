A másodpiacon – átszámolva – 500-600 ezer forintnyi fontot is megadtak az érdeklődők azért, hogy a helyszínen tekinthessék meg a Liverpool Luton elleni vendégjátékát. Tény, a narancs mezes házigazda huszonkét év után tért vissza az angol élvonalba, és a legtöbb szakember egyetért abban – messze a mezőny legkisebb költségvetéséből gazdálkodva és messze a legolcsóbb kerettel operálva –, valószínűleg a következő szezonban véletlenül sem a Liverpoolt vagy a Tottenhamet, mint inkább a jól megszokott Championship-ellenfeleket fogadja majd újra. S alighanem komoly árfelhajtó hatása van annak is, hogy a Lutoné a liga legkisebb stadionja is, a részben lakóházakkal körbeépült, alig több mint tízezer fő befogadására alkalmas Kenilworth Roaddal.

Szoboszlai az első félidőben kevésbé volt aktív a labdás játéknál, mint máskor, ám ez valamelyest annak is volt köszönhető, hogy a szokásostól eltérően sokszor ő helyezkedett a középpályássorból a leghátrébb, gyakran már-már a védősorba visszalépve, fedezve az előrehúzódó Trent Alexander-Arnold mögött maradó területeket. A bal oldalon a Kosztantinosz Cimikasz helyére bekerült Joe Gomez jóval konzervatívabb szerepkört kapott szélső védőként, cserébe Ryan Gravenberch tündökölhetett, nem egy, nem két forintos passzal megkínálva a korábban emlegetett Núnezt.

A Liverpool népszerűségéről pedig nem is beszéltünk még... Arról a népszerűségről, amelyhez az idényben nyújtott eddigi remek teljesítményével Szoboszlai Dominik is hozzátesz, nem is keveset. A magyar válogatott csapatkapitánya (már-már természetesen) ezúttal is ott volt a vörösök kezdőjében. A 23 éves középpályás eddig a lehetséges tízből mind a tíz bajnokiját végigfutballozta Nagy-Britanniában – egyedüliként a Pool mezőnyjátékosai közül.

Szoboszlai az előző hétvégén a Nottingham Forest ellen (2–0) kiosztotta első, majd rögvest a második hivatalos gólpasszát is a Premier League-ben, így az aktuális formájára ilyen szempontból sem lehetett panasz. Ezt követően pedig a hétközi Ligakupa-fordulóban is jó játékkal járult hozzá a Kerkez Milossal felálló Bournemouth idegenbeli legyőzéséhez (1–2).

A meccs első komolyabb lehetősége a hazaiak előtt adódott, ezt követően azonban átvette az irányítást a Liverpool. Különösen Darwin Núnez fickándozott a vendégek támadósorából, aki alig öt perc után már bravúrra késztette Thomas Kaminski kapust, majd a 13. percben a kapufát is eltalálta. A Luton időről időre visszazárt, ám ez egyáltalán nem azt jelentette, hogy sündisznóállásban igyekezett volna kibekkelni a perceket. Három-öt perces periódusokat megnyomva a narancs mezesek mezőnyben is megkeserítették a liverpooliak dolgát, mi sem bizonyította ezt jobban, mint az első negyedóra végéhez közeledve a jobb bekk, Issa Kaboré előtt adódó helyzet.

A 33. percben ismét Kaminskinek kellett résen lennie, Diogo Jota vette át a kaputól 8–10 méterre a labdát, és lőtt ziccerben, de a belga kapus nagyot mentett ezúttal is. Ahogy telt az idő, úgy vált egyre dominánsabbá a Liverpool, a Luton pedig az egy az egy elleni párharcokban keményebbé, hol a szabályok adta kereteken innen, hol azokon túl. Mindenesetre az első félidőt sikeresen lehozta a nagy-londoni klub 0–0-val.

Szoboszlai pályán elfoglalt átlagos pozíciója a szünet után jelentősen változott, jóval előrébb került a középpályán, és nemegyszer bal oldali szélsőként tűnt fel Jotával és Gravenberchkel elforogva a pozíciókat. A Mersey-parti együttes a második félidőben érezhetően nagyobb elánnal támadta le a Lutont, méterekkel magasabbra húzott védelmi vonallal. Feltörni viszont csak nem sikerült a nyomás hatására egyre tömörebbé, egyre feszesebbé váló hazai reteszt...

Néhány pillanatig úgy tűnt, egyetlen alkalom is elég lehet a hazaiaknak ahhoz, hogy a térfelükről kiszabadulva megfricskázzák a liverpooliakat. Chiedozie Ogbene verte meg a bal szélen Alexander-Arnoldot, majd egy csellel Ibrahima Konatén is átfűzte magát, így pedig már ziccerben vezethette Alissonra a labdát. Csakhogy a kapujából kilépő brazil kapus combbal bele tudott érni a lövésbe, ami így a háló helyett Carlton Morris irányába pattant, utóbbi pedig végül csak egy szögletet tudott kiharcolni a lehetőségből.

A 67. percben olyat láthattunk, amit a Premier League-ben eddig még soha, Jürgen Klopp lehozta Szoboszlait, akit Harvey Elliott váltott egy hármas csere részeként. Nem sokkal később Mohamed Szalah villanhatott volna, ám négy méterről ahelyett, hogy a kapuba próbálta volna bólintani a labdát, inkább lefejelte az ötös bal csücskénél érkező Núneznek – az urugayi azonban ajtó-ablak ziccerben az üresen tátongó jobb felső helyett föléemelt! A kamera rögvest Kloppra váltott, aki – egyáltalán nincs mit csodálkozni ezen – arckifejezése alapján épp fel akart robbanni a kispadnál.

A megannyi kihagyott helyzetre a 80. percben faragott rá igazán a Liverpool: egy tizenegyesgyanús labdaszerzésből lefordulva ugyanis az egykori evertonos csodagyerek, Ross Barkley lódult meg, aki tökéletes labdát tett jobbra Kaborénak, utóbbi pedig a csereember Tahith Chongot hozta kihagyhatatlan helyzetbe (1–0).

Négy percre volt Rob Edwards csapata attól, hogy összehozza az idény eddigi legnagyobb meglepetését, ám jutott még egy drámai fordulat a hosszabbításra. A csereként beállt Luis Díaz ugyanis Elliott beadása után igazi felhőfejessel bólintotta át a labdát a védője és a nagyot nyújtózó Kaminski felett is, ezzel az utolsó pillanatokban egalizálva (1–1). A kolumbiai játékos az elmúlt egy hétben sokkoló okokból nem léphetett pályára, édesapját és édesanyját ugyanis elrabolták, előbbit pedig azóta sem sikerült kiszabadítani...

Lehet, a hazai győzelem végül elmaradt, ha valaki Luton-drukkerként fizette ki a félmillió forintnyi fontot, alighanem úgy indult haza a Kenilworth Roadról, hogy minden fillér megérte. Elvégre a Liverpool ellen sikerült pontot szerezniük, és négy percre voltak attól, hogy az első PL-győzelmük is megszülessen hazai pályán. Erre ugyan még várni kell, de hétfő reggelre talán a játékosok sem bánkódnak majd az elszalasztott lehetőségen.

A Liverpool a döntetlenért járó egy ponttal is beérte a Newcastle otthonában szombat este elbukó Arsenalt, és több lőtt góljának köszönhetően át is ugrotta a londoniakat.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 11. FORDULÓ

Luton Town FC–Liverpool FC 1–1 (Chong 80., ill. L. Díaz 95.)

Korábban

Nottingham Forest–Aston Villa 2–0 (Aina 5., O. Mangala 47.)

