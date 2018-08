Az Iron-robot szétesett, Katinka még virulhat

A glasgow-i Európa-bajnokságon egy érem hiányzott, hogy teljesüljenek az előzetes célok: tíz helyett kilenc érem lett. A legutóbbi 10 arany (2016-ban) kimagasló teljesítmény volt, a sportág hullámzása és ciklikussága miatt nem könnyen ismételhető.

Egyébként is jól látható, zajlik a generációváltás, Késely Ajna három érmével a legeredményesebb versenyzőnk lett, nem mellékesen ő a legfiatalabb a magyar küldöttségből. A 18 éves Milák Kristóf az érettségi után 200 pillangón is érett volt, és nagy fölénnyel nyert. Kenderesi Tamás előtt, aki az olimpiai bronz után ismét ott volt a dobogón.

A fókuszban persze még nem ők voltak, hanem Hosszú Katinka. A neve és a viszontagságos éve miatt.

Nagy megpróbáltatásokkal lezárult pályafutásának harmadik korszaka, és elkezdődött a negyedik.

2008-ig magyar edző, Pass Ferenc készítette fel, mostantól Petrov Árpád.

Dave Salóval nyerte 2009-ben első világbajnoki aranyát, noha az első évben voltak a legsikeresebbek, kapcsolatuk 2012-ig tartott. Rossz élménnyel lett vége, nem állhatott a dobogóra sem Hosszú a londoni olimpián.

Aztán jött Shane Tusup.

A harmadik korszak volt a legnagyszerűbb, nem tudott veszíteni, úszott, mint egy gép, ő volt az úszónő, aki sohasem fáradt el. Eközben folyamatosan üvöltött vele Tusup. A végkimerültségig mindezt nem lehetett folytatni, nem lehetett a szervezetet kizsigerelni.

She is my creation”

- mondta róla Tusup a harmadik riói arany után. A teremtményem kifejezés még csak-csak elmenne egy tanítványra, ha nem lett volna a felesége.

Közös korszakuk júniusban ért véget, de már megbicsaklott tavaly decemberben. Kezdetben csak azt írták, hogy Tusup egy migrén miatt nem kíséri a rövid pályás Európa-bajnokságra az úszónőt. De már akkor sejteni lehetett, hogy a felszín sokkal nagyobb a baj.

A magyar úszás szereplői, versenyzők és edzők ugyanakkor visszakapták azt a Katinkát, aki korábban is velük volt. Köszönt, beszélgetett, viccelődött.

Pont ilyennek nem látták éveken át, amikor Tusup miatt kalitkában élt.

Az amerikai edző tiltotta a társalgást, nem egészen világos, milyen okokból. Köszönésre sem méltatta a magyar edzőket, noha a hazai úszás már előtte is létezett.

Januárban mutatkoztak újra együtt, de valójában akkor deklarálták, hogy külön vannak, mert a Nemzeti Színház két sarkában ültek. Az amerikai edző magyarul kért bocsánatot nemcsak a bajnoknőtől, hanem másoktól is.

Március végén azt tudatták: „újra együtt a világ ellen.”

Átmeneti fellángolás volt, mert június elején jött a hír, maga Hosszú posztolta, vége a kapcsolatuknak. Edző nélkül folytatja.

Tusup is írt egy levelet, a megcsalt férj levelét, de arra nem adott magyarázatot, ha őt csalták meg, akkor miért esedezett bocsánatért a Nemzetiben. Bosszúból törölte Hosszút a Facebookról.

Egyedül ment néhány versenyre ezek után Hosszú, csak a masszőre kísérte el, értelemszerűen nem edzett a rá jellemző vehemenciával. Majd átmenetileg csatlakozott korábbi edzője, Salo kaliforniai csoportjához, de már július közepén kiderült, hogy a svájci ifjúsági kapitány, Petrov Árpád lesz az edzője, igaz a konkrét bejelentésre az Eb előtti hétig várni kellett.

A 29 éves Hosszú most nem úszta végig az étlapot, most lehetett látni, hogy mennyire tud szenvedni és harcolni, mert nem volt abban az edzettségi állapotban, mint régebben. A 200 vegyes aranya után a váltóban olyan időt úszott 100 háton, amit 2012 előtt is legfeljebb nagy néha.

Majdnem olyan voltam, mint egy robot”

- mondta most a korábbi időszakról.

Fotó: Patrick B. Krämer / MTI / EPA Hosszú Katinka a glasgow-i úszó Európa-bajnokság női 4x100 méteres vegyesváltójának előfutamában 2018. augusztus 9-én.

Csak egy képre idézzük fel most a múltat.

A 2013-as világbajnokságon úszta első világcsúcsát 200 vegyesen, úgy látszott, 400-on is meglehet az áhított rekord. 300-ig a rekordon belül is volt, de akkor még nem tudta átírni a kínai Je Si-ven csúcsát. A gyorson ugyanis nem maradt elég ereje a megerőltető napok után.

A végén akkor is küzdött, csak egészen másként. Akkor azt kérdeztem tőle, kit láttunk a vízben?

„A becenevemhez illően versenyeztem. És azt gondolom, hogy mostantól az összes edzésemben is benne lesz ez a név.

Katinka otthon marad a kis gondjaival, vagy éppen a hotelszobában. A medencében Iron Ladyvé fogok válni.

Ezek az aranyak kellő erőt adnak, hogy így legyen” -

válaszolt mosolyogva.

Ennek az Eb-nek az egyik fontos hozadéka volt, hogy a magyar úszás visszakapta Hosszú Katinkát, aki mintha szeretne is szakítani az Iron-korszakkal.

Most idézhetjük Wladár Sándor elnök szavait július közepéről.

"Ott tartunk, hogy egy olyan szerződést ír alá, amelyikben nincs garantált havi egymillió. Azt 2016. januárban széttépte. A pénz nem minden.

Egy biztos, mostantól Hosszú már nem fog felkészülni, 4-5 számra, elég lesz kettő-három is. Több regeneráció, több pihenés.

Elsősorban a két vegyes, a hátúszás, és még pluszban néhány váltó.

Az olimpiai programot még nem látjuk, és mivel három új aranyat osztanak, megtippelni sem könnyű, hogy a 400 vegyes marad-e az első napon.

Azt mondta még Glasgow-ban, hogy motiváltabb mint valaha. Ennek nagyon egyszerű magyarázata lehet.

Meg akarja mutatni, ahogy most is megtette, hogy Shane nélkül is sikeres tud lenni. És hogy nélküle is képes még nagy időkre.

Fotó: Darko Bandic / MTI Az aranyérmes Hosszú Katinka a glasgow-i úszó Európa-bajnokság női 200 méteres vegyesúszásának döntője után 2018. augusztus 8-án.

Igazán embert próbáló feladatot vállal, mert két másodpercet kell javulnia 200 vegyesen, a hosszabbik vegyeshez pedig olyan állóképesség szükséges, ami egyelőre nem volt meg neki. A japán Ohashi – ő lehet hazai pályán kihívó - mindenesetre nem úszott veszedelmes időt a napokban, 4:33-mal ért célba a most is zajló bajnokságon.

És egyvalamit nem lehet figyelmen kívül hagyni, fiatalodni nem fog.

Ahogy haladunk előre az olimpia felé, egyre több munka kell a szintentartáshoz is.

Amiért viszont fontos volt a siker: megmutatta, nem győzhető le könnyen. Kapott egy nagy adag önbizalmat: ha zűrös a felkészülése, ha élete legnagyobb magánéleti válságán is megy keresztül, akkor is van egy fogódzó. A 200 vegyesen akkor sem könnyű legyőzni.

A többiek

Milák Kristóf 200 pillangón a közeljövőben, már az októberi ifjúsági olimpián is foglalkozhat az 1:52,7-es határral, amit most nem sikerült átszakítania. Könnyen bemehet alá, ami egyben Európa-csúcs is lenne, és Cseh Lászlótól venné el.

Kapás Boglárka valószínűleg válaszút elé került látva Késely szereplését. Nem kizárt, hogy neki a gyors után a pillangó lesz az útvonala. Hacsak nem veszi fel a kesztyűt, mert két magyar végül is ott lehet a 400-800-1500 gyors döntőjében.

Verrasztó Dávid hozta azt, amit kitűzött maga elé, és most még csak véletlenül sem mondta, mint négy éve, hogy egy Eb-arany szart sem ér.

Cseh László is motivációt gyűjthet ebből a szereplésből, a 100 pillangó mellé ki tudja, milyen távot vagy váltót találhat még. Lehet az is, hogy így talál vissza a vegyeshez. Mert 200 vegyesen nem vagyunk izmosak azóta, hogy ő elengedte.

Németh Nándor most érmes sem lett - a vb-ről van egy bronza váltóban -, de végre van egy gyorsúszó, aki esélyes a vb-döntőre százon, és alighanem csalódott lenne, ha az olimpián nem jutna be.

Ezek mind fontos felvetések, ha kijön az olimpiai program, sokkal tisztábban lehet majd tervezni.