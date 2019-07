17 évesen abbahagyta az úszást, most Phelps helyébe lépett

Az elmúlt héten a magyar sajtó Milák Kristóf világcsúcsától volt hangos, ami természetesen nem meglepő, mert a fiatal magyar klasszis Michael Phelps rekordját adta át a múltnak, ezt pedig egyelőre ő maga sem igazán tudta feldolgozni.

A kvangdzsui vb-n ugyanakkor Milák mellett az amerikai úszólegenda egyik honfitársa, Caeleb Dressel is tevékenyen rombolta Phelps bálványát, róla pedig a magyar úszó is csak szuperlatívuszokban beszélt.

Ez persze érthető is: Dressel 100 pillangón már az elődöntőben világcsúcsot úszott, a döntőben pedig a várakozásoknak megfelelően simán lett első. De igazán nagyot az szólt, mikor vasárnap a 4x100 méteres amerikai vegyes gyorsváltóval a második helyen végzett. Az amerikai úszó ezzel

nyolcadik érmét szerezte meg ugyanazon a vb-n, amivel meghaladta Phelps 2007-ben felállított hétérmes rekordját.

A 22 éves amerikai a budapesti vizes vb-n lett Amerika új nagy reménysége, most viszont az ottani teljesítményét is túlszárnyalta, és sokan azt rebesgetik, hogy jövőre Phelps olimpiai éremrekordját is megdöntheti.

Pedig 17 évesen kis híján örökre abbahagyta az úszást.

Új csillag Floridában

Caeleb Dressel 1996. augusztus 16-án született a floridai Green Cove Springsben, és itt is töltötte a gyerekkorát három testvére társaságában, akik egyébként hozzá hasonlóan mind versenyszerűen úsznak. Ennek fényében nem meglepő, hogy hamar úszni kezdett, igaz, nem pont úgy, ahogy elsőre elképzelné az ember. Dressel éppen öt évvel idősebb bátyja egyik versenyén volt a családjával, amikor

fogta magát, és maga is vízbe ugrott, anélkül hogy bárki benevezte volna őt az aktuális futamra.

Ezzel nagyjából el is dőlt, hogy belőle is úszó lesz, a rögtönzött versenyt követő úszásórákon azonban nemcsak az derült ki, hogy rettentően tehetséges, hanem az is, hogy elég furcsán áll hozzá a dolgokhoz. Hiába érzett rá például hamar a pillangózásra, az úszással kapcsolatos első emléke az, hogy nem akarta megtanulni, mert tudta, hogy nehéz, az úszásórák előtt pedig általában mindenhol volt, csak a rajtkövön nem.

Ezeknél is érdekesebb volt, hogy a családjának viszonylag hamar megmondta, hogy otthon nem akar az úszásról beszélni, de a recept láthatóan működött. Dressel már középiskolásként megdöntött több korosztályos csúcsot, még csak 15 éves volt, mikor 2012-ben kvalifikálta magát az amerikai olimpiai selejtezőre, nem sokkal később pedig ő lett a legfiatalabb amerikai úszó, aki 50 másodperc alá jutott 100 méter gyorson.

Utolsó középiskolai évének elején aztán elkötelezte magát a Floridai Egyetem mellett, így minden adott volt ahhoz, hogy tovább folytatódjon a szárnyalása, egy verseny után azonban hirtelen elege lett a sportból,

hat hónapig egyáltalán nem ugrott medencébe, és nem volt benne biztos, hogy valaha visszatér még.

Dressel döntése akkor furcsának tűnt, később azonban elmondta, szüksége volt a szünetre, mert 17 évesen úgy érezte, hogy csak más emberek szórakoztatására úszik, ők pedig soha nem lesznek elégedettek, akármit is csinál.

Az úszó által később "sötét hónapokként" leírt időszakról későbbi egyetemi edzője azt mondta, hogy Dressel azért hagyta ott kis híján a sportot, mert egyszerűen túl jó volt a középiskolában, a közösségi oldalakon pedig annyira felkapták őt, hogy egy idő után azt érezte, folyamatosan különlegesnek kell lennie.

Rekord rekord hátán

Dresselnek végül így is sikerült újra beleszeretnie az úszásba, hat kihagyott hónap után formán kívül, de újult erővel kezdhette meg egyetemi karrierjét, a Florida Gators színeiben pedig négy év alatt igazi helyi legenda lett belőle.

Dressel összesen tíz bajnoki címet gyűjtött be, amivel Ryan Lochte-t megelőzve az egyetem legsikeresebb úszója lett, tavaly pedig utolsó évében az NCAA éves bajnokságán három csúcsot is megdöntött. A rövid pálya mellett a hosszút sem hanyagolta el, ennek pedig meg is lett az eredménye:

már másodévesként két olimpiai aranyat nyert Rióban a 4x100-as gyorsváltó és a 4x100-as vegyesváltó tagjaként,

2017-ben a budapesti vizes vb-n beállította Michael Phelps korábbi rekordját, mikor hét számban is aranyérmet szerzett,

Kvangdzsuban pedig végül nyolc éremmel zárt, így le is előzte az úszólegendát.

Ez utóbbi egyébként főleg azért volt érdekes, mert Dressel tavaly az egyetem befejezése után ismét gödörbe került: sem a júliusi nemzeti bajnokságon, sem az augusztusi Csendes-óceáni úszóbajnokságon nem úszott igazán jól, a decemberi rövidpályás vb-n pedig hiába szerzett hat aranyat és három ezüstöt, nem volt megelégedve magával.

Súlyemelés és a kendő

A fentiek fényében egyértelmű, hogy Dressel jelenleg a világ egyik legjobb úszója, a sikere azonban meglepően sok elemből tevődik össze. Az első és legfontosabb ezek közül természetesen az úszótechnikája, amit Milák Kristóf is kipróbált, de mint mondta, gyenge a lába az amerikaihoz képest. Ez persze nem is meglepő: Dressel sok más úszóval ellentétben az olimpiai súlyemelést is beépítette az edzésprogramjába, így fizikailag erősebb és robbanékonyabb tud lenni náluk.

Ez egyrészt a Milák által is említett hosszú, nyújtott tempók miatt érdekes, de ennél is fontosabb szerepe van a rajtkockán: az amerikai a beugrása és a kimagaslóan jó delfinezése miatt jelenleg mindenkinél gyorsabban kezdi a versenyeket. Ebben egyébként leginkább Michael Phelpsre hasonlít, akinek szintén a delfinezése volt a titkos fegyvere, de egyre inkább úgy tűnik, hogy Dressel még honfitársánál is magasabb szintre fejlesztette az ötödik úszásnemet.

Az amerikai sikerének másik fontos eleme, hogy mentálisan is képes egyben tartani magát. Korábban arról beszélt, hogy hajlamos a végtelenségig hajszolni magát, így a rengeteg versenyre úgy készül fel, hogy napi három teljesítendő feladatot tűz ki maga elé. Ennek köszönhető az, hogy mindig teljes erőbedobással edz, és a nyomástól csak felszívja magát, amikor viszont éppen nem úszik, akkor képes teljesen kiszakadni az úszás világából, és csak magára és a családjára koncentrálni.

Ezek a dolgok rettentően fontosak Dresselnek, de van még egy dolog, ami talán még ennél is jobban hajtja őt, ez pedig egy kendő, amit korábbi középiskolai matektanárnője, Claire McCool férje adott neki. McCool és a Dressel viszonya elég különleges volt: a nő sokat segített a fiatal úszónak, mikor hat hónapra felhagyott az úszással, később pedig ott volt Dressel összes versenyén, mielőtt 2015-ben mellrákkal diagnosztizálták.

A nő végül 2017 novemberében hunyt el, Dressel pedig a férjétől megkapta azt a kendőt, amit a kemoterápia során viselt. Az, hogy a kendő mennyire fontos az amerikainak, egyértelműen látszódik abból, hogy korábban azt mondta, hogy

ez a legfontosabb tárgy az életemben, egyszerűen jó érzés, hogy ebben a formában mindenhova magammal tudom vinni őt. Minden versenyen ott van velem, és ez egészen a karrierem végéig így is marad. Hozzászokhattok ehhez a fejkendőhöz.

Dressel most lesz 23 éves, és biztosan még jó pár évig követhetjük a karrierjét a fejkendő kíséretében.