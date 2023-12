A vegas.hu támogatásával A szerencsejátékban 18 éven felüli, sérülékenynek nem minősülő személyek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.

2022 őszén a Ferencváros megnyerte az Európa-liga-csoportját, így automatikusan bejutott az El nyolcaddöntőjébe, ahol aztán a Xabi Alonso keze alatt egyre jobb játékot mutató Bayer Leverkusen már túl nagy falat volt neki.

Ez azonban azt is jelentette, hogy 19 év után játszhatott újra tavasszal magyar csapat az európai kupaküzdelmekben. 2004-ben a Debrecennek (akkori nevén DVSC Megaforce) jött össze ez a bravúr, még más lebonyolítás mellett. A Lokit végül az FC Bruges ejtette ki egyetlen góllal.

A hajdúságiak előtt a Vidi legendás csapata érte meg a tavaszt 1985-ben, Májer Lajosék egészen a döntőig meneteltek az UEFA-kupában, amit végül úgy veszítettek el a Real Madriddal szemben, hogy a 3–0-s hazai vereség után a visszavágón – éppen az alacsony termetű jobbszélső góljával – 1–0-ra nyertek a Santiago Bernabéu Stadionban.

Néhány évvel azelőtt, 1975-ben a Ferencváros a Kupagyőztesek Európa-kupájában (KEK) villogott, a tavaszi menetelés során előbb a svéd Malmö együttesét, majd a Crvena zvezdát búcsúztatta.

Az 1975 májusában rendezett fináléban aztán a Dinamo Kijev 3–0-ra legyőzte a Dalnoki Jenő által irányított együttest Bázelben.

Pár hónappal később már a Közép-európai Kupa (KK, nemzetközi nevén Mitropa-kupa) harminchetedik kiírásában – amit végül az osztrák Innsbruck nyert meg – vitézkedett a Fradi. Itt meg kell jegyezni, hogy a csapatokat két darab csoportba osztották be, majd a két csoportgyőztes vívta a döntőt, tehát nem volt kieséses szakasz, így eleve biztos volt, hogy az FTC 1976 tavaszán is vív majd kupameccseket, vagyis egy kicsit csalóka ez a szereplés.

A Vasas aztán 1983-ban és 1984-ben is játszott nemzetközi kupamérkőzéseket tavasszal, szintén a KK-ban, amit nem a sportág európai szövetsége (UEFA), hanem a közép-európai országok hoztak létre.

Amennyiben elfogadjuk, hogy a KK is számításba vehető a nemzetközi kupameccsek között, akkor 40 év után fordulhat elő újra egy magyar csapattal, hogy egymást követő két szezonban megéri a kupatavaszt Európában.

Mi kell most a továbbjutáshoz?

Nagyon kellett Alekszandar Pesics utolsó másodperces gólja a Fradinak Szerbiában a Csukaricski vendégeként, így ugyanis megnyugtatóbb helyzetből várhatja a Fiorentina elleni mérkőzést. Amennyiben a zöld-fehérek nyernek vagy döntetlent játszanak, biztos továbbjutnak. A győzelem nem mellékesen csoportelsőséget is jelentene Dibusz Déneséknek.

Vereség esetén is továbbjuthat a magyar bajnok, ebben az esetben azért kell szurkolni, hogy a KRC Genk hazai pályán ne tudja megverni a Csukaricskit.

Ha viszont kikap a Fradi, akár minimális különbséggel is, miközben a KRC Genk kitömi a sérülésektől és eltiltásoktól sújtott, amúgy sem túl motivált és ehhez a szinthez vékony szerb csapatot, elúszhat a továbbjutás. Pontegyenlőség esetén ugyanis a gólkülönbség dönt első körben.

Az egymás közötti meccseken ugyanannyi gólt szerzett a két csapat (0–0-ra és 1–1-re végeztek oda-vissza), vagyis akkor a jobb gólkülönbség számítana az összes csoportmérkőzést figyelembe véve. Ha itt is fej fej mellett állnak a csapatok hat kör után, akkor a több szerzett gól lesz a mérce.

Szélsőséges esetben a sárga és piros lapok száma vagy az UEFA-együttható (más néven UEFA-koefficiens) dönthet a Fradi és a KRC Genk között (a ferencvárosiak eddig 12 sárga lapot gyűjtöttek be, a Genk játékosai 15 sárga lapnál tartanak, illetve egy kiállítást is összeszedtek a nigériai Toluwalase Arokodare jóvoltából, pont a magyar csapat ellen).

Mi vár a továbbjutókra?

A csoportelsők automatikusan bejutnak a jövő évi egyenes kieséses szakaszba, a csoportmásodikokra azonban még vár egy párharc az Európa-ligától búcsúzó csoportharmadikokkal (ezekre a mérkőzésekre 2024 februárjában kerül sor). A sorsolást hétfőn rendezik, az Ekl-csoportelsők még csak konkrét párok továbbjutóival tervezhetnek, viszont az Ekl-másodikok direkt ellenfelet kapnak, és készülhetnek ellenük két hónapig.

A Bayer Leverkusent most biztosan elkerülné a Fradi, a német csapat ugyanis már biztosította szereplését az El nyolcaddöntőjében.

Az Európa-konferencialiga döntőjét 2024. május 29-én rendezik Athénban.

Nem kevés pénz múlik a sikeres szereplésen

A Ferencváros 2,94 millió euróval gazdagodott a csoportkörbe jutással, ott a győzelemért 500 ezer euró prémium jár, a döntetlenért 166 ezer eurót fizet az UEFA. (Az FTC a főtáblán két győzelemmel és három döntetlennel várja a zárást.) A csoportgyőztesek számláján további 650 ezer euró landol, a csoportmásodikok 325 ezer eurós bónusszal kalkulálhatnak.

Ami a folytatást illeti, a rájátszásba jutásért 300 ezer eurót, a nyolcaddöntőbe kerülésért 600 ezer eurót, a negyeddöntőért 1 millió eurót, az elődöntőért 2 millió eurót, a döntőért 3 millió eurót fizet a nemzetközi szövetség. A sorozat győztese ezeken a kifizetéseken felül további 2 millió eurót kaszál.

A ferencvárosiak formája az elmúlt hetekben elég hullámzó, a Fiorentina elleni meccsre is bajnoki vereséggel hangoltak: Dibusz Dénesék az éllovas Paks otthonában kaptak ki a labdarúgó NB I 16. fordulójában, amivel el is dőlt, hogy a tolnaiak maradnak a tabellán az őszi elsők. A Fiorentina pedig az AS Roma otthonában játszott 1–1-es döntetlent a budapesti fellépése előtt.

A csütörtöki meccs miatt változik a forgalmi rend Budapesten, figyelmeztetett a rendőrség. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén:

2023. december 14-én 6 órától 23 óráig tilos lesz megállni Budapest IX. kerületében

az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között,

a Fék utca mindkét oldalán a Gyáli út és a Lenkei János utca között,

a Gyáli út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Fék utca között.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2023. december 14-én 15 órától 24 óráig a Budapest VIII. és IX. kerületi

Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között,

Üllői út felüljáró melletti szervizutat a Könyves Kálmán körút és a Nagyvárad tér között,

Fék utcát a Gyáli út és a Remíz utca között,

Gyáli utat a Könyves Kálmán körút és a Fék utca között.