Az RB Leipzig – Gulácsi Péterrel a soraiban – 2–1-re legyőzte a svájci Young Boys együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján. A G csoport másik mérkőzésén a tartalékos Manchester City idegben gyűrte le a nagyon lelkes Crvena zvezdát, így a címvédő 100 százalékos teljesítménnyel masírozott be az egyenes kiesés szakaszba.

A csoportkör utolsó fordulója előtt egyetlen nyitott kérdés sem maradt a G csoportban, már az előző kör végén tudni lehetett, hogy a címvédő Manchester City a kvartett győzteseként jut a legjobb 16 közé, másodikként pedig a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig megy tovább. Az is biztossá vált a mostani játéknap előtt, hogy a Young Boys az Európa-ligában szerepel tavasszal, a Crvena zvezda pedig az utolsó lesz a csoportban.

Ezen tények ismeretében a City menedzsere, Pep Guardiola úgy döntött, lehetőséget ad a fiataloknak, és egy erősen tartalékos kezdőt küldött a pályára Belgrádban: Kyle Walker, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, Julián Álvarez, Nathan Aké és Phil Foden is a kispadon találta magát (Ederson kapus és a sérüléssel bajlódó Erling Haaland, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne hármas el sem utazott a többiekkel). Így fordulhatott elő, hogy a mellőzőtt Kalvin Phillips, illetve Micah Hamilton és Oscar Bobb is ott volt a pályán a kezdő sípszókor.

Magyar szempontból örömteli hír volt, hogy Gulácsi Péter a kezdőben kapott helyet a Lipcsében, az 51-szeres magyar válogatott kapus a csapatkapitányi karszalagot is megkapta (a csapat vezetőedzője, Marco Rose korábban megerősítette, hogy a 33 éves játékos télen biztosan nem hagyja el a klubot).

A német együttes korán magához ragadta a kezdeményezést, és a szlovén Benjamin Sesko már az ötödik percben beköszönt az ellenfélnek, azonban a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot.

A másik mérkőzésen is megrezdült a háló az első félidőben, annyi különbséggel, hogy azt a találatot nem annulálta a videóbíró: a City saját nevelésű játékosa, a mindössze 20 éves Micah Hamilton egy jobb oldali támadás végén öt méterről kíméletlenül bevarrta a labdát a léc alá a 19. percben. A fiatal támadó tehát nem illetődött meg első felnőtt meccsén (0–1).

Közel volt a pontszerzéshez a nagyot küzdő Crvena



Lipcsében gyors gólváltással indult a második játékrész: az 51. percben Sesko lőtt a jobb felső sarokba egy szép lövőcsel után (1–0), amire Ebrima Colley válaszolt a túloldalon két perccel később (1–0).

Újabb három minutum elteltével ismét változott az eredmény, a vendégek kapujánál Emil Forsberg vállalkozott lövésre, a svéd válogatott labdarúgó ballal lőtte ki a bal alsó sarkot (2–1). Ezen a ponton elképzelhetetlenn tűnt, de végül nem esett több gól Lipcsében.

Szerbiában eközben megvillant a City másik fiatal tehetsége: Oscar Bobb előbb elkérte a labdát a bal oldalon, majd betört a tizenhatoson belülre, hogy aztán higgadtan a kapuba passzolja a labdát. (0–2)

A szerbek lelkesen futballoztak, lehetőségeik is adódtak a szépítésre (a kapufát is eltalálták), de a szerencse sokáig nem állt az oldalukra. Aztán a 76. percben a dél-koreai Hvang In Bom egy szép kiugratás után bevette a City kapuját, a hazai fanatikusok ezt látva azonnal belelkesedtek (1–2).

Aztán a 84. percben ismét megvillant Micah Hamilton, a hazai védők csak szabálytalanul tudták őt megállítani a tizenhatoson belül. A megítélt 11-est Kalvin Phillips váltotta gólra (1–3).

Itt azonban még nem volt vége a gólzápornak: Hvang szöglete után Alekszandar Katai fejelt közelről a jobb alsó sarokba a hajrában (2–3). A piros-fehérek mindent egy lapra feltéve kitámadtak, de nem jött össze nekik az egyenlítés.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

G csoport

RB Leipzig (német)–Young Boys (svájci) 2–1 (Sesko 51., Forsberg 56., ill. Colley 53.)

Crvena zvezda (szerb)–Manchester City (angol) 2–3 (Hvang In Bom 76., Katai 91., ill. Hamilton 19., Bobb 62., Phillips 85. –tizenegyesből)

A csoport végeredménye: 1. Manchester City 18 pont, 2. RB Leipzig 12, 3. Young Boys 4, 4. Crvena zvezda 1