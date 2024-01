Topjátékosaink vannak, és elnézést, ha beképzeltnek tűnök, de van egy topmenedzserünk is. Tényleg ne gondolják, hogy öntelt, arrogáns vagyok, de épp most nyertem meg a Portóval a Bajnokok Ligáját, tehát különleges vagyok!

Aztán augusztus 14-én elkezdődött a bajnokság, és az első meccsen a Chelsea 1–0-ra legyőzte Sir Alex Ferguson Manchester Unitedjét, majd megnyerte a Premier League-et. Kiderült, Mourinho tényleg különleges.

Három edző van. Az első sohasem kritizálja a játékvezetők hibáit. A második, amilyen én magam is vagyok, mindig bírálja a játékvezetői tévedéseket. De van egy harmadik is, amiről eddig nem is tudtam, ez pedig Guardiola: aki a helyes bírói ítéletet is kritizálja.