Orbán levélben gratulált a Fradi pólósainak BL-győzelméhez

Orbán Viktor levélben gratulált a Fradi férfi vízilabdacsapatának a BL hannoveri nyolcas döntőjének szombati megnyeréséhez. A miniszterelnök levele mellett három komoly erősítés bejelentése miatt is emlékezetes marad ez a csütörtök a csapat és szurkolói számára.

A klub a hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a miniszterelnök levelét, amiben Orbán Viktor többek közt azt írta, hogy

Felülni az európai klubvízilabda trónjára kivételes teljesítmény, mert az oda vezető rögös úton a világ legjobb játékosaiból álló csapatokon át vezet az út.

– illetve szót ejtett a döntő egyik legfontosabb eseményéről, Varga Dénes kiállításáról is, mondván "A Fradi-szív azonban most is megmutatta magát, amikor a döntőben a csapatkapitány kiállítása után sem adták fel, hanem újoncként megnyerték a Bajnokok Ligáját".

Orbán szerint a sikerrel a Ferencváros örökre beírta magát a sportág történelmébe, valamint minden magyar sportszerető ember véleményét tolmácsolva azt mondta, hogy a klub "büszke lehet arra a példás munkára és sikersorozatra, amely zöld-fehér színekben most már évek óta zajlik a magyar vízilabdában".

A miniszterelnök a levele végén gratulált az ötméteresekkel kivívott sikerhez, külön kiemelve a felkészítők munkáját, és hasonlóan eredményes további szezonokat kívánt a csapatnak.

A BL szombati döntőjében a címvédő Olympiakoszt ötméteresekkel verő FTC-Telekom vízilabdacsapata kapcsán friss hír, hogy a klub leigazolta a magyar válogatottal 2017-ben vb-ezüstöt nyerő Zalánki Gergőt, valamint a 27 éves kanadai centert, Nicolas Constantin-Bicarit, aki korábban a CN Marseille-ben és a Jug Dubrovnikban játszott, valamint a vb-bronzérmes és az Olympiakosszal tavaly BL-t nyerő görög Jannisz Funtulisz, aki a szombati döntőben két gólt lőtt a Fradinak.