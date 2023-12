A vegas.hu támogatásával A szerencsejátékban 18 éven felüli, sérülékenynek nem minősülő személyek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.

A Manchester Unitednak egyetlen esélye volt, ha tavasszal is az európai kupaporondon kívánt szerepelni: legyőzni az öt meccs után már biztosan csoportelső Bayern Münchent az A jelű kvartettben. A képlet azonban ennél is bonyolultabb volt, hiszen míg egy győzelem akár a csoport második helyét is jelenthette volna, amennyiben a dán Köbenhavn és a török Galatasaray nem bír egymással, a forgatókönyvek többsége három pont esetén is „csak” az Európa-ligára jelentett volna átszállást.

A két együttes még szeptemberben kifejezetten szórakoztató, hétgólos csatát vívott egymással, akkor azonban kevesen gondoltuk volna azt, hogy a United müncheni vereségét egy-egy a törököktől és dánoktól kapott pofon is követi majd. Pedig így lett. Erik ten Hag együttesének rendkívül kétarcú teljesítményét tökéletesen szemlélteti a tény, néhány héttel ezelőtt volt egy olyan periódus, hogy a kapus, André Onana a Premier League legjobb, a Bajnokok Ligája leggyengébb védési hatékonyságával bírt, miközben a csapatba gólfelelősként igazolt Rasmus Höjlund vezette a BL-góllövőlistáját, ám a bajnokságban még egy találatot sem tudott elérni...

Az első 45 perc ennek ellenére – vagy épp pont a komoly tét súlya miatt – sem bővelkedett hazai helyzetekben. A Bayern kényelmesen futballozhatott, valamivel többet birtokolta a labdát, de ez nem is valódi dominancia volt a mezőnyben, inkább a nyugalom jele: a bajoroknak egyszerűen nem volt okuk rohanni az akcióik befejezésével. A Unitednél inkább azt érezte az ember, rohannának Ten Hag fiai, csak nem tudnak úgy, hogy az eredményes játékkal is párosuljon. Beszédes, hogy az első játékrész legemlékezetesebbre sikerült momentum Harry Maguire balszerencsés sérülése, hosszas ápolás utáni visszakéreckedése, és még hosszabbnak tűnő újbóli lebicegése volt a félidő hajrájában.

A 71. percben Harry Kane ütempassza után Kingsley Coman került ziccerbe a tizenhatoson belül, Raphael Varane pedig hiába üldözte, nem tudta eléggé megzavarni ahhoz, hogy Onana mellett ne bombázott volna a kapu jobb oldalába (0–1). Ezen a ponton már igazából számolgatni sem volt mit a manchesterieknek, az Opta statisztikusai által kalkulált, meccskezdés előtti nyolc százalékos esélyük a tavaszi folytatásra lényegében nullára redukálódott.

Nem sokkal később Diogo Dalot előtt adódhatott volna esély az egyenlítésre és a „vörös ördögök” reményeinek feltámasztására, de végül a kivetődő Manuel Neuer egészségére inkább volt veszélyes, mint a vendégkapura.

A végjátékban Kane fejese jelenthette volna a kegyelemdöfést a hazaiaknak, ám a labda elment a bal felső mellett pár centivel.

A csoport másik meccsén a Köbenhavn a 90. percben kapott piros lap ellenére is legyűrte 1–0-ra a Galatát, így megszerezte a második helyet. A törökök az Európa-ligában folytathatják tavasszal.

Schäfer csapata állva halt meg

Berlinben Schäfer András tavaszi Európa-liga-szerepléséért szoríthattunk. A magyar válogatott középpályás sérülés miatt kimaradt csapata történelmi, első Bajnokok Ligája-idényében a nevezett játékosok közül, ám időközben felépült, így ha az Union Berlin nagy bravúrral legyőzte volna a már biztosan továbbjutott Real Madridot, tavasszal már nevezhették volna az El egyenes kieséses szakaszára.

A spanyol csapat mezőnyfölényben futballozott az első játékrészben és a 45. percben óriási esélyt is kapott a vezetés megszerzésére, Diogo Leite kezezése után ugyanis Luka Modric végezhetett el tizenegyest. Ám a horvát középpályás lövésénél Frederik Rönnow eltalálta az irányt, kevesebb mint egy perccel később pedig már az Union vezetett. David Alaba esetlenül az égbe rúgott labdájára Kevin Volland csapott le aláhulltában, és tizenegy méterről a kapu közepébe vágta azt (1–0).

Fordulás után – bármilyen hősiesen is küzdött a piros-fehér mezes alakulat –, a 61. percben Rodrygo beadása után Joselu fejesével egyenlített a Real (1–1). A spanyol csatár a 72. percben másodszor is betalált, ezúttal Fran García balról érkező centerezéséből (1–2).

A 85. percben Alex Král még visszahozta a reményt a németeknek, 2–2-re módosítva az állást, de a végjátékban a csoda reményében teljesen kitámadó Union ismét kapitulált, így a Real elvitte a három pontot a berlini Olimpiai Stadionból. A győztes találatot Dani Ceballos szerezte a 89. minutumban (2–3).

A C csoport második helye a Bragát 2–0-ra legyőző Napolié lett – a portugálok a kvartett harmadik helyét szerezték meg.

A D csoportban már csak az Európa-liga-indulásért dúlt igazán komoly harc, a Benfica 3–1-re nyert a Salzburg otthonában, így az osztrák együttest átugorva a kvartett harmadik helyére lépett fel. A találkozót Ángel Di María közvetlenül szögletből szerzett gólja mellett az is igazán emlékezetessé teszi, hogy a portugál együttes előzéséhez Arthur Cabral 92. percre maradt találata kellett.

Az Inter otthonában gól nélküli döntetlent játszó Real Sociedad behúzta a csoportelsőséget az olasz bajnokság éllovasával szemben.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A csoport

Manchester United (angol)–Bayern München (német) 0–1(Coman 71.)

FC Köbenhavn (dán)–Galatasaray (török) 1–0 (Lerager 58.)

A csoport végeredménye: 1. Bayern München 16 pont, 2. Köbenhavn 8, 3. Galatasaray 5, 4. Manchester United 4



C csoport

Napoli (olasz)–Braga (portugál) 2–0 (Saatci 9. – öngól, Osimhen 23.)

Union Berlin (német)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Volland 45+1, Král 85., ill. Joselu 61., 72., Ceballos 89.)

A csoport végeredménye: 1. Real Madrid 18 pont, 2. SSC Napoli 10, 3. Braga 4, 4. Union Berlin 2

D csoport

Internazionale (olasz)–Real Sociedad (spanyol) 0–0

Salzburg (osztrák)–Benfica (portugál) 1–3 (Sucic 57., ill. Di María 32., Rafa Silva 45+1., Cabral 90+2.)

A csoport végeredménye: 1. Real Sociedad 12 (7–2), 2. Internazionale 12 (8–5), 3. Benfica 4 (7–11), 4. Salzburg 4 (4–8)

Korábban

Bcsoport

Lens (francia)–Sevilla (spanyol) 1–1 (Frankowski 63 – 11-esből, ill. Sergio Ramos 79.)

PSV Eindhoven (holland)–Arsenal (angol) 1–1 (Vertessen 50., ill. Nketiah 42.)

A csoport végeredménye: 1. Arsenal 13 pont, 2. PSV Eindhoven 9, 3. Lens 8, 4. Sevilla 2

(Borítókép: Martin Rickett/PA Images via Getty Images)