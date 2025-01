Noha lejárt az eltiltása, Szoboszlai Dominik ezúttal sem lehet ott a Liverpool FC együttesében: a magyar középpályás betegséggel küzdve végül még a kispadra sem ülhetett le a Manchester United elleni rangadón. Arne Slot vezetőedző a szokásával ellentétben egyébként is minimális rotációt alkalmazott 2024 utolsó összecsapásához, a West Ham United otthonában 5–0-ra megnyert bajnokihoz képest. A Londonban megsérült Joe Gomez helyére a sérüléséből felépült Ibrahima Konaté került be a házigazda kezdőjébe, derült ki a Liverpool hivatalos felületeire feltöltött összeállításból.

The Reds to take on Manchester United ** #LIVMUN