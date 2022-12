Nehéz ellenállni az év legjobb telefonjának

Semmi kétség, hosszú év áll mögöttünk, amely technológiai bejelentésektől sem volt mentes. Ahogy várható volt, többek között új csúcsmodellel rukkolt elő a Samsung, a Honor, a Huawei, a Xiaomi, a Google és az Apple is, a verseny pedig meglehetősen nagy lett a gyártók között – nemcsak abban a tekintetben, hogy milyen készüléket tudnak összerakni, hanem abban is, hogy milyen áron tudják a fogyasztók elé rakni, idén ugyanis talán minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bírt a techcuccok árazása.

Azt persze lehetetlen meghatározni, hogy idén melyik gyártó készítette el a legjobb telefont, hiszen mindenkinek egyéni preferenciái vannak, amelyek megléte (vagy éppen hiánya) azonnali vásárlásra (vagy kukázásra) ösztönözheti a felhasználót. Mi azonban most mégis megpróbáltuk összeszedni, melyek lehetnek azok a telefonok, amelyek a lehető legszélesebb felhasználói kört képesek kiszolgálni úgy, hogy mellette minden más kategóriában is szinte a csúcsot képviselik.

Alábbi válogatásunkat úgy próbáltuk összeállítani, hogy az egyaránt a gyártók, valamint a szoftveres és a felhasználási területek terén is változatos legyen.

A legjobb androidos telefon

Bár megjelenése olyan régen volt, hogy néhányan el is felejtik az idei telefonok közé sorolni, a Samsung-féle Galaxy S22 Ultra mégis szó szerint rárúgta az ajtót 2022-re. Februári megjelenése óta nem is nagyon készült olyan androidos telefon, amely javarészt meg tudná szorongatni – ez pedig az eladásokon is látszik, a felhasználók ugyanis imádták a Samsung mobilját. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy az S22 Ultra ugyan névügyileg az S széria tagja, karakterisztikáit illetően azonban egyértelműen egy Note készülékről beszélünk, amelyeknek gyártásával még 2020-ban hagyott fel a dél-koreai vállalat.

Annak ellenére hogy a kamera hardvere ismerősnek tűnhet, a Samsung által végrehajtott fejlesztések az egyik legjobb mobilos fényképezővé tették a telefont idén. A 108 MP-es főkamerát egy ultraszéles és két teleobjektív támogatja, amelyek közül az egyik háromszoros, míg a másik tízszeres optikai zoomot tesz lehetővé. A nagyméretű, 6,8 hüvelykes LTPO AMOLED kijelző egyszerre nyújt elképesztően nagy, 1440 x 3088 képpontos felbontást és akár 120 Hz-es adaptív frissítési frekvenciát, míg a hosszú távú, még a Google Pixelt is felülmúló ötéves szoftveres támogatásnak köszönhetően az időtállóság miatt sem kell aggódni.

Ha kedveli a kifejezetten nagyméretű, robusztus küllemű mobilokat, a Samsung készüléke az egyik legjobb választás lehet, a készülékházban megbúvó S-Penről nem is beszélve – amelyet jóformán csak szeretni lehet, jelenléte ugyanis még akkor sem zavaró, ha valaki egyáltalán nem használja.

A legjobb iPhone

Ugyan a legjobb iPhone kategória már-már értelmetlennek tűnhet, az Apple ugyanis látszólag csak csúcskategóriás mobilokat dob piacra, amelyek mind kikérik maguknak a „legjobb” jelzőt, ez azonban koránt sincs így. A cupertinói vállalat az évet a 3. generációs iPhone SE-vel indította márciusban, mely tulajdonképpen egy új csipen és az 5G-s képességen kívül semmit sem változott az elődhöz képest, a szeptemberi termékdömping azonban már sokkal érdekesebb időszak volt.

Itt mutatkozott be az iPhone 14 és az iPhone 14 Plus, amelyekről jobb szót sem ejteni, ha e mobilok vásárlásán gondolkodik, legyen kedves magához, és válassza az iPhone 13-at, illetve itt fedte fel magát az iPhone 14 Pro és 14 Pro Max, amelyek viszont kifejezetten nagy előrelépések lettek. Ezt támasztja alá az is, hogy a készülékeket viszik, mint a cukrot, az Apple-nél akkora a készlethiány, hogy karácsony előtt öt-hat héttel már nem tudták garantálni a kiszállítását az ünnepekre.

Az alapmodell 6,1, míg a Max modell 6,7 hüvelykes Super Retina XDR-kijelzője jelenleg a legfényesebb a piacon, és tartalmaz minden olyat funkciót, amit a szakma elvárhat – kezdve a 120Hz-es adaptív képfrissítéstől egészen a mindig ébren technológiáig. A kamerák tekintetében szintén történt előrelépés, a korábban 12 megapixeles széles látószögű kamerát egy 48 megapixeles váltotta, a 120 fokos ultraszéles és a háromszoros optikai zoomolásra képes telefotó-objektívek azonban maradtak 12 megapixelen – cserébe legalább kétszer jobb képeket készítenek éjszaka, mint az elődök.

Ha szereti az Apple letisztult dizájnnyelvezetét, odáig van az olyan, már-már parasztvakító újdonságokért, mint a Dynamic Island, és egy akár öt-hat évig is használható mobilt keres, az iPhone 14 Pro és 14 Pro Max remek választás lehet.

A legjobb nyers Androidot futtató telefon

A Google saját márkás telefonjai kifejezetten érdekes termékek, hiszen androidos szférában olyanok, mint az Apple iPhone-jai: ugyanazon cég rakja össze a hardvert és a szoftvert is, amire más példát jelenleg nem igazán találni. Mindennek hatása meg is érződik a Pixel telefonokban – leginkább a kamerájuk az, amely a brutális szoftveres tuningnak köszönhetően elképesztő képeket készít, és néhány esetben még maga mögé is utasítja a konkurens gyártók papíron jobbnak tűnő készülékeit.

Ez alól pedig az idén októberben bejelentett Pixel 7 és Pixel 7 Pro sem kivétel, amelyek ugyan nem hoztak eget rengető újdonságokat az előző generációs mobilokhoz viszonyítva, mégis sikerült felfrissíteniük a szériát. A csúcskategóriás mobil, azaz a Pixel 7 Pro a 6,7 hüvelykes, LTPO AMOLED kijelzőjével, a Google által fejlesztett Tensor G2-es csipjével és cicomázástól teljesen mentes, nyers androidos felületével manapság az egyik legjobb ajánlat lehet.

Kamerák tekintetében szintén nincs mire panaszkodni. A repertoár egy 50 megapixeles főérzékelőből, egy 12 megapixeles ultraszéles kamerából és egy frissített, 48 megapixeles, ötszörös optikai zoomolásra is képes teleobjektívből áll, amelyek mögött a Google korábban is említett mesterséges intelligenciája dolgozik, hogy a lehető legjobb képeket lőhessük.

+1 A legjobb hajlítható telefon(ok)

A listáról természetesen nem maradhatnak le a hajlítható telefonok sem, amelyek fejlesztés tekintetében egyre inkább átveszik a fókuszt a hagyományos mobilokkal szemben. A legtöbb gyártó már be is mutatta saját elképzelését, szerencsére többet is láthatunk – az azonban, hogy melyik lesz a nyerő, egyelőre még a jövő kérdése. Egy biztos: a Samsung-féle Galaxy Z Flip 4, amely a ma már retrónak számító felnyithatós mobilok világát idézi, igazi közönségkedvenc lett.

A kategóriában viszonylag megfizethető árának, kompakt külsejének, valamint átlagon felüli szoftveres támogatásának köszönhetően a Flip 4 bárki számára remek választás lehet, akit nem zavar, hogy a hajlíthatóságon kívül más extrát nem kínál a mobil, a kamerája ugyanis például csak a közép-felső kategóriát idézi.

Teljesen más oldalról közelíti meg a hajlítható mobil fogalmát viszont a Huawei készüléke, a Mate Xs 2, amelyről mi magunk is azt írtuk, hogy a legjobb ilyen mobil lenne, ha szoftveresen nem lenne visszafogva. A kínai céget érintő korlátozások miatt azonban sem az 5G-technológiához, sem pedig a Google keretrendszeréhez nem fér hozzá a mobil, így Google Play, Gmail, YouTube és hasonló alkalmazások nélkül kell megoldanunk a használatát.

Idehaza ez felettébb kellemetlen jelenség, főleg ha figyelembe vesszük az elképesztően magas, közel kétezer eurós ajánlott fogyasztói árat. Ennek ellenére maga a készülék kialakítása, összeszerelése és megjelenése az abszolút csúcskategóriát és a jövőt idézi, belátásunk szerint jelenleg a Huawei Mate Xs 2 rendelkezik a legjobb formatervvel – kíváncsian várjuk, más gyártó mikor mutat be hasonlót.