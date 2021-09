Az iPhone-ok Pro verziói eddig is leginkább kamerában voltak erősek, most sincs ez másként, az iPhone 13 Pro és Pro Max bemutatója is az új kamerák mutogatásával nyit. Dizájnban sok változás nincs, a tavalyi forma maradt. Az előlapon a szenzorsziget itt is, akárcsak a többi 13 esetén, 20 százalékkal kisebb méretű lett.

Fotó: Apple

Színekben sincs nagy kavarás, maradt a grafit (fekete), arany, ezüst (fehér) és kék. Az idei kék kissé világosabb a tavalyinál.

A belső elrendezést újratervezték, jobb hőelvezetést és üzemidőt biztosít így a telefon. Ebben is az A15 Bionic rendszerchip dolgozik. A Pro iPhone-okban van egy extra GPU mag, így 50 százalékkal erősebb a grafikus teljesítmény a korábbi iPhone-okhoz képest.

Super Retina XDR kijelző, 1000 nites maximális fehér fényerővel és Pro Motion kijelzőtechnológiával. Ez dinamikusan változtatja a kijelző frissítését 10 Hz és 120 Hz között. Az iPadekben 2017 óta használják, Androidon két éve alap, ideje volt bedobni az iPhone-ba is. Egyelőre nem beszéltek róla, hogy a pletykált LTPO lenne, sem arról, hogy jönne a mindig éber beállítási lehetőség.

Kamerák:

Széles (f/1,5; 1,9 mikron)

Ultraszéles (f/1.8, autofókusz, makrófotózás képessége)

Telefotó (77 milliméteres gyújtótávolság, háromszoros optikai nagyítás)

Minden lencse támogatja a szoftveres éjszakai módot, az új iPhone pedig a Smart HDR negyedik verzióját használja a minél jobb és valósághűbb színekért. De ha ez nem tetszik, újdonság, hogy választható lesz négy különböző stílus még a kép elsütése előtt.

Újdonság, hogy az ultraszéles kamerával ezentúl makrót is lehet lőni, akár 2 centiméteres közelségből.

Az új kamerákkal az iPhone 13 Pro telefonok támogatják a Pro Res videó rögzítését. Felbontásban a maximum a 4K, képsebességben a 240 képkocka másodpercenként (HD-ben, nem 4K-ban!).