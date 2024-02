Elképesztő pechszéria sújtja az elmúlt hetekben a Liverpoolt. Az angol bajnokság aranyérmére hajtó vörösök sorra vesztik el alapembereiket különféle comb- és térdsérülések miatt. A sor kezdődött Szoboszlai Dominik kiújuló problémájával február legelején, majd folytatódott a bő öt perccel visszatérése után ismét kidőlő Thiagóval, a részleges térdszalagszakadása után ismét maródi Trent Alexander-Arnolddal, most pedig az előző héten influenzaszerű megbetegedés miatt hiányzó Alisson Becker iratkozott fel a sérültlistára.

A Liverpool Echo péntek esti jelentése szerint a brazil játékos a csapat edzésén sérült meg, pontos diagnózis még nincs, de a lap „súlyosnak” titulálta a bajt. Ezen a ponton pedig Alisson játéka is kérdőjelessé vált az egy hét múlva esedékes, Chelsea elleni Ligakupa-döntőn.

Jürgen Klopp menedzser számára apró öröm, de legalább hasznos: januárban több hónapos kihagyás után visszatért Andry Robertson, a napokban már száz százalékos edzésmunkát végzett Mohamed Szalah, Kosztasz Cimikasz, és Joe Gomez, valamint újra a keret rendelkezésére áll a Burnley ellen eltiltott Ibrahima Konaté is.

Alissont az a Caoimhín Kelleher pótolhatja, aki különböző okokból ebben az idényben már három bajnokin is lehetőséget kapott, legutóbb épp múlt héten. A 25 éves ír kapus minden sorozatot figyelembe véve 13 tétmérkőzésen 1170 játékpercnél tart a 2023–2024-es évadban. S elképzelhető, hogy most a bajnokságban is hosszabb időre berendezkedhet a vörösök kezdőjátékosaként. A brazil posztriválisra, a 75,3 százalékos védési hatékonyságával jelenleg a Premier League – ilyen szempontból – legjobb kapusának számító Alissonra váró kihagyás hosszáról a következő napokban várhatóak friss információk, annyi biztos, szombaton alapos kivizsgálás vár a futballistára és sérült combhajlítójára.

A Pool orvosi stábja már eddig is össztűz alatt állt, kifejezetten rosszat tett a stábtagok renoméjának, hogy a hét közepén a brit sajtóban megszellőztették, ők is tudták, hogy Alexander-Arnold túl korán tér vissza a térdsérüléséből. Utóbbi vádakat Klopp ugyan visszautasította, jó kérdés, hogy Alisson sérülése után a szurkolói kedélyek milyenek lesznek. Voltak drukkerek, akik a kommentcunamiban konkrétan a csapat vezető doktorának menesztését követelték az újabb és újabb alulbecsült, rosszul kikúrált sérülés miatt.

Tény, a Liverpool öltözőjéből az elmúlt hónapokban jóval több izomsérülésről és közepesen komolynak számító, három-négy hetes kihagyásról lehetett hallani, mint például a bajnoki versenyfutásban legnagyobb rivális Manchester Cityjéből… Ez pedig hosszabb távon a cím sorsát is befolyásolhatja. Hovatovább, november-december fordulóján Alisson már ugyancsak hiányzott hasonló combprobléma miatt három tétmérkőzésről.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, a Liverpool szempontjából rendkívül sűrű a szezon jelenlegi periódusa. A február 17-től március 17-ig tartó egy hónapos etapban öt bajnoki és a Ligakupa-döntő (február 25.) mellett egy FA-kupa-nyolcaddöntőt, valamint az Európa-liga nyolcaddöntőjének két felvonását is lejátssza a csapat, azaz összesen kilenc tétmérkőzés vár Klopp játékosaira. A meccsek között a Manchester City elleni csúcsrangadóval. Ebből a szempontból sem mellékes, hogy Szoboszlaiék mikorra épülnek fel, és a német szakember mennyire mély, jól rotálható kerettel tud dolgozni az előttünk álló hetekben.

Ami a magyar válogatott csapatkapitányát illeti, Klopp a pénteki, Brentford-meccset megelőző sajtótájékoztatóján megerősítette korábbi értesülésünket, mely szerint valószínűtlen a játéka a Ligakupa-döntőben.

A Liverpool 54 ponttal – a Man. Cityt két ponttal megelőzve – a tabella éléről várhatja a Premier League 25. fordulóját, míg a vörösöket fogadó Brentford pillanatnyilag a 14. helyen áll.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 25. FORDULÓ

Szombat, 13.30: Brentford FC–Liverpool FC

(Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)