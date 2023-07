Madaras Norbert: Kegyetlen volt a vb-döntő, nagyon meghatódtam

A magyarok a szombati fináléban ötméterespárbajt követően 14–13-ra múlták felül a görög gárdát. Madaras délelőtt még a magyar póló rendkívül eredményes férfi szakágában egyedüliként volt kétszeres világbajnok, pár óra elteltével Varga Dénes és Vámos Márton is csatlakozott ehhez a szűk körhöz.

Madaras Norbert az Indexnek adott exkluzív értékelésében kiemelte:

a csapat teljesen megérdemelten lett világbajnok, nem csupán a döntőben, hanem az egész tornán, különösen az elmúlt napokban nyújtott teljesítménye alapján.

„Nagyon nehezen éltem át a parton a döntő izgalmait, tényleg könnyebb volt a medencében, amikor még játszottam. Ez kegyetlen volt, nagyon meghatódtam a végén. A fiúk teljesen megérdemelték ezt a világbajnoki sikert, nemcsak a mai mérkőzésen nyújtott teljesítményük alapján, hanem azért is, amit az egész tornán, különösen az elmúlt napokban, az egyenes kieséses szakaszban nyújtottak.”

A kiváló játékosból lett sportvezető hangsúlyozta, hogy „kicsit persze a szerencse is mellénk állt”, ahogyan két napja a spanyolok elleni elődöntőben, úgy most, a fináléban is.

„Szerencse nélkül nem megy, főként ilyen erős és kiegyenlített mezőnyben, de a szerencse is mindig azokhoz megy oda, ahol azt látja, hogy tesznek is érte.”

„A mai döntőben aratott győzelmünk során a kapusunk, Vogel Soma volt a kulcs, aki hagyományosan kiválóan védi az ötmétereseket. Pedig, teszem hozzá, egyáltalán nem volt jó meccse a mai, kaptunk olyan gólt, amikor ő is nagyon bosszúsnak látszott, nem véletlenül. Azt viszont már a Fradi klubvezetőjeként is megtapasztalhattam, különösen a görög Olympiakosz elleni Bajnokok Ligája-döntőben, amely ugyancsak ötméterespárbajban dőlt el, hogy Somának nemcsak kiváló adottságai, hosszú kezei vannak, hanem érzi is ezeket a lövéseket. Megmondom az őszintét, én az ötméterespárbaj előtt még abban is bíztam, hogy ennél is több lövést hárít. Nyilván nem lettünk boldogtalanok végül a néggyel sem...”

„Azért jó dolog, ha van egy ilyen kapus a csapatban.”

Aki hisz a számok erejében, annak álljon itt rövid emlékeztetőként a 2019-es férfi BL-döntő végeredménye, amely 10–10-es mérkőzést követően a 4–3-as büntetőpárbaj után alakult ki. Pontosan, mint az olimpiai döntős görögök elleni vb-döntő!

A fukuokai vb-mezőnnyel kapcsolatban Madaras hangsúlyozta: nem emlékszik, hogy korábban bármikor ilyen sűrű és erős lett volna.

Erre bizonyosság, hogy már a negyeddöntőkben is minimális különbségek alakultak ki: három párharcban egyetlen találat volt a különbség, a negyedik pedig ötméterespárbajban dőlt el.

„Változott a játék, sokkal dominánsabb annak fizikai része. Felzárkóztak a franciák, akiket a jövő évi, hazai rendezésű olimpia nyilván motivál, illetve az amerikaiak is feljöttek, és úgy végeztek hetedikként, hogy a két döntőstől egyaránt egygólos különbséggel kaptak ki. Az érem másik oldala persze az, hogy nincs kiemelkedő válogatott, és az elmúlt két év eredményei alapján talán a spanyol tűnt a vb előtt a legjobbnak, nálam is ők voltak az első számú favoritok, de ebben a két hétben a magyar volt a legjobb, ez nem lehet vitás.”

Nagyon nehéz olimpia vár ránk, de mindenki másra is, aki majd eljut oda. A vb-n tapasztaltakból kiindulva lehetetlen jósolni, nüanszok döntöttek most, és vélhetően döntenek majd akkor is az elődöntőbe jutásról. Éppen ezért még a négy közé sem tudok mondani olyan csapatot, amelynek oda bérelt, biztos helye lenne. Márpedig ez intő jel mindenki számára, így számunkra is. Dolgozni kell, folyamatosan fejlődni!

A magyar válogatottról megjegyezte, bár komplettnek tartja a csapatot, van poszt, ahol javulni, erősödni kell.

„Egy centerrel játszottunk, Német Tonival, félig-meddig kényszerből, ebben tudunk, és kell is újat húznunk. Négy-öt játékos van a csapatban, aki képes ezen a poszton is játszani, bár nem vérbeli center. Az ellenfelek alighanem ki is ismerték ezt a taktikánkat, nem tudom, meddig lehet még náluk ezt majd elsütni. Tény viszont, hogy most azért jól jöttünk ki belőle.”

„Örömteli a magyar vízilabda számára az is, hogy nem egy sikeres generáció tagjai alkotják a mostani keret magját, hanem elég egészségesen vannak vegyítve benne a már rutinosabb, idősebb játékosok és a fiatal tehetségek. Ebből egyrészt arra következtethetünk, hogy megvan a folyamatosság, nincs a rendszerbe kalkulálva az üresjárat, ha, teszem azt, egyszerre mennek ki a meghatározó kulcsemberek. Másrészt viszont annak örülhetünk, hogy széles a háttérbázisunk, van merítési lehetőség ilyen szinthez mérve is. Pozitív jövőképet sejtet, hogy az anyag megvan a minőségi eredményekhez, egy hónappal ezelőtt megnyertük az U20-as világbajnokságot, de az biztos, hogy nem dőlhetünk hátra még így sem, a már említett sok munka mellett pedig arra is szükség van, hogy alázatosan tudjunk dolgozni.”