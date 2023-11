Újabb csoportrangadó után maradt veretlen a Ferencváros az Ekl-ben

Negyedik meccse után is veretlen maradt a Ferencváros az Európa-konferencialigában, miután hazai pályán 1–1-re végzett a belga Genkkel. Ez viszont azt is jelenti, hogy harmadszor is ikszelt a magyar bajnok, és csak eggyel több szerzett góljával előzi meg a riválisát a tabellán, amelyet immár pontelőnnyel vezet a Csukaricskit ismét megverő Fiorentina.