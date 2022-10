Azt megválaszolni, hogy melyik a legjobb mobilos operációs rendszer, már-már lehetetlen, hiszen mind különbözőek vagyunk, így különböző preferenciákkal is rendelkezünk. Éppen ebből kiindulva ez az egyetlen biztos pont, melyen elindulhat új telefon vásárlása előtt, mely egyesek számára felérhet egy kisebb idegbajjal is.

Legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, melyek a Google rendszerének, azaz az Androidnak az előnyei. Ha ön olyan telefont szeretne, melynek szoftveres felületét kedve szerint alakítgathatja, kezdve az ikonok méretétől azok formáján át egészen a különböző animációkig, akkor mindenképp egy androidos mobilt lesz érdemes választania – nem érdemes megfeledkezni azonban a másik oldalról sem.

Az Apple már több mint 15 éve fejleszti hónapról hónapra saját rendszerét, az iOS-t, mely nem véletlenül vált tízmilliók kedvencévé. Az alábbi cikkben azt fogjuk részletezni, melyek azok az indokok és előnyök, melyekkel másodpercek alatt sikerült a rendszernek lekenyereznie felhasználóit.

Szoftverfrissítés

Az iOS egyik legnagyobb előnye az Androiddal szemben kétségtelenül a szoftverfrissítések: az Apple általában a megjelenésük után öt-hat évig támogatja az új iPhone-okat és iPadeket az iOS frissítéseivel, melyek egyszerre érkeznek meg a támogatott készülékekre. Az almás cég rendszerint minden év júniusában mutatja be az új fő verziót, mely néhány hónapnyi bétatesztelés után szeptember első két hetében az összes felhasználóhoz megérkezik.

A frissítésekkel teljesen új funkciókat vezetnek be, melyekkel javítják a felhasználói élményt, de az év során folyamatosan érkeznek a mobilokra a különböző biztonsági frissítések is, melyek új biztonsági protokollokat támogatnak, illetve olyan hibákat foltoznak, melyek egy esetleges kibertámadás esetén sebezhetővé tennék a telefont. Igaz, a támogatási lista alján szereplő mobilok közül már nem sok kapja meg a legérdekesebb funkciókat, a biztonsági hibajavítások azonban egytől egyig megjelennek ezeken az iPhone-okon is.

Ezzel szemben az androidos telefonok közül mindez csak a Google saját fejlesztésű Pixel telefonjaira igaz, illetve részben azon más gyártók készülékeire, melyek részt vesznek az Android One programban. Az Android 13 például hiába jelent már meg augusztus 15-én, a Samsung készülékei közül jelenleg még egyik sem futtatja, a dél-koreai gyártó azonban még idén szeretné kiadni saját változatát csúcskategóriás készülékeire.

Adatvédelem és támogatás

Talán nincs is olyan, szoftverekkel foglalkozó cég, amely az alapítása óta ne került volna legalább egyszer a címlapokra egy nagy felháborodást keltő biztonsági hiba miatt, mely lehet, hogy csak egy, de akár több tízezer felhasználó adatait is veszélybe sodorhatta. Az ilyen esetek alól természetesen az Apple sem kivétel, az azonban, hogy hogyan kezelik a felhasználók adatait, szinte egyedülálló az iparágban.

A korábban említett gyakori frissítéseknek köszönhetően szinte lehetetlen feltörni a rendszert, ha pedig valakinek mégis sikerül, napokon belül megérkezik minden felhasználó számára a hibát befoltozó frissítés. Szintén említésre méltó, hogy egy új készülék regisztrálásánál kiválaszthatja a felhasználó, hogy szeretne-e adatokat megosztani az Apple-lel – ha valaki az igenre bök, a gyártó még akkor sem fogja tudni, hogy a különböző statisztikai adatok kihez köthetők, a gyűjtés ugyanis teljesen anonim módon történik. Így ugyan tudni fogják, hogy a több millió iPhone-felhasználó közül valaki naponta pontosan 3 óra 42 percet telefonál, azt azonban nem tudják visszakövetni, hogy pontosan ki is – így ezeket az adatokat különböző külső cégeknek sem tudják eladni, hiszen számukra nem tartalmaznak értékelhető információkat, például hirdetéstargetáláshoz.

A vállalat egyébként olyannyira nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt években a biztonságra, hogy reklámjaiban már nem is a „Think Different”, azaz „Gondolkozz Másképp”, hanem a „Privacy. That’s iPhone”, azaz „Adatvédelem. Ez az iPhone” szlogennel reklámozza magát.

Ugyancsak kiemelkedő, hogy az összes, mesterséges intelligenciát igénybe vevő folyamatot maga a telefon, pontosabban Siri végzi el, így például a Spotlightban feltűnő keresési vagy alkalmazásjavaslatokat maga a készülék ajánlja fel, és nem az Apple targetált hirdetési rendszere – hiszen ilyennel nem is rendelkezik. Arról, hogy a cupertinói vállalat pontosan hogyan is kezeli a felhasználók adatait, ide kattintva olvashat részletesebben.

Az ökoszisztéma

Ha egy iPhone-tulajjal beszélgetett, és rákérdezett, hogy használ-e más Apple terméket is, szinte biztosak vagyunk benne, hogy a válasz 10-ből 9-szer igen volt. Az iOS (és ezzel együtt az iPhone és iPad) egyik legmeghatározóbb tulajdonsága ugyanis, hogy mennyire folyékonyan és egyszerűen tud együttműködni más Apple eszközökkel.

Minderre számtalan példát fel lehet hozni, a legmeghatározóbbak és legérdekesebbek azonban a meglátásunk szerint a következők:

Párosítás után egy AirPods fülhallgató gombnyomás nélkül tud váltogatni a különböző hangforrások között. Ha például iPaden egy YouTube-videót néz, de közben iPhone-ján felhívják, elég csak fogadnia a bejövő hívást, és az AirPods automatikusan a telefonhoz kapcsolódik – majd a hívás végeztével ismét az iPadhez.

Az univerzális vágólapnak köszönhetően ha egyik eszközön kimásol egy képet vagy egy szövegrészletet, azt azonnal be tudja illeszteni egy másikon.

Munkából hazafelé tartva többen is zenét hallgatnak, a lakásba belépve azonban nem kell véget érnie a „bulinak”. Ha iPhone-ját egy HomePod vagy HomePod mini okoshangszóróhoz tartja úgy, hogy közben megy rajta a zenelejátszás, a HomePod automatikusan át tudja venni ezt a feladatot a telefontól, hogy még nagyobb hangerővel és tisztasággal hallgathassa kedvenc zenéjét.

A lehetőségek tehát szinte végtelenek, az iOS, az iPadOS, a watchOS és a macOS együttműködése minden téren irigylésre méltó, aminek köszönhetően elképesztő könnyen beszippantja a felhasználókat az ökoszisztéma, ahonnan kiszabadulni már sokkal nehezebb – ennek részleteiről azonban majd egy másik cikkben írunk részletesebben.