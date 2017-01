A Shrek annak idején azért is tudott kirobbanó siker lenni, mert saját magából és más klasszikus mesékből is jó érzékkel csinált viccet. Az is segített, hogy Tarantinót megszégyenítő módon tudták összemixelni a korábbi klasszikusok mindenkinek ismerős jeleneteit.

Egy Vimeo-felhasználó most egy videóban gyűjtötte össze a Shrek-filmekben található referenciákat. Már csak a zene miatt megéri megnézni.