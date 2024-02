Két párharccal kezdetét vette a Bajnokok Ligája 2023–2024-es idényének nyolcaddöntője, a címvédő Manchester City dániai sikerrel került közelebb a továbbjutáshoz, a rekordgyőztes Real Madrid pedig a két magyar futballistát is foglalkoztató RB Leipzig otthonában nyert.

RB Leipzig (német)–Real Madrid (spanyol) 0–1 (0–0)

A magyar válogatott szempontjából régóta különösen érdekes csapatnak számít a lipcsei alakulat, amelyben az elmúlt hetekben szerencsére visszatért a kezdőcsapatba a sérülések után Gulácsi Péter és Willi Orbán is.

A párharc a kör egyik legkiemelkedőbbjének számított, persze ez aligha meglepő, ha az ellenfél a 14 sikerével rekorder királyi gárda.

A felek harmadszor találkoztak egymással az elitsorozatban, a 2022–2023-as kiírásban a csoportkörben a Real Madrid két hajrában szerzett góllal 2–0-ra nyert otthon, Németországban viszont a kétszer is két góllal vezető lipcseiek visszavágtak, Rodrygo 90. perces büntetőjével 3–2-es hazai siker lett a vége.

Ezúttal is ragyogóan indult a mérkőzés a házigazda számára, és már a 3. percben eredményes is volt, más kérdés, hogy Benjamin Sesko fejesét les miatt érvénytelenítették, majd nem sokkal később ugyanő került helyzetbe, de Andrij Lunyin hárított, ahogyan Benjamin Henrichs átlövésénél is.

A vendégek sem lazsáltak, Eduardo Camavinga és Toni Kroos is védésre késztette Gulácsit, így akciódúsan teltek a percek.

Nem úgy a félidő derekától kezdve, mindkét csapat kicsit visszavett, így gól nélküli állással mehettek a pihenőre a felek.

A második játékrész elején aztán gyorsan büntetett Brahim Díaz, a behátráló Orbánnal szemben távolról kilőtte a jobb felsőt, Gulácsinak nem volt esélye (0–1).

Nem rogyott meg a góltól a házigazda, Dani Olmo gyakorlatilag rögvest felelhetett volna, de Lunyin hárított a löketét, ahogyan Sesko estében leadott ismétlésénél is a helyén volt.

Bő egyórányi játék után Orbán labdaeladása után Rodrygo növelhette volna az előnyt, de a védőtársak pont annyira zavarták a brazilt, hogy ne alakulhasson ki igazi ziccer.

Az utolsó húsz percre fordulva felpörögtek kicsit a dolgok, előbb Olmo tesztelte újra a Real kapusát, majd a kapufa segítette ki Gulácsiékat Vinícius Júnior finom megoldásánál.

A lefújás előtt még Sesko újabb helyzeténél, majd Amadou Haidara átlövésénél is nagyot védett Lunyin (kilenc hárítással zárt!), így

Újabb gól ezen az estén már nem esett, a királyi gárda egygólos előnyből várja a március 6-i visszavágót.

Köbenhavn (dán)–Manchester City (angol) 1–3 (1–2)

Nehéz lett volna egyértelműbb párosítást elképzelni a sorsolás előtt, mint a dán és az angol bajnok csatáját. A címvédő manchesteriek keretében négyen is külön-külön magasabb piaci értékkel bírnak, mint a komplett koppenhágai klub (84,6 millió euró), hogy a City világszinten is első számait már ne is mondjuk (1,26 milliárd euró).

Nem véletlen az sem, hogy ez a két gárda lett a két véglet erősorrendünkben, a Köbenhavn simán az utolsó, a City fölényesen az első helyen zárt, itt tényleg csak az tűnt kérdésnek, mennyire veszi komolyan a párharcot a tavalyi győztes.

Azért egy óvatosságra okot adó eseményt ide is feljegyezhettünk: novemberben a City városi riválisa, a Manchester United 4–3-ra kikapott a Köbenhavn vendégeként, és végül a dánok jutottak tovább a csoportból, nem a „vörös ördögök”. Sőt, a United a 2006-os csoportkörben is kikapott 1–0-ra, pedig Sir Alex Ferguson együttese a gyengének nem mondható Van der Sar – W. Brown, Vidics (R. Ferdinand, a szünetben), Silvestre, Heinze (Evra, 80.) – D. Fletcher (Scholes, 71.), Carrick, O’Shea, C. Ronaldo – Rooney, Solksjaer csapattal állt fel.

De mondunk még durvábbat: a City is játszott már itt két meccset, 2009-ben az UEFA-kupa kieséses szakaszában 2–2 lett a vége, 2022 októberében pedig a BL-csoportkörben 0–0-ra zártak. Jó, a City a 25. percben büntetőt rontott (Rijad Mahrez), és a 30. perctől emberhátrányban játszott Sergio Gómez kiállítása miatt, de ettől még

négy meccs alatt Koppenhága bevehetetlen volt a manchesteriek csapatoknak (2 döntetlen, 2 vereség)!

Most viszont a címvédő nem akart belelépni az előző években rendre tapasztalt idegenbeli elkényelmesedésbe, és már a meccs elején beszorította riválisát, olyannyira, hogy a 10. percre már az ötödik helyzetet dolgozta ki, amiből megszületett a vezetés is:

Phil Foden jobb oldali beadása után Kevin De Bruyne lőtte a hosszú alsóba (0–1).

Döbbenetes adat, hogy az idény nagyját sérülés miatt kihagyó belga klasszis 322 játékperc után hat gólpassz mellett a második gólját szerezte!

Hiába maradt azonban az angolok fölénye, újabb gólt nem tudtak szerezni, és Ederson hatalmas hibája után Magnus Mattsson tekert pazarul 18 méterről a bal felsőbe (1–1).

A szünet előtt azért vittavette a vezetést a City, De Bruynéről Bernardo Silvához került a labda, ő pedig az ötös jobb sarkáról finom mozdulattal helyezett a kapuba (1–2).

A játék képe a fordulást követően sem igen változott, hatalmas fölényben volt a vendégcsapat, viszont az átütőerő nem jellemezte ekkor a befejezéseket, így egészen a ráadásig nem változott a differencia.

Akkor azonban megint jött De Bruyne, aki ezúttal Phil Fodennek adott gólpasszt, a címvédő így a koppenhágai átkot megtörve fél lábbal már a nyolc között van (1–3).

(Borítókép: Willi Orbánék is csak nézik, ahogyan Brahim Díaz beveszi a lipcsei kaput – Fotó: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images)