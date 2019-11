Építőmunkás volt a csodaúszó egyik doppingellenőre

Furcsa részletek derülnek ki a legjobb kínai úszó, Szun Jang (Sun Yang) szabálytalan doppingellenőrzési eljárásáról, ami ahhoz is vezethet, hogy felmentik a sportolót.

Szun Jangot tavaly szeptemberben ellenőrizték, majd miután vért vettek tőle, arra utasította segítőit, hogy törjék össze kalapáccsal a vérmintáit tartalmazó fiolákat. A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) azért nem tiltotta el a sportolót, mert több szabálytalanság is történt a mintavétel során.

Az egyik az volt, hogy a doppingellenőr a kísérője – akiről most derült ki, hogy egyszerű építőmunkás – fényképeket készített az úszóról az eljárás közben. Amikor újra megpróbált képeket készíteni, Szun felszólította, hogy mutassák fel az igazolványukat, ekkor derült ki, hogy a fotózó férfi nem akkreditált ellenőr. Ezután jött a kalapácsos jelenet.

A lebukott férfi most a kínai Xinhua hírügynökségnek nyilatkozott névtelenül. Azt mondta, sosem képezték ki doppingellenőrnek. „Építőmunkás vagyok, állandóan dolgozom, reggeltől estig. Soha, senki nem képzett ki senki a doppingtesztekről, és szükségtelen is volt, hogy ilyesmi tréningem legyen."

A férfi azt is elmondta, hogy egy egykori osztálytársa kedvéért ment el a doppingellenőrzésre. Mindezt egy vallomásban is rögzítette, amit a kínaiak a sportdöntőbírósághoz (CAS) is elküldtek. Az építőmunkás azt is vállalta volna, hogy egy videóüzenetben tesz vallomást, de erre végül nem került sor.

Bár a FINA felmentette Szunt, a CAS fellebbezett, az úszót a múlt héten hallgatták meg, akár eltiltást is kaphat, és lemaradhat a 2020-as olimpiáról is.

Szun Jang háromszoros olimpiai bajnok és kilencszeres világbajnok, karrierje során több balhéja is volt már, a gyanús doppingügyei miatt a versenytársai sem szeretik, az idei vb-n is több botrányos jelenet zajlott le miatta.

(via Insidethegames)