Közel volt a bravúr, 0-4-ről állt fel a hokiválogatott

A magyar jégkorong-válogatott 4-3-ra kikapott a 11-szeres világbajnok Svédországtól, a kazahsztáni világbajnokság felkészülésének első meccsén. A magyarok 0-4-ről álltak fel, a legvégén majdnem az egyenlítés is összejött.

Nem olyan bonyolult kiállítani egy borzasztó erős svéd válogatottat. Most is olyan csapattal érkeztek Budapestre, amelyben három felnőtt és nyolc korosztályos világbajnok szerepelt. Öten az NHL-ben is játszottak, a jelenleg az orosz bajnokságban, a KHL-ben szereplő Anton Lander 215, a kapus Jhonas Enroth 153 meccsen hokizott a világ legerősebb bajnokságában.

Még a csütörtöki sajtótájékoztatón mondta Jarmo Tolvanen kapitány, hogy mint finn, nem kicsit utálja a svédeket, de a hoki, amit játszanak, azt nagyon szereti. Olyat is láthatott ő is, és ilyen előzmények után feszültünk neki a svédeknek, a kazahsztáni világbajnokság előtti első felkészülési meccsen.

A svédek egy szlovákok elleni 4-0-val érkeztek, nekünk tehát az első felkészülési meccsünk volt, nem is csoda, hogy megilletődötten kezdtünk, Bálizsnak voltak előbb védései. A 160 másodperc után próbálkoztunk először kapura lövéssel, de négy percnyi játék után felvettük a ritmust, és komoly helyzeteket is tudtunk kialakítani, a 6. percben Benk és Terbócs kombinációja végén üthettünk volna gólt. Biztató volt az is, hogy sok korongot sikerült szerezni a támadó harmadban, amellyel kissé meg is zavartuk a svédeket.

Olyan nagyon azért nem. Gyorsan korcsolyáztak, nagyon pontosan passzoltak, így aztán mindig volt megjátszható ember, amellyel rendre helyzetbe tudtak kerülni. A 18. percben egy ilyen után szereztek gólt. Egy kapu mögül visszatett korongot Rasmussen tett be közelről. A magyar csapatból Hári János dolgozta ki a legnagyobb helyzetet, de lövését Ersson kapus a vállával tolta fölé. Az első harmadban kifejezett jól játszottunk

A második harmadban is ígéretesen kezdtünk, az első néhány percben előbb Bartalis, majd Stipsicz lövése csattant a kapuvason. Hárinak volt megint egy lehetősége akkor, amikor azon ritka alkalom volt, hogy három a kettő ellen vihettük a korongot, de a Fehérvártól Finnországba igazoló csatár elhagyta a korongot.

Aztán, szép lassan bedaráltak a svédek, a 26. percben Lukas Bentsson úgy ütött gólt, hogy Bálizs szinte semmit nem látott belőle, mert éppen elkorcsolyáztak előtte. Három perccel később már mindent látott. Ami Erssonnak sikerült, neki nem. Jonathan Andersson a válla fölött vágta be a korongot. A harmad felénél kapust cseréltünk, Vay Ádámnak akadtak két-három szép védése, így is nagy, háromgólos hátránnyal mentünk a második szünetre.

A záróharmadot nagy elánnal kezdtük, aztán a svédek megint lőttek egy nagy gólt, Rasmussen balról jól lőtte el Vay hóna alatt. Még be se fejezte a hangosbemondó a gólszerző és a gólpasszt adók nevét, amikor Bartalis közelről szépített. Megcsináltuk, ami a szlovákoknak nem sikerült. Gólt ütöttünk a svédeknek. Egy percen belül még egyet. Ez már nagy bravúr volt, hiszen emberhátrányban sikerült. Terbócs vezette keresztbe a kapu előtt, és sikerült bekotornia.

A két gyors gólunk után viszonylag gyorsan visszaállt a rend, de jó volt látni, hogy még így is tudtunk biztató támadásokat vezetni. Az egyik ilyenből jött a harmadik magyar gól, ami már a svédeket is megdöbbentette, Sárpátki csökkentette egyre a hátrányt. Vay Ádám elképesztő bravúrokat mutatott be az utolsó tíz percben. Az utolsó két percre emberelőnybe kerültünk, Vayt is lehozta Tolvanen, de az egyenlítés már nem sikerült.

Magyarország-Svédország 3-4 (0-1, 0-2, 3-1)

Gólszerző: Bartalis István, Terbócs István, Sárpátki Tamás, ill. Dennis Rasmussen (2), Lukas Bengtsson, Jonathan Anderson.