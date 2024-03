Végéhez közeledik az erőltetett menet: a Liverpool az Old Traffordon zárja az alig egy hónap alatt kilenc tétmérkőzést felvonultató sorozatát. A Manchester United elleni FA-kupa-találkozó óriási presztízzsel bír, noha még csak negyeddöntőnél jár a világ legrégebbi, ma is működő futballkupája. A találkozót felvezetően Jürgen Klopp kifejezetten könnyed, jó hangulatú sajtótájékoztatót tartott, több pozitív hírt is megosztva az elmúlt heteket meghatározó sérüléshullámban érintett játékosairól.

Csupán három nappal a Sparta Praha elleni Európa-liga-siker után újabb erőpróba vár a Liverpoolra, ezúttal a világ legrégebbi, még ma is működő kupasorozatában, az angol FA-kupában. Az ellenfél pedig nem is lehetne pikánsabb: a hagyományosan legnagyobb riválisnak számító Manchester United otthonában kellene a négy közé verekedje magát Jürgen Klopp alakulata.

5–1-nél elkezdtünk valóban gondolkodni a hétvégi meccsen, de ez egy elég különleges helyzet volt. 5–1-nél, vagy összesítésben 9–2-nél, ahogyan a szünetben álltunk, viszont azt éreztem, talán lehet szó arról, hogy X, Y, vagy Z lejöjjön. Vagy Robbo (Andy Robertson) középhátvédet játsszon. Amit egyébként remekül megoldott, szóval ő a következő, aki ajtót nyitott egy esetleges új pozíciónak. Ha 0–0-ra álltunk volna, biztos nem fér bele, hogy kipróbáljunk ilyesmiket. (...) Nagyon pesszimistán sem lehetett azt gondolni, hogy 9–2 után ne juthatnánk a következő körbe. Ezért tudtunk kicsit tartalékolni.

A következő kérdés arról szólt, mi lesz a sérültekkel és a sérülésből nem rég visszatértekkel az Old Traffordon?

Bobby (Clark) sokkal jobban van, tegnap kapott egy rúgást, emiatt kellett lecserélni. Volt egy kisebb duzzanat a lábán, ami miatt aggódtunk, de szerencsére nem lett súlyos, ma már edzhetett. Akik csütörtökön játszhattak, mind bevethetőek lesznek. Ryan (Gravenberch) is edzett, jól érezte magát, velünk lesz. Ibou (Konaté) viszont ma még nem készülhetett velünk, hogy holnap mi lesz, meglátjuk, még rendbe jöhet, de nagyon csücskös, valószínűbb, hogy elveszítjük ezt a versenyfutást az idővel.

– fogalmazott a Liverpool edzője, aki később arról is beszélt, a válogatottszünet után vélhetően visszatérhet a csapathoz Curtis Jones, majd egy-két héttel rá Diogo Jota és Trent Alexander-Arnold is. Kérdezték a tavaly berobbant Stefan Bajceticről is, akivel kapcsolatban elmondta, már felépült hosszúra nyúlt sérüléséből, de erőnlétileg még nem érte utol magát annyira, hogy bevethető legyen. Reményei szerint a szünetet követően a spanyol-szerb középpályás is elkezdheti a társakkal közös, teljes értékű edzésmunkát.

Mohamed Szalah csütörtöki klubrekordjának apropóján – az egyiptomi lett a Liverpool történetének első olyan játékosa, aki zsinórban hét szezonban is legalább húsz gólig jutott tétmeccsen – külön kitért a jobb szélső formájára is. Klopp hangsúlyozta, fontos, hogy fokozatosan adagolják neki a játékperceket, de a csütörtöki teljesítménye több mint meggyőző volt, így természetesen az Old Traffordon is számít majd rá. Azt azonban nem árulta el, hogy ismét kezdő lehet-e a rutinos támadó, aki január elseje óta mindössze egyszer lehetett kezdőcsapat tagja, épp a Sparta elleni rekordmeccsen.

A sajtótájékoztatón a péntek délutáni Európa-liga-sorsoláson kapott ellenfélről, az Atalantáról is kérdezték Kloppot.

Trükkös meccs lesz. Korábban játszottunk már ellenük – utalt a 2020–2021-es BL-csoportkörre –, nem mondom, hogy azóta vagy 500 meccsüket láttam is, de pontosan tudom, mennyire szuper edzőjük van Gian Piero Gasperini személyében. Nagyon szervezett csapat, kényelmetlen lesz újra ellenük játszani. De ez egy negyeddöntő, nem igazán számíthattunk egyetlen könnyű ellenfélre sem. Izgatottan várom, mit hoz a párharc, és mire leszünk képesek. Óriási tisztelője vagyok az Atalantánál folyó munkának. Az elmúlt években nyújtott teljesítményük rendkívül kiegyensúlyozott, tekintélyt parancsoló

– jellemezte az olasz riválist. Anno a Liverpool hazai pályán 5–0-s kiütéses sikert ért el, Olaszországban viszont megégett, 2–0-ra kikapott.

Visszatérve a hétvégi kihíváshoz, Klopp arról beszélt, a Unitednak egy teljes hete volt felkészülni erre a meccsre, a rivális kispadján ülő Erik ten Hag ráadásul remek edző, aki képes lehet valódi előnyt kovácsolni csapata viszonylagos frissességéből.

Náluk is akadnak sérültek, de így is elképesztő minőség van a keretükben. Nem tudom, pontosan ki lesz bevethető, úgy hallottam, Rasmus Höjlund esetleg visszatérhet ellenünk. Talán Aaron Wan-Bissaka is bevethető lesz? Vasárnap meglátjuk. Nekünk valóban kevesebb időnk van specifikusan készülni egy adott ellenfélből, de talán nem is ez számít. Csütörtök-vasárnap ritmusban mindenre készen kell állnunk, és eddig szerencsére mindent meg tudtunk oldani. Az Old Traffordra utazni mindig egy csúcsmeccs, a játékosoknak és a szurkolóinknak egyaránt. Sosem mehetsz biztosra a United ellen. A sikerre sosincs garancia, pusztán lehetőségek vannak, amikkel igyekszünk élni.

– futotta meg az ilyenkor szokásos tiszteletköröket Klopp.

„Izgatottan várom a találkozót. Hogy élvezem-e? Talán nem ez a legjobb szó. Jobb, ha meccs után újra megkérdeznek erről. Ilyenkor még inkább a feladatot látom benne. 9000 ember jöhet velünk az Old Traffordra, az a célunk, hogy számukra mindenképpen élvezetessé tegyük” – tekintett előre a Liverpool menedzsere.

A This is Anfield szurkolói portál a rendelkezésre álló információk alapján Szoboszlait és Szalahot is a kezdőbe tippeli Manchesterben is. Klopp a Kelleher – Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez – Endo, Mac Allister, Szoboszlai – Szalah, Nunez, Díaz tizenegynek szavazhat bizalmat a Manchester United otthonában.

A találkozót követően a Pool játékosai a szélrózsa minden irányába spriccelnek majd szét: Szoboszlai Dominik is hazatér, hogy Telkiben megkezdje a felkészülést a magyar labdarúgó-válogatott idei első két mérkőzésére, a Törökország és a Koszovó elleni barátságos meccsre. Előbbit március 22-én, utóbbit 26-án rendezik majd Budapesten, a Puskás Arénában.

LABDARÚGÁS, ANGOL FA-KUPA

Negyeddöntő

Vasárnap, 16.30: Manchester United–Liverpool

(Borítókép: Jürgen Klopp a Liverpool edzőközpontjában. Fotó: Nick Taylor / Liverpool FC / Getty Images Hungary)