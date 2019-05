Ezt tudjuk a következő PlayStationről

Lassan hat-hét éve, hogy a játékkonzolok előző generációja piacra került, és rengeteg víz lefolyt azóta a Dunán. A Microsoft totál elbaltázta az indulást, amivel gyakorlatilag előre elvesztette a versenyt, de aztán szépített az Xbox One három feldobott változatával. A ringbe szállt a Nintendo is, a Wii U után egy instant közönségkedvenccel rukkoltak elő. A Switch hordozhatósága nagy előny, de tévén is jól mutatnak a játékok.

Ez persze kevés volt, hogy utolérjék a Sonyt, ami az Xbox One és a PlayStation 3 hibáiból tanulva nem csavart nagyot a recepten, és kiadott egy erős, jól összerakott konzolt, ami előnyös döntésnek bizonyult. Később a Sony is frissített egy még erősebb verzióval és egy VR-készlettel, így a PlayStation uralja ma a piacot.

Mit tudunk az új Xboxról? Egyelőre annyit sejthetünk, hogy nem egy, hanem két különböző konzollal indítja el a következő generációt a Microsoft. A Lockhart kódnevű a gyengébb, inkább streamelésen alapuló konzol valószínűleg olcsóbb lesz, és a minél szélesebb vásárlókört hivatott bevonzani. Az Anakonda kódnevű verzió a One X örököse lehet, ami az új PlayStationnel igyekszik felvenni a versenyt. Arról, hogy mi lesz bennük, még pletykákon kívül semmit nem tudunk, de egy újságíró, Ainsley Bowden nemrég azt tweetelte, hogy az iparban dolgozó, névtelen forrásai szerint ez lesz a valaha készült legerősebb konzol.

Most pedig láthattuk, mire lesz képes az új PlayStation. Nagyon szívesen leírnám, hogy PS5, mert eddig elég egyértelműen jöttek egymás után a Sony konzoljai, de a fejlesztők mindig csak új generációs konzolnak hívják. Hívjuk egyelőre mi is új PS-nek.

Ilyenkor ugye mondhatnánk, hogy nem baj, majd bejelentik az E3-on, úgyis jövő év elejére ígérik. Igen ám, de idén a Sony teljesen kihagyja a júniusi konferenciát.

Mindig újítani akarunk, máshogy gondolkozni és kísérletezni új eszközökkel, hogy a játékosaink kedvében járjunk. Emiatt nem veszünk részt a 2019-es E3-on.

–nyilatkozta tavaly novemberben egy Sony-szóvivő a Polygonnak.

Így hát egyelőre marad az, amit eddig megtudtunk, méghozzá Mark Cerny, vezető dizájner interjújából a Wireddel. Valószínűleg a Sony folytatja a PS4 sikeres modelljét, és sok trükközés és innováció helyett egy jobb, erősebb géppel rukkol majd elő. Már tudjuk, hogy a konzolt egy harmadik generációs AMD Ryzen processzor hajtja majd, a videokártya pedig egy PlayStationre szabott Radeon Navi lesz.

Ez azért különösen izgalmas, mert Cerny szerint így konzolra is eljut a ray-tracing technológia. Ez eddig Hollywood és a nagyon drága pc-k privilégiuma volt, és annyit jelent, hogy a fénynyalábok mozgását és változásait 3D-ben tudják szimulálni, sokkal élethűbb világokat, látványosabb fényeffekteket, szebb tükröződést fognak tudni így lemodellezni a játékfejlesztők. Cerny szerint ez azért kifejezetten érdekes, mert a fényeken kívül azt is tudják tesztelni a ray-tracinggel, hogy a játékos hallhat-e valamilyen zajt, vagy egy ellenfél hallhatja-e a játékost.

Ez pont ugyanolyan, mint átvinni egy fénynyalábot a környezeten.

Az AMD processzorban van egy új egység, ami a 3D-s hanghatásokon dolgozik. Ennek a célja az hogy a játékos jobban képes belemerülni a játékba, mert a zajok így előle, mögüle vagy mellőle is jöhetnek. Nem lesz szükség drága hangfalrendszerekre, mert ma már a tévék is jó virtuális térbeli hangzást nyújtanak, de Cerny azt állítja, hogy az új sztenderd a fejhallgatós hangélmény lesz.

A fejlesztés azonban, ami igazi változást hoz a játékélményben, az audiovizuálison kívül a merevlemez lesz. Pontosabban annak a hiánya. A héten írtuk, hogy a Wall Street Journal újságírója, Takashi Mochizuki rakta ki a videót Twitterre, amin az SSD-vel felszerelt új konzol töltési idejét hasonlították össze a PS4 PRO-éval. Az utóbbi számára 15 másodpercbe telik a Spider-Man játékban a gyorsutazás. Ugyanez 0.8 másodpercet vesz igénybe az új konzol prototípusán, vagyis az új gép 19-szer gyorsabb.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Az SSD a játékon belüli töltést is gyorsítja, így a játékosok gyorsabban tudják átszelni a pályát anélkül, hogy várniuk kéne a környezetre, hogy betöltsön. Bármilyen gyorsan megyünk majd, a kép mindig kristálytiszta, (egyelőre) teljesen felesleges 8K felbontásban tündököl majd. Cerny nem árulta el, konkrétan ki is gyártja és milyen jellegű az SSD, csak annyit mondott, hogy magasabb a sávszélessége, mint bármely pc-hez ma kapható merevlemeznek.

Szoftver szinten nem tudunk sokat az új PlayStationről. Az biztos, hogy fog használni valamilyen fizikai adathordozót, és hogy végre a Sony jobban felkarolja az előző verziókkal való kompatibilitást. Nemrég kiderült, hogy a játékok streamelésén is dolgoznak, méghozzá közösen a Microsofttal. Arra a kérdésre, hogy a 4 milliós eladott darabszámú PSVR bármilyen módon kompatibilis lesz-e, vagy új verzióval visszatér-e az új konzolra, Cerny annyit mondott, hogy nagyon fontos neki a virtuális valóság technológiája, és a PSVR használható lesz az új konzollal.

A kérdés az, hogy vajon a játékkonzolok következő generációjának harcát is megnyeri-e a Sony. Ez sok tekintetben az exkluzív játékokon fog eldőlni, amikből már most jónéhányat bejelentett a cég. Biztosan lesz majd The Last of Us 2, a Hideo Kojima nevével fémjelzett Death Stranding, vagy a tavalyi E3-on nagy sikert aratott szamurájos Ghost of Tsushima. A Microsoftnak nagyot kell villantania az összeharácsolt új stúdiókkal és a Project Scarlettel, hogy fordítsanak az elmúlt hat év állásán, főleg, ha a Panic Playdate-jével is szembe akarnak szállni.