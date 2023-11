Kötelező győzelem várt a Ferencvárosra Szerbiában, és bár sokáig úgy tűnt, pontot sem szerez, végül a hajrában szerzett gólokkal fordítani tudott a Csukaricski otthonában. Ezzel kulcsfontosságú sikert ért el az Európa-konferencialiga csoportkörében. A zöld-fehérek számára ráadásul a csoport firenzei mérkőzése is jól alakult, mivel a Fiorentina 2–1-re nyert a közvetlen rivális Genk ellen.

Kimondva-kimondatlanul győzelmi kényszerben lépett pályára a Ferencváros a csoportutolsó, négy forduló alatt még pontot sem szerző Csukaricski otthonában. Az FTC több rúgott góljával pillanatnyilag a továbbjutást érő második helyen állt a kezdés előtt, ám minden épeszű számítás szerint kulcsfontosságúnak ígérkezett a(z) – eddigiek alatt ugyancsak hat pontot gyűjtő – KRC Genkkel folytatott versenyfutásban, hogy melyik csapat mire jut a szerbekkel.

Igor Matics együttese még véletlenül sem várta topformában a kezdést: legutóbbi öt tétmeccséből négyet elbukott az alakulat. Igaz, formamutatójára a magyar bajnok sem lehetett sokkal büszkébb, Dejan Sztankovics irányításával – eredményszinten – olyan hullámvölgybe kerültek a zöld-fehérek, amire a Csercseszov-éra óta nem volt példa. A Ferencváros több mint egy hónapja, az október 29-én lejátszott Újpest elleni derbin tudott győzni 90 perc alatt. Legutóbbi négy tétmeccsén két döntetlen és két vereség a mérleg, míg az ötödik az emlékezetes, több mint 130 perces kupacsata és -siker a PAFC ellenében.

Sztankovics a lehető legerősebb kezdőt küldte a pályára, ami ezen az estén a Dibusz Dénes – Cebrails Makreckis, Ibrahim Cissé, Myenty Abena, Christian Ramírez – Sigér Dávid, Mohammed Abu Fani – Kristoffer Zachariassen – Marquinhos, Alekszandar Pesics, Adama Traoré tizenegyet jelentette.

Nem telt el egy perc, máris Pesics előtt adódott lövőlehetőség, a labda azonban kapu fölé szállt. A Csukaricski igyekezett bátran letámadni és Dibusz kapujához minél közelebb megzavarni a ferencvárosi labdakihozatalokat, de ez a taktika az első percekben hatástalannak bizonyult, nem telt bele öt perc, ismét nagy helyzetbe került a magyar bajnok, ezúttal Traoré lövése akadt el Nenad Filipovics kapusban.

A 10. percben aztán csaknem a semmiből megszerezte a vezetést a házigazda: Djordje Ivanovics szólója után Sztefan Kovacs játszotta a labdát a feltűnően üresen maradt Luka Adzsicsnak, aki átvétel nélkül Dibusz felett kissé éles szögből a bal felsőbe tekert (1–0). Villámgyorsan válaszolhatott volna a Fradi, de Pesics ígéretes szögből ismét csúnyán fölé lőtt.

Ahogy telt az idő a zöld-fehérek mezőnyfölénye úgy érződött egyre passzívabbnak, hiába birtokolta jóval többet a labdát a Sztankovics csapat, a visszaálló Csukaricski védelmén nem sikerült fogást találni: lövőhelyzetek akadtak, ziccerek azonban nem, miközben a hazai kontra réme végig ott lebegett a ferencvárosi fejek felett. Szünetig azonban sem itt, sem ott nem született gól, nem úgy, mint a két együttes szeptemberi, budapesti randevúján, amikor a 44., majd a 45+7. percben szerzett találatokkal már az első félidő hajrájában fordítani tudtak Marquinhosék.

13 Galéria: Európa Konferencialiga Csukaricski Ferencváros 5. forduló Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Beszédes, Sztankovics a második játékrészre hármat is cserélt, beállt ifjabb Lisztes Krisztián, Botka Endre és Eldar Civic, míg lejött a pályáról Sigér, Ramírez és Makreckis is. Azaz egy Lisztesnyivel mindenképpen támadóbb lett az együttes... Amivel azonban aligha kalkulált a szerb vezetőedző, az az, hogy négy perc elteltével a negyedik cserelehetőségét is el kell majd használnia, a megsérült Traoré helyére Katona Bálintnak kellett beállnia.

Hogy a változtatások, vagy az öltözőben kapott esetleges fejmosás hatása volt-e, azt talán sosem tudjuk meg, a Ferencváros érezhetően agresszívebbé vált. Lisztes, majd Pesics előtt adódott újabb lehetőség, aztán az 54. percben ismét a szerb középcsatár került helyzetbe a tizenhatoson belül, majd került két hazai védő között gyanús körülmények között a földre – tizenegyes azonban nem járt érte. Filipovicsnak Abu Fani átlövése után kellett ismét játékba avatkoznia, majd a kipattanónál volt szerencséje a szerbeknek. Közben Lisztesnek a saját kapuja előtt is villannia kellett: visszazárva Ivanovics lövésébe tudott belekapni épp annyira, hogy Dibusz utána könnyedén gyűjthesse be a labdát.

A hajrához közeledve a Csukaricski igyekezett egyre többet tördelni a játékot. A harcmodor láttán – no meg a hátrány miatt – egyre feszültebb ferencvárosiak pedig mind nehezebben viselték a szerbek által bevetett trükköket. Abu Fanni a 72. percben kakaskodásért kis híján ki is állíttatta magát.

Az utolsó negyedórát Lisztes újabb lövése nyitotta, aki ugyan szép mozdulattal fordult le a védőjéről, utána fölédurrantott – vakarta is a tarkóját a fogát szívva, lesz-e még ilyen jó lehetősége az egyenlítésre. Végül a 84. percben egy Katona által középregyötört labdából lett: Zachariassen lábáról pedig pont úgy pattant–csavarodott a jobb alsó irányába a labda, hogy ebbe Filipovics már nem tudott belekapni. Bár ha a lesen tartózkodó Pesics nem húzza vissza a lábát, abból lehetett volna még gond (1–1)...

Már-már úgy tűnt, pontosztozkodás lesz a vége, amikor a ráadás nyolcadik percében Pesics megszerezte a Ferencváros győztes találatát is (1–2). A meccs korábbi szakaszában mindent elpuskázó rutinos szerbből egy elkeseredett felívelést követően a mérkőzés hőse lett: tizenhat méterről kapura fordulva őrületesen nagy gólt ragasztott a kapu jobb oldalába. A bravúrosan védő Filipovicsnak ezúttal sem volt esélye a hárításra.



Bár 83 percig érett a meglepetés, a zöld-fehérek végül nemcsak elkerülték a kudarcot, de a Genk firenzei vereségének köszönhetően a továbbjutás küszöbére is került. A csoport élén álló Fiorentina december 14-én már biztos továbbjutóként érkezik a Groupama Arénába, míg ezúttal a Genk lép pályára győzelmi kényszerben a Csukaricski ellen. Ám bármit tesznek a belgák, ha a magyar rekordbajnok pontot tud szerezni a violák ellen, bejut az Ekl legjobb 32 csapata közé.

LABDARÚGÁS, EURÓPA-KONFERENCIALIGA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

Csukaricski–Ferencváros 1–2 (Adzsics 10., ill. Zachariassen 83., Pesics 98.)

AFC Fiorentina–KRC Gerk 2–1 (L. Martínez 45+4., N. González 79. – 11-esből, ill. Kayembe 45.)

A csoport állása: 1. Fiorentina 11 pont, 2. FTC 9, 3. Genk 6., 4. Csukaricski 0

(Borítókép: Ibrahim Cissé (j) a Ferencváros és Luka Subotic (b) a Cukaricki játékosa a labdarúgó a Konferencia-liga csoportkörének ötödik fordulójában játszott Cukaricki - Ferencvárosi TC mérkőzésen a szerbiai Leskovacban 2023. november 30-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)