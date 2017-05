Szász Barna, a videórovat vezetője is beérkezett Badacsonyörsre 18 óra 17 perckor. Néhány hete már futott egy félmaratont a Káli-medencében, ami nagyon jó élményként maradt meg benne, de most egy visszatérő térdproblémára is vigyáznia kellett. „15 km-nél elkezdett fájni a térdem, próbáltam kímélni, erre viszont begörcsölt az alsó combom, és a vádlim is" – mondta. A sok hullámzó szintet is megérezte, úgyhogy egyelőre a sétatempó sem megy annyira könnyen, de már úton van vissza a táborba.

Barna kitartását persze már jól ismerjük, a 4-es metrót is sikerült befutnia két állomás között: