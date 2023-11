Céltáblába ment át az MU vezetőedzője: Engem kell kritizálni

Engem kell kritizálni. Mindig én vagyok a felelős, de azt is figyelembe kell venni, hogy egy projekt közepén vagyunk – nyilatkozta a meccs után a holland tréner, aki biztos abban, hogy beérik majd a munkájuk gyümölcse. – Jó irányba haladunk. Tudom, merre kell mennünk, és milyen lépéseket kell megtennünk. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon sikeresek leszünk.

Az isztambuli találkozón az MU 2–0-ra és 3–1-re is vezetett, ám a Galatasaray ki tudott egyenlíteni, nem utolsósorban azért, mert a vendégek kapusa, Andre Onana két komoly hibát is ejtett.

A döntetlennel a manchesteriek rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, a zárókörben ugyanis mindenképpen le kell győzniük a már biztosan csoportelső Bayern Münchent, emellett szorítaniuk azért, hogy az egyaránt egy ponttal előttük álló FC Köbenhavn és Galatasaray meccsén döntetlen szülessen.

„Ha a Bajnokok Ligájában akarunk maradni, mindenképpen győznünk kell a következő meccsen” – jegyezte meg Ten Hag, akinek csapata az eddigi öt meccsen 14 gólt kapott, ennél a mutatónál csupán a Royal Antwerp (15) „produkált” gyengébbet az egész mezőnyben.

A védelmünket rendbe fogjuk tenni, ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy már látható a játékunk stílusa. Proaktív, dinamikus, bátor, úgyhogy összességében nagyon elégedett vagyok a fiúk teljesítményével.

„Ezt most egy kissé nehéz megemésztenünk”

A szerdai játéknapon az angol bajnokság éllovasa, az Arsenal alaposan kitömte a francia pontvadászatban hatodik helyezett riválisát. Franck Haise, a Lens vezetőedzője a Canal +-nak a mérkőzés után azt mondta: nem ebben reménykedtek, az első félidőben kapott öt gól közül legalább négynél nagyon csalódottak lehetnek magukban.

Ha túl sokat hibázol egy ilyen szintű csapat ellen, azért bizony megfizetsz. Ez azonban a futball része, bár nyilvánvaló, hogy ezt most egy kissé nehéz megemésztenünk.

A szakember a kínos vereség és a hatgólos különbség után próbált a pozitívumokba kapaszkodni: minden meccsel fejlődnek, ezt a jó és a rossz pillanatok egyaránt szolgálják, és igyekeznek emlékekkel szolgálni egy olyan egyesületnek, amely évek óta nem járt a nemzetközi kupaporondon, és így nem csupán a klubjuknak, hanem a játékosaiknak sincs tapasztalata ezen a szinten.

Adrien Thomasson, a franciák középpályása azt mondta: szerettek volna minél tovább versenyben maradni az ellenféllel, de ez nehéz kihívás, amikor a félidőben öt–nullára vezet a rivális.

Kevin Danso, a Lens védője azt emelte ki, hogy az egyébként is erősebb Arsenal nagy motivációval és elszántsággal vetette bele magát a küzdelembe, ami aztán alaposan rányomta a bélyegét a pályán történtekre.

Minden párharcot az ellenfél nyert, megszerezték a lecsorgókat, állandóan váltották a játékot, rövidebb és hosszabb labdákkal is képesek voltak támadásba lendülni, nem mellékesen pedig az első félidő közepén hat perc leforgása alatt háromszor voltak eredményesek. Ha egy csapat a szünet előtt öt gólt kap, utána abból már nagyon nehéz visszakapaszkodni.

Nicolás Paz a Real Madrid történetének harmadik legfiatalabb BL-gólszerzője lett

A szerdai BL-játéknap rangadóján a Real Madrid úgy nyert otthon 4–2-re az olasz bajnoki címvédő, de mostanában erős hullámvölgyben lévő Napoli ellen, hogy a spanyoloknak az első félidőben hátrányból kellett fordítaniuk, majd a vendégek egyenlítését követően csak a hajrában tudták a maguk javára fordítani az összecsapást.

Walter Mazzarri, a Napoli edzője az UEFA honlapján azt emelte ki: a harmadik madridi gól előtt még nekik volt esélyük a gólszerzésre, de nem tudtak élni vele, riválisuk ellenben igen.

Tudtuk, hogy a Madrid nagyon jól kontrázik, óvatosabbnak kellett volna lennünk, amikor még egyenlő volt az állás.

Az est hőse a Real fiatal cserejátékosa, Nicolás Paz volt, aki a 65. percben lépett pályára, és a 84. percben nagyon fontos gólt szerzett: a házigazdák azzal vették vissza a vezetést.

A 19 éves és 82 napos Paz így a klub történetének harmadik legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, Rodrygo (18 év 301 nap) és Raúl (18 év 113 nap) után.

„Nagyon boldog vagyok: egy álmom vált valóra. Különösen nagyszerű ebben az érzésben, hogy a góllal valóban a csapat segítségére lehettem. Amikor bement a labda a kapuba, alig akartam elhinni, hogy gólt szereztem. Én is nagyon örültem, de az volt az érzésem, hogy a társaim még nálam is jobban örülnek a gólomnak, szeretném is megköszönni a támogatásukat. A világ egyik legjobb akadémiája a miénk, sőt talán a legjobb a világon, éppen ezért készen álltam a feladatra, hogy ezen az estén a csapat segítségére legyek.”

Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője azt mondta a fiatal Pazról, hogy „hozott valamit a meccsbe”, és megtette, amit vártak tőle.

Nico egy nagyon fontos játékos a klub jövője szempontjából, mert minden tulajdonsággal rendelkezik, amire egy Real-labdarúgónak szüksége van. Most egy fontos pillanatban adott nekünk valamit, jó éjszakát kívánok neki.

Ancelotti a 22. percben eredményes Jude Bellinghamről azt mondta, hogy az angol futballista mindennap és minden meccsen képes meglepni őket, sőt velük együtt talán az egész világot.

„Bellingham ajándék a futballnak, nem csak a Real Madridnak. Az egész futballvilág örül annak, hogy egy ilyen tehetséggel és potenciállal rendelkező srácot láthat. Nagyon gyorsan és jól sikerült a beilleszkedése, vérbeli profi futballista, keményen dolgozik, és rendkívül jól kijön a társaival. Bár a spanyolnyelv-tudását még fejlesztenie kell, de ahogy mindig mondom, senki sem lehet tökéletes…”

A Real Madrid edzője a meccsről elismerte: kiegyenlített találkozót vívtak a Napolival, amely „minőségi riválisnak” bizonyult.

Jók voltunk a labdás játékban, nem rohantunk fejetlenül, egész jól futballoztunk. Talán a védekezésünk lehetett volna egy kicsit jobb, több szervezettségre és agresszióra lett volna szükségünk.

Ancelotti a hajráról azt mondta: már úgy tűnt, hogy nincs energiájuk a győzelemhez. Játékosaik görcsösek voltak a fáradtságtól, mert a játék folyamatosan hullámzott a két kapu között. A végjátékban azonban sikerült ennek pont az ellenkezőjét mutatniuk, és ennek köszönhetően most ötből öt győzelemmel állnak a csoport első helyén.

A labdarúgó Bajnokok Ligája 5. fordulóját követően már 11 csapat részvétele biztos a nyolcaddöntőben.

A kieséses szakaszba négy spanyol, három német, valamint két-két angol és olasz klub jutott: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Real Sociedad, Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Internazionale, Lazio, Arsenal, Manchester City.

(Index/MTI)