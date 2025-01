Bő három hét után ismét a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a Nottingham Forest elleni csúcsrangadón tért vissza a bajnoki kezdő tizenegybe.

Szoboszlai december 22-én, a Tottenham elleni ütközeten volt legutóbb kezdő a Liverpoolban Premier League-mérkőzésen, akkor parádésan teljesített, és bár a statisztikai lapjára „csak” egy-egy gól és gólpassz került fel, négy (sőt egyes vélemények szerint öt) gólból is alaposan kivette a részét a 6–3-as siker során.

Azóta a Leicester City elleni kis átmozgatás 13 perce jutott a 3–1-es győzelem alkalmával, a West Ham United elleni 5–0-s évzárót eltiltás, a Manchester United elleni 2–2-es derbit betegség miatt hagyta ki.

Érdekesség, hogy a 14 győzelemmel és négy döntetlennel álló „vörösök” egyetlen vereségét épp az Arsenallal azonos pontszámmal álló, de rosszabb gólkülönbsége miatt „csak” a harmadik helyen álló kétszeres BEK-győztes ellen szenvedte el az Anfielden – fűthette hát a visszavágás vágya a Mersey-parti csapatot.

A várakozásoknak megfelelően a házigazda már a meccs elején átadta a kezdeményezést az éllovasnak, amely Cody Gakpo fölé szálló lövésével, valamint Alexis Mac Allister pontatlan beadásával veszélyeztetett a kezdeti percekben, mielőtt Ryan Gravenberch is a léc fölé tüzelt.

Aztán ahogy lenni szokott, a Nottingham első megiramodásából jött is a vezetés, Anthony Elanga remek ütemű átadásával megint Chris Wood került ziccerbe, az új-zélandi csatár pedig a hosszú alsóba lőtt (1–0).

A 33 éves futballista már a 13. bajnoki gólját jegyezte az idényben.

Pillanatokkal később pedig már kettővel mehetett volna a házigazda, ha Murillo távoli lökete nem kerüli el kevéssel a jobb felső sarkot.

Ezt követően ismét a Liverpool vette át a kezdeményezést, az eleinte nem túlságosan aktív Szoboszlai centerezését a védők vágták ki, majd a magyar középpályás Luis Díazhoz játszott, de csak egy újabb fölé szálló átlövést jegyezhettünk fel. A vendégek támadásaiban nem volt meg az átütőerő, Gakpo és Szoboszlai fejese sem igazán jelentett veszélyt fél óra játékhoz közeledve.

A 35. percben végre ziccer alakulhatott volna ki a Mersey-parti csapat előtt, de Trent Alexander-Arnold parádés indítása után Díaz nem tudott a jobbján érkező Gakpóhoz játszani, elpazarolva a legnagyobb liverpooli lehetőséget az első félidőben.

Szoboszlai Dominik egy veszélyes lövéssel jelentkezett

A fordulást követően Mohamed Szalah finom passza után ismét blokkolták Szoboszlai ígéretes centerezését, majd az egyiptomi lőtt a rövid alsó mellé – nagyon pörögtek a percek, valódi helyzetek nélkül.

A játékrész derekán aztán kettős cserét hajtott végre Arne Slot, és hát nehéz lenne nem csodaváltásnak nevezni:

Andrew Robertson helyére Konsztantinosz Cimikasz, a védő Ibrahima Konaté helyére pedig a támadó Diogo Jota érkezett, és másodperccekkel később előbbi szögletéből utóbbi fejelt gólt (1–1)!

Sőt, a portugál futballista nem sokkal később ziccerbe keveredve lőtt Matz Selsbe, akár a fordítás is összejöhetett volna, ahogyan a 77. percben is, amikor újabb próbálkozását hárította a hazai kapus.

Szoboszlai legnagyobb lehetősége a 81. percben jött el, amikor kissé ütemtelen lövésre szánta el magát a tizenhatos előteréből, de Sels kiszedte a bal alsó környékére tartó labdát. Két minutummal később a magyar középpályás Szalahot hozta ziccerbe, de az egyiptomi a jobb felső fölé tekert.

A végjátékban Szalah tekerését is hárította Sels, majd a gólvonalon blokkolták az egyiptomi löketét, mielőtt a ráadásban Gakpo bal alsóra tartó lövését is védte a kapus, így a Liverpool ezúttal sem tudta legyőzni a Nottinghamet, igaz, most legalább nem is kapott ki a második helyre fellépő csapattól.

A Bournemouth-ban a Chelsea elleni londoni ütközeten Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet. A „kékek” alaposan bekezdtek, Cole Palmer az első tíz percben kétszer is megszerezhette volna a vezetést, de nem túl életerős szabadrúgása a kapus zsákmánya lett, finom tekerése pedig kevéssel kaput tévesztett. A 13. percben aztán semmi sem akadályozta meg az angol sztár gólját, Nicolas Jackson passza után higgadtan lőtt a jobb alsóba (1–0).

Palmer ebben a bajnoki idényben hat gólpassz mellett a 14. gólját szerezte, így az előző idény 22+11-es termése után egymás után másodszor érte el a 20 kanadai pontos határt.

A Bournemouth a csereként pályára küldött Justin Kluivert kapufával végződő lövésével felelhetett volna, de a vendégek így is örülhettek, hogy a Jackson-show nem hozott újabb Chelsea-gólokat, a házigazda 13 lövéssel és 1,9-es xG-vel zárta a félidőt.

Aztán ahogy lenni szokott, a rengeteg kimaradt lehetőség megbosszult magát, Moises Caicedo hibája után büntetőhöz jutott a Bournemouth, Kluivert pedig ezúttal már valóban egyenlíteni tudott (1–1).

És ha egy üzlet beindul: a második félidőben igazából veszélyesebb vendégcsapat a büntetőt kiharcoló Antoine Semenyo óriási erejű, jobb felsőben kikötő találatával a játékrész derekára fordított is (1–2)!

A Chelsea erőfeszítései a 95. percben értek góllá, Reece James remek szabadrúgásával így megmentett egy pontot az összecsapáson (2–2).

A bajnoki címvédő Manchester City két győzelemmel a háta mögött érkezett a Brenford otthonába, és az előző PL-idény legjobbjának megválasztott Phil Foden duplájával úgy festett, hogy tovább nyújtja a szériát, de a házigazda a ráadásban pontot mentett (2–2).

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 47 pont/20 meccs (48–20), 2. Nottingham 41 (30–20), 3. Arsenal 40/20 (39–18), 4. Chelsea 37 (41–26), 5. Newcastle United 35/20 (34–22), 6. Manchester City 35 (38–29), 7. Bournemouth 34 (32–25)

