A magyar nemzeti együttes a 2018 nyara óta tartó, Marco Rossi szövetségi kapitány fémjelezte érában sikert sikerre halmoz: a 2016-os Európa-bajnokság után a részben hazai rendezésű, 2021-re csúsztatott kontinensviadalra, majd a most nyárira is kijutott – utóbbira veretlenül, csoportelsőként.

Mindehhez nagyban hozzájárult a Nemzetek Ligája-menetelés is, mely során a C ligából az A-ig repültek a mieink, sőt ott nem csak simán maradtak bent a bombaerős angol, német, olasz hármassal kiegészülő csoportban, hanem második helyen végeztek, és az utolsó meccsig életben tartották esélyüket az elődöntőbe jutásra. Közben volt ugyan egy sikertelen világbajnoki kvalifikációs sorozat, de a magyar válogatott fellépései iránt óriási maradt itthon az érdeklődés. Jól jellemzi ezt a rengeteg panaszkodás minden egyes jegyértékesítés során, hiszen

nem csupán a 67 ezres Puskás Arénát, hanem akár a 90 ezres Wembley-Stadiont is könnyedén megtöltenék szurkolókkal Szoboszlai Dominikék. Sőt, adott esetben akár még az is kevés lett volna.

Éppen ezért a Magyar Labdarúgó-szövetség erre az évre a szurkolói kéréseket meghallgatva arra az elhatározásra jutott, hogy pontgyűjtőrendszert vezet be, aminek a leghűségesebb drukkerek lehetnek haszonélvezői a következő években a jegy- és bérletvásárlások során.

A szurkolói pontgyűjtés rendszere (elméletben)





Igen ám, de az új felület éles bevetése nem sikerült túl jól. Az értékesítés kezdetét pénteken 10 órára írták ki, ehhez képest rögvest három órával el kellett tolni, és végül nem is az új rendszerben lehetett megvásárolni a belépőket.

Rengeteg kérdés vetődött fel ennek következtében még szerkesztőségünkön belül is, továbbá olvasói aggályok is érkeztek az új szisztémával kapcsolatban, így megkerestük az MLSZ-t, hogy tisztázzuk ezeket.

Az MLSZ a jegyértékesítési rendszerrel kapcsolatban elsőként kiemelte, hogy az folyamatosan és fennakadás nélkül működött, és működik jelenleg is a péntek 13 órás nyitása óta.

„Még az értékesítés 10 órára tervezett megkezdése előtt az MLSZ fennakadásokat észlelt a regisztrációs rendszer (tehát nem a jegyértékesítési rendszer) működésében, ezért a regisztrációs rendszer felfüggesztése mellett döntött, soron kívüli tájékoztatást kért a konkrét hibáról a rendszer holland szállítójától, valamint azonnal általános vizsgálatot rendelt el. Ezzel párhuzamosan a jelentős érdeklődésre tekintettel és az esetleges további problémák elkerülése érdekében a regisztrációs rendszer zavarmentes kiiktatásának és az előszobarendszer aktiválásának időigényére tekintettel döntést hoztunk arról, hogy a bérletértékesítést elhalasztjuk a tervezettnél 3 órával későbbi időpontra. Az átállás következtében a bérletvásárlás során – a korábbi évek gyakorlata szerint – szükséges volt a személyes adatok megadása, ezzel együtt a bérletértékesítés zavarmentes volt, öt óra leforgása alatt több mint 30 ezer bérlet talált gazdára” – válaszolta kérdésünkre a Magyar Labdarúgó-szövetség kommunikációs osztálya.

A bérletértékesítés napján több szurkoló is jelezte, hogy a Szurkolói Klubba belépve más profilján kötöttek ki. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ez hogyan fordulhatott elő.

A válasz röviden: sehogyan.

Az előzőhöz hasonlóan lényeges információ, hogy egyetlen szurkoló sem léphetett be más személy profiljába. Ténylegesen előfordult – nem általánosan – olyan eset, hogy az mlsz.hu oldalon bejelentkező szurkoló nem a saját nevét láthatta az oldal fejlécében, de onnan tovább más profiljába nem léphetett be. Ezt a tényt hivatalos regisztrált GDPR-szakértő vizsgálata is megerősítette