A Youtube megmondja, mennyi időt pazarolunk el rajta

A nagy techcégeket sokan vádolják azzal, hogy a szolgáltatásaikba épített ösztönzőkkel hozzájárulnak a mobilfüggőség kialakulásához. Ezért – akár valódi felelősségvállalásból, akár puszta pr-reakcióként, de – egyre erősödő trend az utóbbi időben, hogy ezek a cégek látványos új funkciókkal igyekeznek felhívni a figyelmet arra, mennyit nyomkodjuk a kütyüiket vagy milyen sok időt töltünk el a szolgáltatásaikkal, illetve eszközt próbálnak adni a kezünkbe, hogy önkontrollt gyakorolhassunk.

Ebbe az irányba tett lépéseket például az Apple és az Instagram is, na meg a Google, amely egész sor ilyen funkciót jelentett be. Bár ezek egy része még nem is érhető el a mostanában érkező új Androidon, a cég folytatja a sort: most már a Youtube-on is megnézhetjük, mennyi időt vertünk el rajta, és korlátozhatjuk is a videózást.

Az új eszköz egyrészt megmutatja a Youtube-on eltöltött időt, másrészt finomhangolhatjuk vele, miről és milyen gyakorisággal akarunk a figyelmünket elvonó értesítéseket látni, harmadrészt időkorlátot állíthatunk be magunknak, ami alapján a Youtube szól, hogy most már ideje lenne szünetet tartani – írja a Gizmodo.

A profiloldalunkon megtalálható új funkciók egyelőre mobilon érhetők csak el, és fokozatosan jelennek meg a felhasználóknál, tehát ha önnél még nem látszanak, de kezdjen pánikszerűen kontrollálatlan videózásba, hanem várjon pár napot.

Valami ilyesmit kell majd keresni a beállítások között: