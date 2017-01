Ha valamikor, hát most! A héten nappal sem lesz olvadás, éjszaka néhol -22 is lehet, úgyhogy itt a jégringlispíl ideje! Ha van egy motoros láncfűrésze, egy csónakmotorja, meg ideje, meg egy szépen befagyott tó a közelben... na jó, most hogy végigsoroltam, belátom, a hidegen kívül azért még tényleg kell hozzá egy-két dolog, úgyhogy elég, ha megnézi, milyen jégkerék készült Finnországban, ami ugye az ezer tó országa – ötvenezer tava van –, úgyhogy ideálisabb terep mint a miénk, de azért most itt is elég hideg van, úgyhogy kipróbálhatja, ha van motoros láncfűrésze, csónakmotorja...ja, közben körbeértem.