Vincenzo Italiano, a Fiorentina edzője kifejezte örömét, miután összejött számukra a csoportelsőség. A szakember szerint fontos volt, hogy behúzták a kvartettet, mert így egy körrel kevesebbet kell játszaniuk.

„Jó meccs volt a mai, akár veszíthettünk is volna, de persze az is benne volt, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Nagyon jó meccsnek voltunk szemtanúi” – tette hozzá Italiano, aki szerint fontos volt, hogy 1–0 után nem hagyták, hogy a Fradi meglépjen tőlük.

A Ferencváros vezetőedzője, Dejan Sztankovics azt mondta, maradt benne egy kis hiányérzet, de azért nem elégedetlen, mert egy nagyon jó Fiorentinával találkoztak, amely az utolsó 30 percben „ment előre, mint a tank”.

– jegyezte meg a szerb szakvezető.

Sztankovics hangsúlyozta: nagyon erős csapat a Fiorentina, ezért nagy szó, hogy egyszer sem kaptak ki a firenzeiektől.

A kérdésre, miszerint képes lehet-e a Fradi egy menetelésre az Ekl-ben tavasszal, így válaszolt:

A Ferencváros edzője Katona Bálintot is dicsérte, szerinte a 21 éves középpályás rendkívül tehetséges, csütörtök este pedig bizonyosságot szerzett arról, amit már eddig is tudott róla.

„Nagyon örülünk neki, hogy sikerült olyan eredményt elérni a mai mérkőzésen, ami elég volt a továbbjutáshoz. Azt gondolom, hogy volt esély arra is, hogy három pontot szerezzünk, és csoportelsőként zárjunk, de azt hiszem, egyáltalán nem lehetünk elégedetlenek ezzel az eredménnyel, meg ezzel az egész csoportkörrel. Veretlenül sikerült zárni, ez szerintem nagyon nagy dolog. Úgyhogy várjuk a tavaszi folytatást” – kezdte a mérkőzést követően a vegyes zónában Dibusz Dénes.

A Fradi a második félidő elején remekül kezdett, gyorsan vezetést szerzett, és akár növelhette is volna az előnyét, a Fiorentina egyenlítése után viszont úgy látszott, hogy inkább csak az iksz megőrzése volt a cél. A válogatott kapusánál érdeklődtünk is, hogy milyen érzések voltak a játékosokban a kapott gól után? Mentek volna még bátran előre a győzelemért és a csoportelsőségért, vagy inkább a biztos továbbjutást érő iksz megőrzése volt az elsődleges cél?

Hát szerintem látszott, hogy ez, igen – nevetett fel Dibusz. – A vezető gólunk után próbáltunk tényleg minimális rizikóval játszani, inkább hosszú labdákat rugdosni. Igazából erről is beszéltünk a szünetben, hogy még ha nem is túl szép dolog, de csaljuk a hátralevő időt, próbáljunk minél több játékmegszakítással, és ahogy lehet, »elcsalva« gyakorlatilag picit a második félidőt, ameddig nyilván az eredmény nekünk jó. Legfontosabb az volt, hogy meglegyen a továbbjutás, és szerencsére sikerült elérni. Én azt gondolom, hogy az egyik csapat sem forszírozta a nyolcvanadik perc után azt, hogy meglegyen a három pont. Nyilván a Fiorentinának így biztos volt a csoportelsősége, nekünk biztos volt a továbbjutásunk, úgyhogy ez egy jó eredmény volt mindkét csapat számára. Azért még így is adódott előttük egy-két olyan lecsorgó labda a vége felé, amiből akár kialakulhatott volna helyzet, de szerencsére mindig tudtunk tisztázni. Nekünk most a mérkőzés végén annyira már nem jöttek a lehetőségek, de tényleg a legfontosabb az volt, hogy legyen meg az az egy pont, és nagyon örülünk neki, hogy ez sikerült.