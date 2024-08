Minden évben emelik a tétet, és az idén is „minden korábbinál nagyobb szabású” tűzijátékot ígérnek augusztus 20-ára, olyannyira, hogy a korábbi 4,3 helyett most már több mint 5 kilométer hosszan lehet majd látni a Duna mentén „minden idők leglátványosabb” fényparádéját. És az idén is 1-1,5 millió ember fogja a helyszínen – hidakról, rakpartokról, a budai várból – nézni a budapesti látványshow-t, ami igazán impozáns szám. A kérdés csak az, mi történik, ha az égre lőtt durrogó fényalakzatok látványába belefeledkezett tömeget váratlanul megzavarja valami félelmet keltő esemény.



Mondjuk egy, 120 kilométer per órás széllel és felhőszakadással pont a tűzijáték kezdetére, este 9-re érkező szupercella, mint 2006. augusztus 20-án, amikor mindenki egyszerre akart menedéket keresni a vízesésként lezúduló (jeges) eső és a félelmetesen erős szél elől, és percek alatt tömegpánikba csapott át a Szent István-napi népünnepély. Beszámolók szerint olyan volt, mint egy megvalósult katasztrófafilm, aki ott volt, valószínűleg soha nem felejti a fejvesztve rohanni próbáló emberek kétségbeesett lökdösődését, a mindenhonnan hallatszó sikoltozást, gyereksírást. Öten meghaltak, több mint háromszázan megsebesültek a példa nélküli káoszban.

Akár a tömegpánik iskolapéldájaként is fel lehet fogni a 18 évvel ezelőtti eseményeket: a könnyű, nyári műsorra váró emberek, egyik pillanatról a másikra menekülő üzemmódba kapcsoltak. Az addig racionálisan viselkedő, együttműködő nézősereg – miután megijedt – már nem mérlegelt, nem töprengett, nem tájékozódott, hanem reflexből szaladni próbált, méghozzá arrafelé, amerre a legtöbb ember menekült. Gondolkodás nélkül követték a tömeget, azt sem tudva pontosan, hogy tényleg az-e a leggyorsabb és legbiztonságosabb menekülési irány.

Elsőre meglehetősen kínosnak tűnik ez a nyájszellem-viselkedés, nemcsak azért, mert magunkat egyéninek, megismételhetetlen individuumnak tartjuk, de azért is, mert könnyen lehet, hogy megmenekülés helyett egy még nagyobb tumultusba, zsákutcába rohanunk bele. Hogyan létezik, hogy a tudására oly büszke, ma már mesterséges intelligenciát is használó Homo sapiens (a „teremtés koronája”) ennyire elvesztheti a fejét, és páni félelmében, tülekedve, lökdösődve, ész nélkül rohan a többiek után?

Jól bevált taktika, kivéve, ha…

A válasz, mint oly sokszor, most is az, hogy az irracionálisnak látszó tömegpániknak evolúciós gyökerei vannak. Hiába repkedünk már hetven éve az űrben, ösztöneinkkel még ma is azokra az ősi törzsi időkre vagyunk húrozva, amikor még pár tucat fős közösségekben gyűjtögettünk-vadásztunk. Ha valaki megijedt, mérlegelés nélkül készenlétbe helyezték magukat a többiek, ha pedig váratlanul menekülőre fogta, akkor a csoport összes tagja is úgy tett. Még akkor is, ha abban a pillanatban azt sem tudták, miért kell szaladni.

Fennmaradáshoz szükséges evolúciós előny származott és származik abból, ha a csoportokban élő lények – egymással összhangban – azonnal reagálnak egy váratlan vészhelyzetre. Bármennyire meredeken is hangzik, de

a menekülő tömegpszichózis egy jó túlélési stratégia

és ma is ugrásra készen bennünk lapul. Ha valaki azt kiabálja, hogy „Tűz van!”, akkor ösztönösen mindenki ott hagy csapot, papot, a világhírű festőművész ugyanúgy, mint a díva, de a költőzseni is azonnal leugrik a Parnasszusról, és hagyja, hogy egyénisége feloldódjon a tömegben, és a csoporttal együtt menekül. Valószínűleg mindig voltak okvetetlenkedők, ám annyira erős maradt ez az életmentő késztetés, hogy a rendkívüli krízishelyzetekben túl sokat töprengő, morfondírozó viselkedés valószínűleg kiszelektálódhatott az idők során.

...átgázolunk mindenkin

Akkor minden rendben van az egymáson taposó fejvesztve meneküléssel?

Nem egészen. A csoportos menekülési ösztön valóban sikeres túlélési tulajdonság, de csakis, ha egymást segítjük, támogatjuk.

Pánikhelyzetekben éppen az okozza a katasztrófát, hogy az együttműködés helyett a versenyt választjuk.

A néhány tucat fős, túlélést jelentő, összetartó ősi közösségekben nem mások kárára rohantak hanyatt-homlok, mint a civilizációs tömegpánikokban, amikor az észszerűséget félretevő, megriadt embersokaság nem ritkán egymást akadályozva próbál menekülni. Ennek pedig az az oka, hogy a sűrű tömeg tagjait nem ismerjük, legfeljebb csak a közös érdeklődés, az esemény köt velük össze. Pánik idején ezért leginkább családunkra, barátainkra figyelünk, őket segítjük, támogatjuk.

Bármi megtörténhet

A civilizációs tömegpánik egyik legbizarrabb példája a Kambodzsa fővárosában, Phnom Penhben 2010 novemberében történt tragédia, amikor több százezren vettek részt egy félszigeten rendezett esti koncerten, majd egyszerre hazaindult a főként fiatalokból álló tömeg. Nem teljesen világos ma sem, hogy mi történt pontosan, de pánik tört ki a gyalogos függőhídnál összezsúfolódott emberek között, akik egymást taposva próbáltak kijutni a félszigetről. Túlélők elmondása szerint valaki azt kiabálta, hogy le fog szakadni a híd,

a fals információ pedig – ahogy pánik idején szokott – futótűzként terjedt el a tömegben.

A riadalmat csak fokozta, hogy az időközben kiérkezett rendőrség slagokból vízzel locsolta és itatta az egymás hegyén hátán összeszorult embereket, a hátrébb lévők pedig azt hitték, hogy vízágyúkkal próbálják oszlatni a tömeget. Ráadásul többen áramütést is szenvedtek a hídra vélhetően szakszerűtlenül felszerelt lámpasor miatt. A páni rettegésben több ezren próbáltak egyszerre lejutni a hídról, aminek az lett az eredménye, hogy több mint 400 fiatalt halálra tapostak. Hosszú órákba tellett, mire az élőkből és halottakból egymásra halmozódott emberhegyet lebontották a hídon.

Ne ellenkezzünk, húzódjunk félre, vagy haladjunk a sokasággal!

A 2006. augusztus 20-i eset valószínűleg nem ismétlődik meg többet. Nem fogják a tűzijáték idejére lekapcsolni a közvilágítás (igen, sötétben menekült a megriadt tömeg), és komolyan veszik a prognózisokat. Két éve éppen abból pattant ki botrány, hogy a tűzijáték idejére 75-80 százalékos valószínűséggel vihart, felhőszakadást jelzett előre az (akkor még) Országos Meteorológia Szolgálat (ma HungaróMet), azonban a kisebb valószínűség jött be, és nem csak a vihar, de a két éve is „Európa legnagyobbjának" szánt tűzijáték is elmaradt, miután délután a szervezésért felelős operatív törzs lefújta.

Ha valamiért mégis pánik ütné fel a fejét, szakértők azt javasolják, hogy mindenképpen próbáljunk higgadtnak maradni. Persze könnyű előállni efféle coelhoi bölcsességekkel a fotelből. A menekülési ösztön ugyanis a legtöbbször felülírja a körültekintő, együttműködő racionális gondolkodást.

Valós (vagy annak vélt) vészhelyzet idején pillanatok alatt felülíródnak a civilizációs és erkölcsi szabályok,

nincs többé udvariasság, vagy altruista viselkedés, átveszi az irányítást a menekülési ösztön.

Ha már így alakul, akkor ha tehetjük, húzódjunk félre, és ne mozogjunk együtt a tömeggel. Aranyszabály, hogy soha ne álljunk a tömeg közepére, és bárhol vagyunk is, nézzük meg előre, hol vannak a legközelebbi menekülő utak. Ám ha lehetetlen kikeveredni a sokaságból, akkor viszont nem árt felvenni mások ritmusát, érdemes velük együtt haladni, különben könnyen eleshetünk, eltaposhat, vagy agyonnyomhat a tömeg ereje. Ha mégsem sikerül talpon maradni, akkor – akár mások ruhájába kapaszkodva is – azonnal próbáljunk meg felállni. Nem egy életbiztosítás ugyanis ijedten menekülő emberek között, összegömbölyödve, fejet védve a földön kivárni a rémálom végét.

Még csak pánik sem kell a tragédiához Rengeteg kiváltó oka lehet a kitörő tömegpániknak, elég lehet az is, hogy valaki bekiabálja, hogy bombát találtak, vagy, hogy tűz ütött ki. Ha csak nem nyilvánvaló a veszély (mint a durván lecsapó vihar volt 2006. augusztus 20-án), egy tömegben nincs mód arra, hogy bárki is körültekintően megvizsgálja és mérlegelje a vészinformációk valóságtartalmát. De a sűrű tömeg önmagában is életveszélyes lehet, különösen, ha behatárolt területre kénytelenek összezsúfolódni az emberek. Ennek egyik eklatáns példája a dániai Roskilde fesztiválon, a Pearl Jam koncertjén esett meg 2000. június 30-án. Tizenkettedik dalánál tartott a zenekar, amikor a nézők közelebb próbáltak nyomulni a színpadhoz, de többen megbotlottak és földre kerültek, a nyomukban érkező előrefurakodók pedig kilenc (három dán, három svéd, egy német, egy osztrák és egy holland) fiatalt agyontiportak. Hiába szólította fel többször a nézőket a frontember, Eddie Vedder, hogy húzódjanak hátra, mire a rendezők elértek a bajbajutottakhoz, a fiatalokon már nem lehetett segíteni, megfulladtak a rájuk boruló-nehezedő rajongók súlya alatt. Az esetből okulva ma már a nagyobb koncerteken, így a Szigeten is, kordonokkal osztják fel a nézőteret. A legemlékezetesebb magyarországi tömegtragédia a budapesti Nyugati téren, az egykori Skála Metró épületében működött West-Balkán szórakozóhelyhez kötődik. Már eleve felspannolva érkeztek a fiatalok 2011. január 15-én a helyszínre, az egy órás késéssel megkezdődött kapunyitás és beengedés miatt pedig randalírozni kezdtek a téren. A legnagyobb gond az volt, hogy az előírt, ezernyolcszáz főben maximált létszámot a szervezők figyelmen kívül hagyták, és közel háromezer fiatalt engedtek be a szórakozóhelyre. Emiatt már az elején tumultus alakult ki a szűk lépcsőkön, amit egy elterjedt szóbeszéd szerint csak fokozott, hogy a 2. emeleti ruhatárnál valaki elkiáltotta magát, hogy késelés történt, aminek hatására az ott lévő emberek elkezdtek lefelé menekülni, miközben tömegesen tartottak a ruhatárhoz felfelé a lépcsőkön. A vizsgálat szerint a két irányból érkező emberáradat szembe találkozása és összetorlódása okozta a tragédiát. A rendőrség a kezdettől fogva cáfolta, hogy valaki késelést kiáltva pánikot okozott volna. Hárman (két lány és egy fiatal nő) fulladtak meg a tömeg elviselhetetlen nyomásában. Szakértők szerint óriási szerencse, hogy nem pattant ki tömegpánik, különben sokkal súlyosabb tragédiába torkollott volna a rendezvény. „Halálos tömegszerencsétlenséget okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége” miatt négy szervezőt és a biztonsági főnököt letöltendő fogház-büntetésre ítéltek, jogerősen. Bár a bíróság megítélte, az áldozatok családjai máig nem kapták meg a felelősöktől a nekik járó sérelmi díjat.