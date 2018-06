Űrbe, tengerre, ókorba visz a Ubisoft

Most már tényleg mindjárt elkezdődik a legfontosabb videojáték-ipari rendezvény, a Los Angeles-i Electronic Entertainment Expo (E3). A magyar idő szerint kedd este induló kiállítás előtt minden nagy játékkiadó saját sajtóprezentáción mutatja meg készülő játékait; letudta már ezt a kört az Electronic Arts, a Microsoft, a Bethesda és a Devolver Digital, hétfő estétől kedd hajnalig pedig a Square Enix és a Ubisoft terítette kártyáit.

Az előbbit könnyen elintézhetjük: a Square Enix három év óta először tartott külön E3-sajtóbemutatót, de nehezen érthető, hogy miért. Pár olyan trailert mutattak, amiket a nagyobb kiadóknál lehetett már látni, két igazi újdonságukról pedig szinte semmi nem derült ki. Az egyik a Human Head által fejlesztett The Quiet Man, ami egy akciójátéknak ígérkezik siketnéma főhőssel, a másik a Babylon's Fall, amiről gyakorlatilag csak annyi derült ki, hogy a PlatinumGames fejleszti (ami mondjuk jó hír, egyebek között Bayonettát köszönhetünk nekik).

A Ubisoft érdekes képződmény a piacon: családi vállalkozás, ami óriásira hízott: több saját stúdiója van, de azért ugyanaz az Yves Guillemot irányítja, aki több mint harminc éve megalapította a céget. Guillemot az elmúlt években sokat küzdött a cégéért, mert a Vivendi ellenséges felvásárlásba kezdett, hogy részvénytöbbséget szerezzen – most úgy tűnik, a techipar kínai óriása, a Tencent segítségével sikerült megszabadulni a Vivendi szorításából, ami kicsit olyan, mintha az ember annak örülne, hogy egy rá támadó farkast elkerget egy hirtelen felbukkanó tigris. Annak mindenesetre jelzésértéke volt, hogy a bemutató elején és végén is Elton John I'm Still Standing című dalának feldolgozása bömbölt.

A zene persze a Just Dance 2019-nek is szólt, a cég rendezvényét ugyanis táncoló színes emberek és egy panda indították, kicsit szürreálisan. A Just Dance a legnépszerűbb táncjáték, igazi pénzjegynyomda a Ubisoftnak – amit az is mutat, hogy a tavaly megjelent legutóbbi rész még Wii-re (tehát nem Switchre és nem is Wii U-ra, hanem egy kettővel ezelőtti konzolgenerációra) is megjelent. Az újabb folytatás idén októberben érkezik.

A Beyond Good & Evil nagyon kellemes akció-kaland volt egy űropera külsőségeivel, amikor megjelent, és ennek már 15 éve. A második részre még vagy másfél-két évet biztosan várnunk kell, legalábbis ez tűnt ki az idei bemutatóból. A játékmenetből csak rövid villanást láttunk, csodaszép cgi-filmbetéteket annál többet. Kicsit megismerhettük a játék furcsa karaktereit (antorpomorf állatok, sziasztok), és felbukkant végre az előző játék főhőse, Jade. Aztán a fejlesztők szépen megkérték a nagyvilágban rajzolni, zenélni tudó játékosokat, hogy ha van kedvük, segítsenek befejezni a játékot... akarom mondani, remek lehetőséget kínáltak, hogy bárki ott hagyja a kézjegyét a játékon, és ezért még fizetni is tudnak valamennyit. Ezt a közösségi játéktartalom-gyártást egy hollywoodi sztár, Joseph Gordon-Levitt is nyomatékosította megjelenésével – több ő reklámarcnál, mert HitRecord nevű produkciós cége részt vesz a játék készítésében.

A svéd Massive Entertainment stúdió képviselője a Tom Clancy's The Division 2-t ajnározta egy szinte egysnittes hangulattrailerrel. A járvány utáni apokaliptikus Washingtonban ezúttal raidek is lesznek (vagyis csapatban elvégezhető küldetések, ami azért fura bejelentés, mert az első részben most is van hasonló), és a sztorival többet törődnek a fejlesztők. A játék március 15-én jelenik meg, és az első évben három ingyenes kiegészítőt is tervez a kiadó, mindegyikben új területekkel és cselekvési lehetőségekkel.

Sea of Thieves adrenalinon, szebb grafikával – ennek tűnik a Skull & Bones, ami az Assassin's Creed IV: Black Flag hajózós részéből nőtte ki magát. A 2019-ben érkező játékban nagyon látványos online tengeri csatákat lehet majd vívni, bár a hajók sebessége és fordulékonysága ellentmond az ismert fizikának (ez az ára annak, hogy gyors legyen az akció).

Az est meglepetésvendége Mijamoto Sigeru volt, a Mario és a Zelda játékok atyja, a Nintendo fejlesztőistene (bár most már inkább producer). A Skylanders által indított „valódi játékokat a videojátékba” hullám elült, ez a trend kifulladt, de a Ubisoft lát még benne fantáziát. A Starlink: Battle for Atlas egy űr-Skylanders lesz kicsit idősebb korosztályra lőve, és valódi űrhajómodellekkel lehet majd befolyásolni a játék tartalmát. A Switch-verzió exkluzív karaktere lesz a patinás Star Fox játékok rókája – na, ezt jelentette be Mijamoto. A játék amúgy október 16-án debütál.

Az ég kék, a fű zöld, lesz új Assassin's Creed. Az ókori Egyiptomban játszódó tavalyi Origins nagyon sikeres volt, az idei Odyssey megy tovább Görögországba, és szinte mindenben az Originst másolja. Kicsit több benne a szerepjátékos elem, és két főhős közül is választhatunk, de ezzel együtt is nagyon a tavalyi játék köszön vissza. Tartalmilag megúszós folytatásnak tűnik, de a káprázatos külcsín elviszi majd a hátán. Aztán, gondolom, jön majd jövőre a következő, amiben ókori Rómában orgyilkolhatunk.

A Ubisoft-bemutató további, kevésbé fontos újdonságai:

dokumentumfilm készül a Rainbow Six Siege játékosairól (van vagy 35 millió);

a Mario + Rabbids Kingdom Battle napokban megjelenő, Donkey Kong-kiegészítőjét egy rövid koncerttel ünnepelte meg a Ubisoft;

a RedLynx folytatást készít Trials sorozathoz Rising alcímmel, a felturbózott Elastomania újabb képviselőjére februárig kell várnunk (de még idén lesz zárt bétateszt, lehet rá regisztrálni);

Elijah Wood is felbukkant, hogy produkciós cége, a SpectreVision közreműködésével készülő Transference-et promózza; VR-ban ijesztgetős lélektani horror lesz, őszi megjelenéssel;

a történelmi közelharcokat feldolgozó For Honort hétfőig ingyen beszerezhetik a játékosok, október 16-án pedig jön a Marching Fire kínai harcosokkal és a Breach játékmóddal, amit két négyfős csapat harcára találtak ki;

járművekkel bandázás földön, vízen, levegőben, avagy The Crew 2 – június végén már megjelenik, de azért kapott egy trailert;

nem jelentettek be új Splinter Cellt;

és sajnos a korábbi évek hoppmestere, Aisha Tyler sem bukkant fel, hogy a cégvezér Yves Guillemot fölé magasodjon másfél fejjel.

Az előző éviekhez képest közepes Ubisoft-konferencia után már csak a Sony és a Nintendo bemutatója van hátra; előbbi magyar idő szerint kedden hajnali 3-kor kezd, utóbbi este 6-kor. Mindkettőről beszámolunk majd.