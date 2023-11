Ez most nem Szoboszlai Dominik napja volt, az osztályzatok is ezt tükrözik

Az élet nem habos torta, mondta ki az örök érvényű bölcsességet Virág elvtárs, és a szállóige igazságára sajnos vasárnap Szoboszlai Dominiknak is rá kellett döbbennie. Merthogy eddig még nem volt gyenge meccse a Liverpool csapatában a magyar válogatott kapitányának, a Luton Town ellen azonban az eddigi leghalványabb teljesítményét nyújtotta a vörösöknél, és Jürgen Klopp le is cserélte. Először, amióta leigazolta. Az osztályzatok is tükrözik a látottakat.