Egy pillanatra sem pihen meg a tajvani Asus, folyamatosan újabb és újabb termékeket adnak ki. Bár ha rájuk gondolunk, elsőként a laptopjaik juthatnak eszünkbe, a vállalat már régóta nyit más területek felé is – tavaly például bemutatták első hordozható konzoljukat, a ROG Allyt, amit egyszerűen imádtunk, emellett azonban a telefonok piacán is próbálnak maradandót alkotni.

Jelenleg két fő termékvonalon mozognak. Az első a Zenfone, ami a hétköznapi felhasználókat célozza meg – a legfrissebb kiadás, a Zenfone 10 nálunk is járt, a kompakt mobil pedig szinte azonnal le is vett minket a lábunkról. A második termékcsalád a ROG Phone, ami elsősorban a gamereknek készült – legalábbis eddig, a készülékcsalád ugyanis a nyolcadik szériával mintha kicsit átalakult volna. Az első ROG Phone még 2018-ban jelent meg, egyetlen célja pedig az volt, hogy a játékosok mindent megkapjanak, amire szükségük lehet egy ilyen mobilban, szépen lassan azonban rá kellett jönnie az Asusnak, hogy emellett nem árt, ha más területeken is remek a készülékük. Nem sokkal később tehát elkezdett a mobilcsalád fejlődni, minek köszönhetően a ROG Phone 8 és a ROG Phone 8 Pro már nem csak a játékosok számára lehet remek választás – sőt.

10 Galéria: Asus ROG Phone 8 Pro-teszt Galéria: Asus ROG Phone 8 Pro teszt (Fotó: Németh Kata / Index)

A készülékek végre egy minden eddiginél letisztultabb – de a ROG jegyeit megtartó – dizájnt kaptak, sokkal jobbak lettek a kamerák és tulajdonképpen minden, ami eddig visszatarthatta az átlagfelhasználót a szériától. Az Asus új mobiljára tehát nehéz rosszat mondani, ettől függetlenül persze nem lett a végletekig tökéletes készülék. Mutatjuk, mit tud az Asus ROG Phone 8 Pro.

Amikor azt mondjuk, hogy az Asus új telefonja olyan dobozban érkezik, amilyenben egyik másik sem, akkor egyáltalán nem túlzunk. A ROG Phone 8 Pro Edition egy hatalmas, fekete hatszögben rejtőzik, ami még a vártnál is több kiegészítőt hoz magával. A telefon mellett egy 65 wattos hálózati adapter, egy szövetborítású USB-C kábel, egy tok és egy felcsatolható ventilátor (na meg annak a táskája) is benne volt a dobozban – utóbbi elősegíti a készülék hűvösen tartását, miközben az extrém módban üzemel, nem mellesleg pedig két extra gombbal is ellátja a telefont.

Amire mindenki várt

Ahogy említettük, a nyolcas széria több olyan újítást is elhozott, amit a felhasználók már évek óta kértek. Ezek közül az egyik legszembetűnőbbek a kijelzőt érintő változások – azt például már szimmetrikus keretek veszik körbe, így szó szerint öröm ránézni a 6,78 hüvelykes, 1080 × 2400 képpontos, akár 165 hertzes és 2500 nites fehérfényerő kibocsátására képes LTPO OLED-panelre. A kijelző emellett támogatja a HDR10 szabványt, a karcok és törésekkel szembeni védelemről pedig Gorilla Glass Victus 2 gondoskodik, így ebből a szempontból a ROG Phone 8 Pro a csúcsok csúcsát nyújtja. Ugyancsak nagy pluszpont, hogy a készülék még mindig rendelkezik jackcsatlakozóval, az Asus pedig továbbra is megtartotta a két USB-C portos megoldást – erről azonban később.

Ami változott, az a készülék hátlapja: a matt fekete borításnak köszönhetően a készülék kényelmesen illeszkedik a kézbe, a „Republic of Gamers” és a „Dare to Win” feliratokhoz hasonlók mellett pedig semmi túlcicomázást nem találunk a telefonon. Pontosabban olyat nem, ami nem eltüntethető.

10 Galéria: Asus ROG Phone 8 Pro teszt Fotó: Németh Kata / Index

Az Asus saját fejlesztésű, AniME Vision névre keresztelt minikijelzője ugyanis továbbra is fellehető a készülék hátulján, aminek segítségével különféle információkat jeleníthetünk meg a hátlapon. Lefelé fordított kijelzővel is láthatjuk például az aktuális időt vagy az akkumulátor töltöttségi szintjét, ami véleményünk szerint remek addíció, egyesek számára azonban zavaró lehet – így külön öröm, hogy az teljesen kikapcsolható, ilyenkor pedig még csak a létezését sem lehet észrevenni. Azt, hogy az AniME Vision mit jelenítsen meg, az előre telepített Armoury Crate appban tudjuk módosítani, ahogy azt is, hogy a készülék melyik teljesítménymódban üzemeljen.

Élmény vele a játék

És ha már a teljesítménynél tartunk: ahogy az várható volt, a ROG Phone 8 Pro ezúttal is mindent kimaxol ezen a területen. A telefon belsejében egy Snapdragon 8 Gen 3-s lapka lapul, aminek erejét nem szükséges különösebben firtatni – ez jelenleg a legerősebb chip, ami androidos mobilba kerülhet. Ami különlegessé teszi az Asus mobilját, az az, hogy a készülék egy az egyben a lapka köré lett felépítve, minek köszönhetően a ROG Phone 8 Pro piacvezető hűtéssel rendelkezik.

Mindennek hála a Snapdragon 8 Gen 3 a versenytársaknál hosszabb ideig képes a csúcsteljesítményt tartani,

ha pedig mégis túlmelegedés fenyegetné a készüléket, akkor felcsatlakoztathatjuk a dobozban lapuló ventilátort; fontos azonban megjegyezni, hogy ez Magyarországon nem lesz a csomag része. A lapkát 16 gigabyte memória segíti, míg tárhelyből 512 gigabyte jár az idehaza beszerezhető verzió mellé. Érdekesség, hogy külföldön egy 1 terabyte-os modell is kapható lesz, ami 16 gigabyte helyett már egészen elképesztő 24 gigabyte memóriával operál – nálunk ez a modell járt –, a teljesítmény tekintetében azonban a két készülék között vélhetően minimális lesz az eltérés. Ami pedig a játszást illeti: a kialakításának és a csúcskategóriás hardvernek köszönhetően az egyszerűen zseniális, ha a mobil gaming szerelmese, ennél jobb telefont nem igazán fog találni.

A soha véget nem érő szórakozásról egy 5500 milliamperórás akkumulátor gondoskodik, ami akár kétnapos üzemidővel is elláthatja a mobilt – ez azonban nagyban függ attól is, hogy mennyire vesszük igénybe. Jó hír, hogy a telep intenzív játszás mellett is kitart legalább egy napig, ha pedig akkor támad kedvünk szórakozni, amikor a telefon lemerülőben van, kapóra jön a készülék bal oldalára helyezett USB-C csatlakozó, minek köszönhetően úgy játszhatunk töltés mellett, hogy a zsinór egyáltalán ne zavarjon minket.

Már nincs miért szégyenkeznie

A ROG Phone-ok korábbi kiadásainak egyik legnagyobb gyengesége a kamera volt, ezekre ugyanis a költséghatékonyság miatt kifejezetten kevés figyelmet szentelt az Asus. Ez a szokás a ROG Phone 8 Próval megszakadt – és ugyan a telefon kamerarendszere ezúttal sem tudja még felvenni a versenyt olyan gyártók csúcskészülékeivel, mint az Apple vagy a Samsung, az előrelépés az előző generációhoz képest hatalmas, az Asus mobiljában lapuló kamerák pedig több mint kielégítők.

10 Galéria: Asus ROG Phone 8 Pro teszt Fotó: Németh Kata / Index

A hátlapon egy 50 megapixeles (f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS) nagy látószögű, egy 32 megapixeles (f/2.4, 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS), háromszoros optikai zoomolásra képes telefotó- és egy 13 megapixeles (f/2.2, 13mm, 120˚) ultra nagy látószögű kamera kapott helyet – magyarán a mobilos kamerák szentháromsága. Mindhárom egység támogatja a HDR- és éjszakai módokat, bár az ultra nagy látószögű kamerának ez esetben már akadnak problémái – ami azonban meglepően jól teljesít, az az 50 megapixeles főegység.

Az ezzel lőtt képek élesek, színhűek, és a kontraszt is teljesen rendben van.

Külön pluszpont, hogy ez a modell már optikai képstabilizálást kapott, ami az elődökből nagyon hiányzott. Az előlapon egy 32 megapixeles (f/2.5, 22mm, 1/3.2", 0.7µm) szelfikamera kapott helyet, ami ugyancsak teszi a dolgát, széles látószögének köszönhetően pedig nemcsak egyéni, hanem csoportfotók készítésére is ideális. Videózás tekintetében a hátlapi kamerák esetében 8K@24fps a határ, míg az előlapon 1080p@30 fps, így itt kénytelenek leszünk kicsit kevesebbel is beérni. Mindezek ellenére a 8K-s videózási módot egyáltalán nem ajánljuk, sokkal jobban jár, ha a 4K@30 vagy 4K@60 opciók egyikét választja.

Összegezve

A ROG Phone 8 Pro tehát méltó utódja a ROG Phone 7 Ultimate-nek, sőt annál sokkal több is. A készülékkel az Asus teljesen új szintre emelte a mobilcsaládot, amit most először már nem csak kifejezetten a gamereknek lehet ajánlani, hanem bárkinek, aki egyébként csúcskategóriás mobil vásárlásában gondolkodik – a ROG Phone 8 Pro ugyanis most már kétségtelenül kihívója lehet akár az iPhone 15 Pro Maxnak, akár a Galaxy S24 Ultrának – amit a napokban fog leleplezni a Samsung.

Az Asus ROG Phone 8 idehaza 459 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron lesz beszerezhető, míg a Pro modellért 499 ezer jó magyar forintot kér majd el a vállalat – ezért cserébe 16 gigabyte memóriát és 512 gigabyte tárhelyet kap. A nálunk járó Asus ROG Phone 8 Pro Edition idehaza nem lesz kapható, a csomagban tehát csak egy tokot fog találni a készülék és a töltő mellett, AeroActive Coolert nem. A tajvani vállalat azonban egy előrendelői ajánlattal is kedveskedik: amennyiben február 4-ig szerzi be a készüléket, úgy azt 40 ezer forinttal olcsóbban, az alapmodell, azaz a ROG Phone 8 áráért vásárolhatja meg. A készülékek várhatóan február első felében kerülhetnek fel a boltok polcaira.