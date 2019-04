A lengyelek elleni 3-2-es győzelmünk ellenére nem dőlt el semmi. Extrém esetben még mindig kieshetünk, és szintén nagyon kivételes esetben még fel is juthatunk. Egy remek, egy kiábrándító és egy küzdelmes harmad hozta meg a 3 pontot.

A magyar hokikapitány szerint az egész torna őrült volt. A briteknek is szürreális a feljutásuk.

Pat Cortina 2008-ban feljuttatta a hokiválogatottat az A csoportba, most a nőkkel tenné ugyanezt.

Talán soha olyen erős divízió I/A csoportos jégkorong-világbajnokság nem volt soha, mint az idei lesz. A rendszeres A csoportos résztvevők, így Fehéroroszország, Szlovénia és Kazahsztán mellett a 2017-es, ukrajnai vb-n meglepetésre feljutó Dél-Korea és a I/B-csoportból érkező Litvánia lesz a magyar válogatott ellenfele Kazahsztánban április 29. és május 5. között.

A magyar csapat a napokban kezdte meg a felkészülést, pénteken már a tizenegyszeres világbajnok Svédország lesz az ellenfelünk felkészülési meccsen, a Tüskecsarnokba. A keret még nem mondható késznek, hiszen az Erste Ligában kedden ért csak véget a bajnoki döntő, amelyet 22 év után a Ferencváros nyert meg. Míg fontos légiósainkra is vár még feladat, de a szurkolók nagy érdeklődéssel várják, hogy a sikeres klubszezon után mire lesz képes a válogatott.

A Fehérvár 2007-ben csatlakozott az osztrák alapú ligához, az EBEL-hez. Ebben a szezonban ötödször sikerült bejutni a negyeddöntőbe, ahol a Bajnokok Ligája-elődöntős Reb Bull Salzburg végül nagy csatában nyert 4-2-re. De az alapszakaszban elért 6. hely és 74 pont, valamint a középszakasz negyedik helye az utóbbi évek egyik legsikeresebb szereplése. Novemberben még 12 pontra voltak a rájátszást érő 6. helytől, amit aztán sikerült elérni. Többek mellett Hári János és Erdély Csanád is kiemelkedően hokizott.

Ami a jelenlegi keret fehérvári játékosait illeti, Hári 67 pontot (22 gól, 45 gólpassz) termelt. Sarauer Andrew 42-őt (18+24), Erdély Csanád 40-et (20+20), a két védő, Szabó Dániel 28 (8+20), Stipsicz Bence pedig 27 (11+16) pontig jutott. Ők valamennyien a a világbajnokságon szereplő csapat alapemberei lesznek.

Ahogy a MAC Újbuda és a DVTK Jegesmedvék legjobbjai is. A tavaly még a magyar bajnokság két legjobb csapata a 2018-19-es idénytől igazolt át a miénknél jóval erősebb, világbajnokokat is kinevelő szlovák első osztályba, a Tipsport Ligába. Bravúrnak számít, hogy az alapszakaszban a Diósgyőr a 8. helyen végzett, 57 meccsen 87 ponttal, míg a MAC eggyel mögötte fejezte be, és 66 pontot gyűjtött.

Aztán a rájátszásban egymás ellen meccselt a két magyar csapat, és a MAC 3-0-ra legyőzte a DVTK-t, a negyeddöntőben pedig a újbudaiak 4-1-re kaptak ki az alapszakaszt második helyen záró Zvolentől. Ez is bravúr.

A MAC legeredményesebb játékosa Bodó Christopher volt (49 pont, 17+32), de Nagy Krisztián (31 pont, 11+20) és Terbócs István (22 pont, 10+12) is kiemelkedőt nyújtott. A miskolciaknál Magosi Bálint (49 pont, 27+22) éa a szapporói hős, a még mindig elnyűhetetlen Vas János (49 pont, 27+22) voltak a legeredményesebbek.

A keret tagja Bartalis István is, aki a német Schwenningentől készül éppen távozni. Az egyik legjobb magyar csatárként kénytelen volt kihagyni a tavalyi, rossz emlékű vb-t, amikor szinte már fogtuk az A csoportos vb kapuját, de 15 másodperccel a vége előtt a britek bevágták az egyenlítő gólt, amellyel ők jutottak fel a legjobbak közé. A keretből még hiányoznak a Ferencváros-Csíkszereda Erste Liga-döntő csapatainak játékosai is. A keddi, mindent eldöntő csata után kizárt, hogy ők a pénteki keretben még ott lennének.

Annak ellenére is van komoly merítése a finn Jarmo Tolvanen kapitánynak, hogy idén is lesz egy komoly hiányzónk, Sebők Balázs, a finn KalPa hokisa az elmúlt fél évben harmadszor szenvedett agyrázkódást, így a hosszabb pihenő mellett döntött. Kóger Dánielre térdsérülés miatt nem lehet számítani.

Vannak légiósok, akik mindenféleképpen erősítések lehetnek. Galló Vilmos még munkában van, a svéd Timra csapatát igyekszik az első osztályban tartani. Ebben a szezonban 52 meccsen 18 pontja van. Wehrs Kevin pedig még a német másodosztályban szerepel, a Tolzer Löwen csapatában védőként 50 meccsen 39 pontot (12+27) gyűjtött eddig.

A pénteki, svédek elleni meccsen már valamennyit le lehet mérni Tolvanen és a csapat felkészültségéből. Aztán jövő szerdán és pénteken Miskolcon a lengyelekkel játszunk. Április 17-én, ismét a Tüskecsarnokban Szlovénia lesz az ellenfél. Közvetlen a vb előtt, április 20-án angliai túrára megy a csapat, az olaszok és az A csoportos britek lesznek az ellenfelek. Április 29-én pedig Nur-szultanban, a Barisz Arénában Dél-Korea ellen kezdi meg a csapat az idei vb-szereplést.

"Másfél héttel ezelőtt kezdtük a munkát, egyelőre több a kérdés, mint a válasz, de ezek a felkészülési meccsek pontosan azt célozzák, hogy ez a dolog a végén fordítva legyen. Roppant kiegyenlített a mezőny a világbajnokságon, tavaly is csak kevésen múlott a feljutás. Mindent elkövetünk, hogy idén sikeresebbek legyünk." - mondta Jarmo Tolvanen, a svédek elleni meccs előtti sajtótájékoztatón.

"A svédek elleni találkozó a fejlődés első állomása, lehetőség a határok kitolására" - tette hozzá Tolvanen. - "Finnként nem kedvelem őket, viszont nagyon szeretem, ahogy játsszák a jégkorongot."

Néhány hétre amúgy is Magyarországra költözik a hokivilág egy része. A káposztásmegyeri Vasas Jégcentrum ad otthont a divízió I/A csoportos világbajnokságnak (ez a második vonalnak számít), ahol a mieink ellenfele az osztrák, a dán, a norvég, a szlovén és az olasz csapat lesz. Az esemény április 7. és 13. között ingyenesen megtekinthető.

Székesfehérvár ad otthon a divízió I/B csoportos U18-as világbajnokságon, ahol mieink szlovén, osztrák, olasz, japán, brit csapattal mérkőzhet. Mindkét válogatottnak a feljutás szerepel a tervei között.

A jelenlegi keret

Kapusok: Bálizs Bence (MAC Újbuda), Hetényi Zoltán (DEAC), Rajna Miklós (MAC Újbuda), Vay Ádám (DVTK Jegesmedvék)

Hátvédek: Fejes Nándor (MAC Újbuda), Garát Zsombor (MAC Újbuda), Kiss Dániel (DVTK Jegesmedvék), Macaulay Scott (MAC Újbuda), Pozsgai Tamás (MAC Újbuda), Stipsicz Bence (Fehérvár AV19), Szabó Dániel (Fehérvár AV19), Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék), Varga Arnold (UTE), Vokla Roland (MAC Újbuda)

Csatárok: Bartalis István (Schwenningen, német), Benk András (UTE), Bodó Christopher (MAC Újbuda), Erdély Csanád (Fehérvár AV19), Hári János (Fehérvár AV19), Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék), Miskolczi Márk (DVTK Jegesmedvék), Nagy Krisztián (MAC Újbuda), Reisz Áron (Fehérvár AV19), Sarauer Andrew (Fehérvár AV19), Sárpátki Tamás (Fehérvár AV19), Sofron István (Fehérvár AV19), Terbócs István (MAC Újbuda), Vas János (DVTK Jegesmedvék), Vincze Péter (UTE)

(Borítókép: A magyar jégkorong-válogatott tagjai örülnek, miután 7-1-re győztek Olaszország ellen a Négy Nemzet Tornája zárómérkőzésén a budapesti Tüskecsarnokban 2018. november 10-én. Magyarország a második helyen végzett Kazahsztán mögött. MTI/Illyés Tibor)