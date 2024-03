Dráma Tbilisziben, Georgia 11-esekkel legyőzte Görögországot, és kijutott a foci Eb-re

Azt már korábban tudni lehetett, hogy a mérkőzéseket három ágon rendezik, a hat elődöntőt három „minidöntő” követte, így dőlt el, hogy a versenyben maradt tizenkét csapatból melyik lesz az a három, amelyik júniusban csatlakozhat a 24-es mezőnyhöz.

A C ágon a georgiai válogatott a Magyarországon is megforduló Budu Zivzivadze duplájávál győzte le Luxemburgot, a görögök pedig a kazahoknak gurítottak egy ötöst Athénban, így nagy önbizalommal utazhattak el a tbiliszi sorsdöntő mérkőzésre. Georgia korábban még soha nem jutott ki egyetlen nagy tornára sem, a játékosok fogadkoztak is, hogy kedd este nagyon odateszik magukat a pályán, a szurkolók is nagyon készültek a válogatott történetének eddigi legfontosabb összecsapására.

A Bayern-legenda Willy Sagnol, Georgia szövetségi kapitánya mindössze egy helyen változtatott a Luxemburgot legyőző kezdőcsapaton, a Napoli támadója, Hvicsa Kvarachelia – aki eltiltás miatt nem játszott egy hete – természetesen ott volt a gyepen a kezdőrúgás pillanatában. A múlt alapján Görögország nyugodt lehetett, a két csapat eddigi kilenc találkozóján veretlen maradt, hét győzelem mellett két ikszet könyvelhetett el. A hellének szövetségi kapitánya, Gustavo Poyet egyébként nem változtatott a kezdőcsapatán.

A tapogatózó játékot elhagyták a csapatok, mindkét fél teljes erőbedobással vágott neki a mérkőzésnek. A hazaiak többet birtokolták a labdát, de a görögök támadásaiban több veszély volt. A vezetést viszont majdnem a georgiaiak szerezték meg, az első félidő hajrájában Giorgi Csakvetadze szabadrúgása után Odiszéasz Vlahodímosz kapus tolta ki a labdát a léc alól.

Az első félidő végén a játékvezető kiállította a georgiaiak cserekapusát, Giorgi Loriát, aki heves reklamálásba kezdett egy szerinte rossz bírói ítéletet követően. A hazaiak nem fogyatkoztak meg, hiszen Loria a kispadon ült.

Görögország a szünet után leginkább a jobb oldalon vezetett támadásokat, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani. A játék képe nem igazán változott, a hazaiak birtokolták többet a labdát, de a fölényük meddőnek bizonyult.

A 64. percben a Liverpool légiósa, Kosztasz Cimikasz került lövőhelyzetbe, de kísérlete jócskán elkerülte az ellenfél kapuját. A görögök a második játékrész második felében elkezdtek nyomást gyakorolni Georgiára, de Willy Sagnol csak a 75. percben nyúlt bele a csapatába.

A görögökön érződött, hogy nem akarnak túlórázni, de közben észnél kellett lenniük, mert a georgiai ellentámadásokban is volt veszély, Kvarachelia meglátta a réseket az ellenfél védelmében, ám az utolsó passzokba vagy a befejezésekbe rendre hiba csúszott.

De maradt a 0–0, így jöhetett a ráadás. A 100. percben Taszosz Bakaszetasz pécézte ki a bal alsó sarkot, átlövését Giorgi Mamardasvili tolta ki szögletre. Két perccel később Konsztantinosz Mavropanosz fejelt középen, a labda a keresztlécen csattant, így nagy szerencséjük volt ennél a szituációnál a hazaiaknak.

A 105. percben újabb nagy helyzet maradt ki: egy védelmi hiba után Zuriko Davitasvili lőtt kapura hat méterről, Vlahodímosz nagy bravúrral védett.

A 109. percben Kvarachelia jelezte, hogy nem tudja folytatni, Sagnolnak le kellett hoznia a pályáról a legjobb játékosát, ezzel nyilvánvaló lett, hogy nem a Napoli sztárja dönti el a továbbjutást. Egy percre rá Citaisvili mutatott be egy szólót, de nem tudta belőni a labdát a görög kapuba. A 115. percben Maszurasz gyengécske fejesét fogta könnyen Mamardasvili. A 2×15 perces hosszabbítás utolsó helyzetét Mikautadze hagyta ki.

A hazaiak kezdték a tizenegyesrúgásokat, az első két játékosuk nem hibázott, Bakaszetasz viszont rontott. A harmadik georgiai büntető kimaradt, Mikautadze a bal alsó sarok mellé gurította a labdát, Buhalakisz viszont nem remegett meg.

Dvali is higgadt maradt, Giakumakisz viszont csúnyán a jobb alsó mellé lőtte a labdát. Kvekveszkiri aztán kilőtte az Eb-re Georgiát.

A georgiaiak a törökökkel, a portugálokkal és a csehekkel találkoznak a nyári Európa-bajnokság F csoportjában.

