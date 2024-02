Szinte még csak most számoltunk be a 2023-as barcelonai Mobil Világkongresszuson bemutatott Honor Magic5 Próról, máris eltelt egy év, a kínai vállalat pedig le is leplezte az utódot – ahogy az várható volt, ugyancsak az MWC-n. A Honor Magic6 Pro ízig-vérig varázslatos készülék, aminek formatervét most már harmadik éve csiszolgatja a Honor. Az eredmény a vállalat készülékpalettájának minden eddiginél kiforrottabb készüléke lett, ami nemcsak teljesítmény, hanem kamerás képességek tekintetében is szépen állja a sarat – mutatjuk, mit érdemes tudnia a bűvös hatosról, azaz a Honor Magic6 Próról.

Az előddel ellentétben a Honor új zászlóshajója már egy újratervezett, sokkal kecsesebb dobozban érkezik a felhasználóhoz, ami egyben azt is jelenti, hogy az extra kiegészítőktől egy az egyben megvált a vállalat. A csomagolásban – természetesen magán a készüléken felül –, egy USB-C-s adatkábelt, egy SIM-tűt és némi papírmunkát találunk; ennél több nem fért a dobozba. Tokra és hálózati adapterre tehát ezúttal már nem érdemes számítani, jó hír azonban, hogy előretelepített kijelzővédő fóliát továbbra is találunk a telefonon.

A dobozból kiemelve, majd kézbe véve a készüléket egyből nyilvánvalóvá válik, hogy egy csúcskategóriás telefonnal van dolgunk: az összeszerelési minőség parádés, csakúgy, ahogy az anyagválasztás is. Nálunk a zöld színű modell járt, ami texturált, bőrhatású hátlapi borítást és pezsgőszínű, fényesre polírozott fémkeretet kapott. Se szó, se beszéd, a megszokottól teljesen eltér ez a párosítás, belátásunk szerint a végeredmény azonban mégis kellemes lett. A kijelző továbbra is kerekített az oldalakon, a hátlapi kamerasziget pedig továbbra is óriási – szerencsére azonban tele is van pakolva minden földi jóval –, de ne szaladjunk még ennyire előre.

Hibátlan külcsín

Ahogy említettük, a Honor Magic6 megjelenése valóban tekintélyparancsoló, az előlapot fedő, 6,8 hüvelykes, 1280×2800 képpontos, alapjáraton 1600, de HDR-tartalmak megjelenítése közben akár 5000(!) nites fehérfényerő kibocsátására is képes. A 120 hertzes LTPO OLED-panel belátásunk szerint az eddigi legjobb, ami androidos telefonba került, tulajdonképpen minden adott, amit el tudunk képzelni. Érdekesség, hogy a Samsung után a MagicOS 8.0-val a Honor is frissítette azt, hogy mit mutasson a telefon a mindig éber állapotban – jelentjük, a dél-koreaiak után a kínaiak is egy az egyben lemásolták az Apple megoldását, miszerint a készülék még kikapcsolt állapotban is a zárképernyő háttérképét és az időt jeleníti meg, csupán halványabban. Mindemellett pedig az iPhone-okon található Dynamic Islandet is átmelete saját készülékébe a vállalat.

A jót másolni persze nem mindig bűn, a Magic6 Pro pedig lényegében csak gazdagabb lett egy-két jobb megoldással – emiatt tehát nem kell haragudni a vállalatra. A kijelző felső részében az előlapi kamerák középen, fektetett kapszula formában helyezkednek el, míg az alsó régióban a kijelző alá épített optikai ujjlenyomat-olvasót találjuk. Ez valami hiba folytán a nálunk járó tesztmodell esetében nem mindig tette a dolgát, a feloldásra néha a megszokottnál többet kellett várni, a rendszer újratelepítése azonban látszólag megoldotta a problémát – vagy legalábbis gyorsabbá tette a folyamatot. A bekapcsoló és hangerőszabályzó gombokat továbbra is a készülék jobb oldalán találjuk – ennek köszönhetően az ellentétes oldal teljesen üres maradt. Az USB-C csatlakozó a vártnak megfelelően a készülék alján kapott helyet, az egyik hangszóró és a SIM-tálca mellett, míg a készülék fémvázának tetején egy második hangszóró és egy infravörös jeladó vár minket.

Bármire készen áll

A Magic6 Pro belsejében – ahogy szinte minden idei csúcsmobilban – a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 3-as lapka kapott helyet, nem kevesebb, mint 12 gigabyte memória és 512 gigabyte tárhely társaságában. Mindezek mellett találunk még a „csomagban” egy Adreno 750-es grafikus gyorsítót is. A teljesítményről sok újdonságot nem lehet mesélni, a Galaxy S24 Ultrához és az Asus ROG Phone 8 Próhoz hasonlóan nem igazán találni olyan feladatot, ami megizzasztaná a mobilt – bár ha töltés közben játszunk a Magic6 Prón, az bizony forró tud lenni – ebből a szempontból előnyt élvez az Asus készüléke az extrém hűtés miatt.

De ha már a töltésnél tartunk: a készülékbe egy új generációs, minden korábbinál ellenállóbb, 5600 milliamperórás szilícium-szén akkumulátor került, ami még rendkívül alacsony hőmérsékleten is kiválóan teljesít – azaz nem kapcsol ki váratlanul. A telep kellően nagy ahhoz, hogy átlagos használat mellett akár kétnapos üzemidőt is kihúzzunk belőle, de még erőteljes használat mellett is szinte garantált, hogy a nap végén legalább 20 százaléknyi töltöttsége lesz. A mobilt vezetékesen maximum 80 wattal, vezeték nélkül pedig 66 wattal lehet tölteni – kicsivel több mint fél óra alatt nulláról 100 százalékra is húzhatjuk a készüléket. Mindezek mellett adott a fordított vezetékmentes töltés is, más készülékeknek 5 wattal képes energiát átadni a Magic6 Pro.

Ahogy azt korábban említettük, a telefonon az Android 14-es alapokra épülő MagicOS 8 fut, ami számos MI-alapú fejlesztést kapott – ide sorolható a Magic Capsule és a Magic Portal is. A meglepően jó optimalizálásnak köszönhetően különösebb megakadásokkal nem találkozni a kezdőképernyőn, vagy éppen a beállításokban böngészve, így egy élmény használni ezt a mobilt.

Ismét a kamerákon a hangsúly

Ahogy azonban az lenni szokott, az igazi hangsúly ezúttal is kamerákon van – tulajdonképpen ma már az ember nem is okostelefont, hanem okoskamerát vásárol, amivel nem mellesleg lehet telefonálni is. A Magic6 Pro hátlapján egy új dizájnnal szerelt kameraszigetet találunk, ami három méretes egységet foglal magába, ezek a következők: kapunk egy 50 megapixeles (f/1.4–2.0, 23 mm, 1/1.3”, Laser AF, PDAF, OIS) nagy látószögű, egy 180 megapixeles (f/2.6, 1/1.49”, PDAF, OIS) periszkópos, egy 2,5-szeres optikai zoomolásra képes telefotó-, és egy ugyancsak 50 megapixeles (f/2.0, 13 mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88”, AF) ultranagy látószögű kamerát, aminek összességét Falcon kamerarendszernek nevezte el a Honor.

Érdekesség, hogy az 50 megapixeles főegység fizikailag változtatható rekeszértékkel rendelkezik, így a felhasználók nagyobb kontrollt kaphatnak a mélységélesség felett. Természetesen az MI a kamerát is letarolja, a továbbfejlesztett AI Motion Sensing Capture előre jelzi és ultranagy felbontásban rögzíti az olyan pillanatokat is, amikor gyors mozgást próbálunk rögzíteni – például egy sporteseményen. Emellett a Magic6 Pro egy testre szabott HDR-érzékelővel is büszkélkedhet, a vállalat szerint akár 210 százalékkal jobb dinamikatartományú képek készítését teszi lehetővé az elődhöz képest.

Mindent összevetve elmondható, hogy egy profi kamerás szettet rakott össze a Honor – az alkalmazás egy pillanat alatt megnyílik, a képek készítésekor pedig nem vacillál a készülék; a Galaxy S24 Ultra azonban bizonyos területeken (pl. zoom) továbbra is verhetetlen. Ahogy az elvárható, mindenféle extrát is találunk a szoftverben, kezdve a portré és éjszakai módtól a szupermakrón át egészen a pro módig, ahol minden értéket manuálisan állíthatunk. Videózás tekintetében az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Maxot továbbra sem tudta egy androidos vetélytárs sem felülmúlni – így a Magic6 Pro sem – a készülékkel készíthető akár 4K-s és 10-bites videók azonban parádésan mutatnak.

Az előlapon egy 50 megapixeles ( f/2.0, 22 mm, 1/2.93”, AF) egységet találunk egy TOF 3D-szenzor társaságában, ami lehetővé teszi a háromdimenziós arcazonosítást is, így az ujjlenyomat-olvasás mellett egy második biometrikus készülékfeloldási módszer is rendelkezésre áll.

Összegezve

A Honor Magic6 Pro február 26-tól március 17-ig lesz előrendelhető, amely időszak alatt azonnali 80 ezer forint kedvezményt kapunk a készülék ajánlott fogyasztói árából. A vállalat alapesetben 550 ezer forintot kérne el a készülékért, így azonban az említett időszak alatt már 469 990 forintért is beszerezhető a 512 gigabyte tárhellyel ellátott alapmodellt – ami belátásunk szerint egy rendkívül baráti árazás. Összehasonlításképp az iPhone 15 Pro Maxért és a Samsung Galaxy S24 Ultráért is 600 ezer jó magyar forintot kell kipengetni. A Magic6 Pro március 18-án kerül fel a boltok polcaira – ekkor már 550 ezer forintért –, március 31-ig azonban még így is kedveskedik a vásárlók számára a Honor, kedvezmény helyett egy Honor Pad 8 tablettel. A készülék fekete, kék, lila, fehér és zöld színekben lesz elérhető. Ahogy azt korábban is említettük, nálunk az utóbbi variáns járt.