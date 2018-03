Az olimpia után a vb-n is megvan a hat négyfordulatos

Aljona Savchenko 11-szeres vb-érmes. A párosoknál világcsúcsot is futott Massot-val.

A phjongcshangi téli olimpián kockáztatással óriásit hajrázó, ott végül ötödik helyen záró amerikai Nathan Chen lett a világbajnok a férfiak között a 2018-as műkorcsolya-vb-n Milánóban. Chen egyéni csúcsot jelentő 219,46 pontos szabadprogrammal zárt – ez csak négy ponttal marad el a világcsúcstól –, összesen pedig 321,4 pontot szerzett, majdnem 48 ponttal előzte a Phjongcshangban is ezüstérmes japán Uno Somát.

A 18 éves Chen mögött szinte az összes esélyes esett, így volt ezzel a japán Uno, aki háromszor is esett, de a bronzérmet szerző orosz Mihail Koljada is, ő kétszer rontott. Chennek így nem kellett volna olyan merész számhoz nyúlnia, mint az olimpián, ahol elsőként csinált meg egy kűrön belül hat négyfordulatos gyakorlatot, de mégis megcsinálta itt is a hat négyfordulatost.

Az olimpiai és vb-címvédő Hanju Juzuru nem indult a vb-n.

Eredmények, férfiak, világbajnok: