Michelisz: A kocsi tökéletes volt, de nem vagyok elégedett

A Honda és a Lynk & Co dominál Mogyoródon, Tassi így is csak a 18., Tenke az utolsó.

Bár a pole-ból indult, csak második helyet szerzett a hungaroringi főfutamon a WTCR idei második hétvégéjén Michelisz Norbert, aki a hétvégét egy 10. és egy 2. hellyel zárta a pole pozíciója mellett a WTCR-ben.

A főfutam kapcsán elmondta, hogy belülről jónak érezte a rajtot, legalábbis nem érzett vele különösebb problémát, úgy látta, hogy a második helyről induló Esteban Guerrieri rajtja jobb volt, ezen múlt, hogy az első kanyarra hátrányba került. Utána túl közel került az argentin Hondájához, és egy manőver miatt tempót vesztett, és aztán a 4-es kanyar előtt már nem tudta maga mögött tartani Gabriele Tarquinit, aki szintén elment mellette.

A szombaton még nem tökéletesen beállított kocsi vasárnapra hibátlan lett, nagyon elégedett volt vele, az elért eredménnyel viszont nem, mert nem sikerült megnyernie a futamot, de az legyen a legnagyobb baj, hogy valaki a második helyen ér be, tette hozzá. Ez egyébként kicsit visszahozta a reményeit a nem túl jól sikerült marokkói szezonnyitó után.

A szombatról vasárnapra javulás kapcsán Tarquini elmondta, hogy olyan irányba mentek a beállítással, amit korábban sosem próbáltak ki, a téli felkészülés alatt nem teszteltek a Hungaroringen, úgyhogy az új, tavalyinál puhább gumik miatt azt is ki kellett próbálniuk, amire eddig nem gondoltak.

A futam végére pályára küldött safety cartól sem várt csodát, mert Tarquini a mezőny egyik legjobb rajtolója és újrarajtolója, ráadásul szinte soha nem hibáz, úgyhogy amikor mögé került, nem sok esélye maradt már, hogy megelőzze.

Első helyről rajtolva mindig nyerni akar az ember, sajnálom, hogy ez nem jött össze. Nem akarom nagyon drámaian kezelni a helyzetet, később jobban tudom majd értékelni, de most még a verseny közelisége miatt kicsit a csalódottság dominál bennem. Nyerni szeretnék, nagyon fontos pluszt ad minden győzelem, és az, hogy pont a Hungaroringen nem jött össze pole pozícióból, még nagyobb csalódottságot jelent, mert ezek azok az élmények, amiket nagyon jó lenne megosztani a hazai szurkolókkal

– fejtette ki bővebben a sajtótájoztató végén a magyar újságíróknak.

„Látszik, hogy nagyon szoros lesz a bajnokság, ahogy már most is az. Elkezdtük látni a fényt az alagút végén a mai időmérőn és futamokon mutatott teljesítménnyel, a kulcs az, hogy ezt fenntartsuk a szezon végéig, hiszen még 24 futam hátravan az idényből. A lényeg, hogy a mostani hétvégén megszerzett információt a többin is az előnyünkre tudjuk fordítani, és mindig az első tízben lehessünk” - zárta Michelisz.

Tassiéknak még sokat kell fejlődni

A 15., 8. és 14. helyeivel hétvége mindhárom futamán pontot szerző Honda-pilóta, Tassi Attila pont fordítva volt Micheliszhez képest, az eredménnyel részben elégedett volt, a kocsival nem, mert a csapatnál egyáltalán nem értik, miért nincs meg az a tempó náluk, ami a másik hondás csapatnál megvan.

A Münnich Motorsport ugyanis körönként fél másodperccel volt jobb náluk, és mivel egyelőre nincs adatmegosztás a két hondás csapat között, ezért a sötétben tapogatóznak jelenleg. Később még változhat ez, de most csak a KCMG saját kapacitásán múlik, hogy rájöjjenek, hol gyorsulhatnak. Tassi a hétvége pozitívumaként azt emelte ki, hogy mindhárom futamon pontot tudott szerezni, de van még hova fejlődnie, és reméli, hogy a mostani tripla pontszerzés már annak a jele, hogy ez a folyamat elindult nála és a csapatnál is.