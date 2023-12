Nem elég a Manchester City számára, hogy a Tottenham elleni bajnoki rangadó 94. percében súlyos bírói tévedés áldozata lett, így nem volt végül esélye 3–3 után újabb gólt szerezni, most komoly pénzbírság is várhat a csapatra. Ráadásul Erling Haaland esetleges eltiltása is a levegőben lóg…