A Manchester City norvég csatára ezúttal nem került fel a statisztikai lapra együttese 3–1-es koppenhágai sikere során, viszont így is elvitte a show-t a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első játéknapján.

Haaland ugyanis az első fél óra végéhez közeledve Jérémy Doku bal oldali beadása után olyan magasságba szárnyalt akrobatikus rúgása során, hogy sokaknak még kézzel sem könnyű ezt a pontot elérni.

„Az ember levitált” – jött egy megjegyzés a City klasszisára, és valóban:

Az embernek egyből eszébe jutott a hasonló magasságokban rendre megcsodált Cristiano Ronaldo, és igazából Haaland mozdulata után még többen borulnak le az ötszörös aranylabdás portugál előtt, ugyanis ő még ennél is magasabbra ment fel ollózása közben!

Erling Haaland's athletic attempt makes the fact that Cristiano Ronaldo scored with a kick from such a height even more ridiculous #UCL pic.twitter.com/zRMuIjWYaV